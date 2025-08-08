Tài xế grab hết hồn vì gặp khách có biểu hiện "ngáo đá"

Gặp khách đi xe có biểu hiện bất thường, thái độ hung hăng, hăm dọa, tài xế xe công nghệ ở Đà Nẵng nhanh trí đánh lái vào một chốt CSGT đang làm nhiệm vụ bên đường, mở cửa xuống cầu cứu.

Ngày 8/8, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã khống chế, bàn giao đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” cho Công an phường Thanh Khê để xử lý theo quy định.

Khoảng 9h cùng ngày, ông N.Q (tài xế grab) nhận được cuốc xe của khách đi từ khách sạn Mỹ Khê 3 (đường Võ Nguyên Giáp) đến số 52 Nguyễn Văn Linh.

Ngay khi vừa lên xe, khách có biểu hiện bất thường, lời nói cộc cằn, thái độ hung hăng, liên tục hăm dọa ông Q. Nguy hiểm hơn, khi xe đi hết hành trình, khách không xuống mà ép tài xế chở tới bến xe Đà Nẵng.

Dự cảm không lành và lo sợ trước hành vi manh động của hành khách, ông Q. giữ bình tĩnh, vừa lái xe vừa quan sát tìm cơ hội thoát thân.

Khi đến đường Nguyễn Tri Phương, phát hiện tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, ông Q. nhanh trí lái xe thẳng vào chốt, mở cửa bước xuống và cầu cứu lực lượng công an.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng về Công an phường Thanh Khê để xác minh danh tính.

Bước đầu, người này khai tên là T.N.H.T. (SN 1987, trú đường Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng) vừa chấp hành xong thời hạn cai nghiện bắt buộc, trở về địa phương từ tháng 12/2024.

Tại thời điểm bị khống chế, T. có biểu hiện “ngáo đá”, loạn thần, không làm chủ hành vi. Cơ quan chức năng đã đưa người này đến Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng để cắt cơn, xét nghiệm ma túy và tiếp tục xử lý theo quy định.