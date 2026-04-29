Tăng trưởng 38%, công nghệ số tiếp tục là “đầu tàu” kinh tế số

Trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, doanh thu tháng 4/2026 ước đạt hơn 622.400 tỉ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 29/4, tại họp báo thường kỳ tháng 4/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố nhiều kết quả đáng chú ý.

Trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, ngoài mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghệ số đạt hơn 20 triệu USD, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế toàn ngành đạt 44.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước hơn 8.000 tỷ đồng.

Thống kê của Bộ KH&CN cho thấy cả nước hiện có hơn 80.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động, cho thấy quy mô và sức lan tỏa ngày càng lớn của khu vực này.

Song song, hạ tầng số tiếp tục được củng cố. Việt Nam hiện có 110,5 triệu thuê bao Internet băng rộng di động; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt hơn 85%. Tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 65%, trong khi tổng số tên miền quốc gia .vn đạt 690.000, tăng 5% so với cùng kỳ. Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện kế hoạch triển khai mạng 5G đến năm 2030, đồng thời tiếp tục xử lý vùng lõm sóng và tăng cường quản lý SIM rác, SIM không chính chủ.

Các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến cũng có bước tiến rõ rệt. Trong tháng 4/2026, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 46%, trong đó khối bộ đạt gần 68% và khối tỉnh đạt gần 19%. Tổng số giao dịch qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đạt 4,4 tỷ lượt. Riêng từ đầu năm đến ngày 18/4 đạt 357 triệu lượt, bình quân khoảng 3,6 triệu giao dịch mỗi ngày.

Việc phát triển hạ tầng tin cậy cho giao dịch số tiếp tục được thúc đẩy khi cả nước đã cấp hơn 29 triệu chứng thư chữ ký số, tương đương 43% dân số trưởng thành. Đây là nền tảng quan trọng để mở rộng thương mại điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Trong hệ sinh thái khoa học và công nghệ, cả nước hiện có 30 tổ chức được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao; 13 tổ chức được cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao và 1 cơ sở ươm tạo công nghệ cao còn hiệu lực. Đồng thời, 20 sàn giao dịch khoa học và công nghệ đang được đầu tư, vận hành và phát triển, góp phần thúc đẩy kết nối cung cầu công nghệ.

Đáng chú ý, Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo; trình Thủ tướng Danh mục bộ dữ liệu phục vụ phát triển AI trong các lĩnh vực thiết yếu, đồng thời cập nhật Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030. Bên cạnh đó, Bộ đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với KFabless nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam.

Trong tháng 5/2026, Bộ sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đặc biệt là xây dựng cơ chế đặc thù cho công nghệ chiến lược, cơ chế Nhà nước đặt hàng, mua sản phẩm đầu tiên và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox, cùng với việc hoàn thiện các dự án luật quan trọng.

