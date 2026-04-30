Tin nóng công nghệ 30/4: Meta đạt doanh thu kỷ lục, ngành sản xuất drone quân sự Ấn Độ bùng nổ

1. ShengShu Technology ra mắt Motubrain giải pháp bộ não thống nhất cho robot

ShengShu Technology ra mắt Motubrai. Ảnh: Interesting Engineering.

ShengShu Technology vừa trình làng Motubrain một mô hình trí tuệ nhân tạo thống nhất được thiết kế để đóng vai trò như bộ não đa năng cho robot. Thay vì sử dụng các cấu trúc rời rạc cho từng tác vụ, hệ thống này kết hợp khả năng nhận thức lập luận dự đoán và hành động vào một khung duy nhất. Motubrain cho thấy hiệu suất vượt trội khi đạt điểm số cao trên các bảng xếp hạng quốc tế và có khả năng xử lý các chuỗi hành động phức tạp gấp nhiều lần so với các hệ thống hiện nay.

Điểm khác biệt nằm ở kiến trúc hỗn hợp cho phép robot học hỏi đồng thời từ video ngôn ngữ và hành động để tương tác với môi trường thực tế theo thời gian thực. Với sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ từ Alibaba Cloud, công ty đang hướng tới việc triển khai rộng rãi Motubrain trong các lĩnh vực công nghiệp thương mại và gia đình nhằm thúc đẩy kỷ nguyên robot đa năng.

2. Trung Quốc chi 1 tỷ USD triển khai 8.500 robot quản lý lưới điện quốc gia

Tập đoàn lưới điện quốc gia tại Trung Quốc đang thử nghiệm thực tế robot trên quy mô lớn. Ảnh: Interesting Engineering.

Trung Quốc đang đẩy mạnh tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hạ tầng năng lượng với kế hoạch triển khai hàng nghìn robot chuyên dụng trong năm 2026. Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Trung Quốc đã phân bổ khoảng một tỷ USD để thu mua 8.500 đơn vị robot nhằm thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra và bảo trì tại những khu vực nguy hiểm hoặc hẻo lánh.

Đội ngũ máy móc này bao gồm 5.000 robot chó phục vụ tuần tra địa hình đồi núi cùng các dòng robot hình người thực hiện sửa chữa đường dây siêu cao áp. Công nghệ mới giúp giảm thời gian phản hồi sự cố lưới điện xuống chỉ còn 0,1 giây và cho phép phát hiện các lỗi dòng điện nhỏ nhất. Việc hợp tác với các hãng công nghệ lớn như Unitree hay AgiBot, không chỉ giúp nâng cao độ tin cậy của hệ thống trong nước mà còn thúc đẩy xuất khẩu các giải pháp vận hành lưới điện thông minh ra thị trường quốc tế.

3. SoftBank lên kế hoạch niêm yết công ty trí tuệ nhân tạo và robot trị giá 100 tỷ USD

SoftBank lên kế hoạch niêm yết công ty trị giá 100 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn SoftBank đang chuẩn bị thành lập và niêm yết một công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo và robot mang tên Roze tại Mỹ ngay trong năm nay. Theo các nguồn tin thân cận, giám đốc điều hành Masayoshi Son kỳ vọng giá trị vốn hóa của đơn vị mới này sẽ đạt ngưỡng 100 tỷ USD nhằm hỗ trợ các cam kết đầu tư khổng lồ khác. Roze được định hướng tập trung vào việc xây dựng các trung tâm dữ liệu hiện đại, kết nối trực tiếp với dự án Stargate đang triển khai tại Hoa Kỳ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh SoftBank muốn củng cố vị thế trước sự cạnh tranh gay gắt từ những đối thủ như Anthropic và chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu tiềm năng của OpenAI. Việc niêm yết Roze không chỉ giúp huy động nguồn lực tài chính mà còn thúc đẩy hệ sinh thái hạ tầng số và robot mà tỷ phú Nhật Bản đã dày công xây dựng.

4. Ngành sản xuất drone quân sự Ấn Độ bùng nổ

Ngành sản xuất drone quân sự Ấn Độ bùng nổ. Ảnh: Nikkei Asia.

Ngành sản xuất máy bay không người lái quân sự của Ấn Độ đang bước vào giai đoạn tăng trưởng thần tốc khi đơn hàng từ các nhà sản xuất nội địa tăng mạnh sau cuộc xung đột với Pakistan.

Với danh tiếng về các sản phẩm giá rẻ và đã qua thử lửa trên chiến trường, các công ty như Flying Wedge hay Solar Industries đang dần chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu.

Theo Drone Federation India, doanh thu từ hợp đồng quân sự dự kiến sẽ tăng gấp bốn đến năm lần vào năm 2028. Các doanh nghiệp Ấn Độ hiện tập trung vào phân khúc drone chiến thuật tầm trung để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á và Châu Phi.

Lợi thế chi phí cực thấp, đôi khi chỉ bằng một phần nhỏ so với hàng Mỹ, cùng khả năng vận hành hiệu quả đã giúp drone Ấn Độ trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhiều quốc gia trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay.

5. Meta đạt doanh thu kỷ lục nhưng gây lo ngại vì chi phí đầu tư trí tuệ nhân tạo

Meta đạt doanh thu kỷ lục. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Meta vừa công bố kết quả kinh doanh quý đầu năm 2026 đầy khởi sắc với doanh thu đạt 56,3 tỷ USD, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Mảng quảng cáo vẫn đóng vai trò chủ lực khi mang về 55 tỷ USD, trong đó khu vực Châu Á Thái Bình Dương đóng góp đáng kể với gần 11 tỷ USD. Dù lợi nhuận ròng tăng mạnh lên mức 26,8 tỷ USD nhờ các chính sách ưu đãi thuế, các nhà đầu tư vẫn bày tỏ sự lo lắng khi Meta tiếp tục nâng mức dự báo chi tiêu vốn cả năm lên tới 145 tỷ USD cho trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, việc chính quyền Trung Quốc ngăn cản thương vụ thâu tóm startup Manus vì lý do an ninh quốc gia cũng tạo ra những thách thức pháp lý mới. Bất chấp doanh thu từ kính thông minh duy trì đà tăng trưởng, cổ phiếu Meta vẫn sụt giảm hơn 6% do những bất ổn về lộ trình thu hồi vốn từ các khoản đầu tư công nghệ khổng lồ.

Theo Interesting Engineering, Reuters, Nikkei Asia