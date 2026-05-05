Robot AI thay đổi diện mạo đời sống tại Trung Quốc

Robot đang bắt đầu định hình lại cuộc sống hàng ngày tại Trung Quốc khi quốc gia này đẩy mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo hữu hình vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ việc dọn dẹp nhà cửa, điều phối giao thông cho đến sửa chữa thiết bị trong môi trường nhà máy độc hại, sự hiện diện của máy móc thông minh ngày càng trở nên phổ biến.

Trí tuệ nhân tạo hữu hình được hiểu là các hệ thống được nhúng trực tiếp vào máy móc vật lý, cho phép chúng cảm nhận môi trường xung quanh, đưa ra quyết định và thực hiện các hành động cụ thể trong thế giới thực thay vì chỉ tồn tại trên các nền tảng số.

Một minh chứng rõ nét là dịch vụ dọn dẹp vừa được ra mắt vào tháng ba trên nền tảng 58.com, nơi một nhân viên vệ sinh được kết hợp cùng một robot có bánh xe và một kỹ sư giám sát trực tiếp. Mẫu robot này do startup X Square Robot tại Thâm Quyến phát triển với chiều cao khoảng một mét rưỡi, sở hữu các cánh tay cơ học cùng móng vuốt kẹp linh hoạt.

Đáng chú ý, công ty đứng sau công nghệ này nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các gã khổng lồ công nghệ hàng đầu như ByteDance, Meituan, Xiaomi và Alibaba. Việc các tập đoàn lớn đổ vốn vào lĩnh vực này cho thấy tiềm năng thương mại khổng lồ của thế hệ máy móc thông minh mới.

Tại các thành phố lớn như Hàng Châu, người dân đã bắt đầu quen thuộc với hình ảnh robot cảnh sát giao thông hình người được triển khai trên đường phố để hỗ trợ điều tiết. Trong mảng dịch vụ gia đình, mỗi phiên dọn dẹp kéo dài ba giờ có chi phí 149 nhân dân tệ, tương đương khoảng 22 USD. Đây cũng chính là mức giá của một buổi dọn dẹp truyền thống do con người thực hiện, giúp dịch vụ này dễ dàng tiếp cận với số đông người dùng. Robot sẽ đảm nhận các công việc lặp đi lặp lại như lau bàn và quét sàn, trong khi nhân viên con người sẽ tập trung vào các vị trí khó tiếp cận hơn như tẩy dầu mỡ trong kẽ hở hoặc loại bỏ nấm mốc trong các kẽ gạch.

Sự phối hợp này không chỉ nâng cao hiệu suất mà còn giảm bớt gánh nặng thể chất cho người lao động. Một nhân viên vệ sinh tham gia mô hình này cho biết cỗ máy có thể đảm đương khoảng 30% khối lượng công việc thông thường. Dù vẫn đang ở giai đoạn đầu triển khai, mô hình kết hợp giữa sức người và trí tuệ máy móc đang hứa hẹn tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành dịch vụ. Trung Quốc đang chứng minh rằng robot không còn là viễn cảnh xa vời mà đã trở thành những cộng sự đắc lực, giúp tối ưu hóa thời gian và chi phí cho các hoạt động thường nhật của người dân.

Theo SCMP