Bắc Kinh ban hành lệnh cấm bán UAV

Chính quyền thành phố Bắc Kinh vừa thông báo sẽ áp dụng lệnh cấm toàn diện đối với việc bán mới các loại máy bay không người lái dân dụng bắt đầu từ tháng 5 tới. Nhà chức trách cho biết đây là biện pháp cần thiết nhằm tăng cường an ninh quốc gia tại thủ đô của Trung Quốc.

Theo truyền thông Hong Kong, đây là lệnh cấm đầu tiên nhắm trực tiếp vào các thiết bị bay phổ thông thường được công chúng sử dụng cho các hoạt động như quay phim và chụp ảnh từ trên không. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực ngăn chặn các mối đe dọa an ninh tiềm tàng xung quanh những cơ sở chính trị, quân sự và hành chính quan trọng tập trung dày đặc tại đây.

Theo quy định mới, Bắc Kinh sẽ cấm hoàn toàn việc bán, cho thuê và vận chuyển máy bay không người lái tiêu dùng và 17 danh mục linh kiện cốt lõi như thân máy và hệ thống điều khiển bay. Toàn bộ không phận thành phố sẽ được chỉ định là khu vực kiểm soát và mọi chuyến bay ngoài trời đều phải xin giấy phép đặc biệt.

Hành vi bay trái phép sẽ bị tịch thu thiết bị và xử phạt hành chính lên tới 5.000 nhân dân tệ (732 USD) đối với cá nhân hoặc 10.000 nhân dân tệ (1.465 USD) đối với tổ chức. Chủ sở hữu thiết bị bắt buộc phải đăng ký thông tin danh tính thật với cơ quan an ninh công cộng trong vòng 3 tháng kể từ khi luật có hiệu lực để phục vụ công tác quản lý.

Chính quyền cũng cấm thiết lập các địa điểm lưu trữ máy bay không người lái và linh kiện chính trong khu vực đường vành đai 6, tức trong bán kính khoảng 25 km tính từ trung tâm Bắc Kinh. Các cơ sở lưu trữ nằm ngoài khu vực này đều phải nhận được sự chấp thuận từ cơ quan an ninh. Mặc dù có một số ngoại lệ cho các lĩnh vực cụ thể như chống khủng bố, cứu trợ thiên tai, nông nghiệp và giáo dục, nhưng những hạn chế nghiêm ngặt này dự kiến sẽ gây áp lực lên nền kinh tế tầm thấp của Trung Quốc. Đây là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng nhằm thúc đẩy việc sử dụng thương mại không gian dưới 1.000 mét vốn được chính phủ kỳ vọng mang lại động lực tăng trưởng mới.

Trước thềm lệnh cấm, thị trường đã ghi nhận làn sóng người dùng vội vã bán tháo thiết bị do lo ngại các quy định thắt chặt. Doanh số tại một số cửa hàng bán lẻ của hãng DJI đã giảm tới một nửa chỉ trong 2 tháng đầu năm. Một số chuyên gia nhận định rằng lệnh cấm tại thủ đô có thể chỉ gây tác động hạn chế do số lượng người dùng tại đây không quá lớn, nhưng nếu các quy định này mở rộng sang những trung tâm kinh tế như Thượng Hải hay Quảng Châu thì ngành công nghiệp này sẽ chịu tổn thất nặng nề. Hiện nay các quy định về thiết bị bay không người lái đang được siết chặt trên toàn quốc với mức hình phạt cao nhất có thể lên tới tù chung thân hoặc tử hình nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng đến an toàn công cộng và an ninh quốc gia.

Theo Nikkei Asia