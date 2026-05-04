Bộ trưởng KHCN yêu cầu xử lý dứt điểm nhiệm vụ chậm tiến độ

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân yêu cầu tăng cường kỷ luật thực thi, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm tiến độ, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư công và triển khai các chương trình đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân lưu ý 2 nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư công và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Ngày 4/5, tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 4/2026, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân yêu cầu các đơn vị tăng cường kỷ luật thực thi, tránh tình trạng chậm tiến độ.

Theo Bộ trưởng, khối lượng công việc tháng 4 rất lớn, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành với kết quả cụ thể, song vẫn còn tình trạng chậm tiến độ. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ còn chậm muộn. Từ thực tiễn điều hành, Bộ trưởng cho rằng nếu thiếu sự tập trung, công việc sẽ bị dây dưa, ảnh hưởng lan sang toàn bộ hệ thống.

“Nếu mình tập trung thì sẽ làm xong. Còn nếu không thì công việc sẽ kéo dài và cuối cùng làm chậm lại tất cả”, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, vấn đề không nằm ở khối lượng công việc mà ở cách tổ chức thực hiện. Khi các nhiệm vụ được xử lý dứt điểm, đúng thời điểm, áp lực sẽ giảm đáng kể, đồng thời giúp hệ thống vận hành ổn định hơn.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng yêu cầu phải khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch hành động. Không chỉ dừng ở việc giao nhiệm vụ, mỗi đơn vị cần xác định rõ lộ trình triển khai, sản phẩm đầu ra và mốc tiến độ cụ thể. Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu phải làm rõ “từ nay đến cuối năm làm gì, tạo ra sản phẩm gì”, thay vì chờ đủ điều kiện mới bắt đầu triển khai.

Trong tháng 5, Bộ KH&CN xác định tập trung thực hiện 37 nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hoàn thiện thể chế, triển khai Nghị quyết 57, đồng thời thúc đẩy công nghệ chiến lược, hạ tầng số và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tại hội nghị, các Thứ trưởng Bộ KH&CN thống nhất với yêu cầu nâng cao hiệu quả điều hành, cho rằng cần rà soát toàn diện quy trình tổ chức công việc nội bộ, từ phân công nhiệm vụ, cơ chế phối hợp đến sử dụng nguồn lực.

Trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành mà còn phải bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính liên thông giữa các lĩnh vực. Vì vậy, việc chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực điều hành và tăng cường trách nhiệm của từng đơn vị được xác định là yếu tố then chốt để bảo đảm hiệu quả chung.

Các ý kiến tại hội nghị cũng nhấn mạnh mỗi nhiệm vụ cần có kế hoạch cụ thể, lộ trình rõ ràng và gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, qua đó nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả thực thi. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ, bảo đảm thông tin được cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Việc ứng dụng các nền tảng số trong quản lý, điều hành được coi là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc, giảm độ trễ trong triển khai nhiệm vụ.

Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 4 diễn ra ngày 4/5/2026.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Vũ Hải Quân yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát nhiệm vụ quý II/2026, xác định rõ tiến độ và nội dung trọng tâm để chủ động triển khai. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược.

Bộ trưởng cũng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng dữ liệu và nền tảng số một cách bài bản; rà soát các dự án đầu tư công theo hướng bảo đảm tính khả thi; triển khai thực chất các chương trình, quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh “Việc gì làm được thì làm ngay”. Đây không chỉ là yêu cầu về tiến độ mà còn là định hướng điều hành trong giai đoạn tới, nhằm tạo chuyển động thực chất cho các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.