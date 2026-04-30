Thương hiệu thiết bị vệ sinh kiếm bộn tiền khi sản xuất linh kiện bán dẫn

Tập đoàn Toto của Nhật Bản vốn nổi tiếng toàn cầu với các sản phẩm bồn cầu, bồn tắm và thiết bị nhà bếp, nhưng hiện nay nguồn lợi nhuận chính của họ lại đến từ một lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Đó là các linh kiện gốm sứ có độ chính xác cao được sử dụng trong thiết bị sản xuất chất bán dẫn, một thành phần thiết yếu để duy trì sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.

Sau 5 thập kỷ phát triển thầm lặng, mảng gốm sứ tiên tiến này dự kiến sẽ đóng góp hơn một nửa lợi nhuận hoạt động của tập đoàn trong năm tài chính vừa qua, lần đầu tiên vượt mặt mảng thiết bị vệ sinh truyền thống tại thị trường nội địa.

Tuy nhiên, quỹ đầu tư Palliser Capital của Anh đang hối thúc Toto công khai chi tiết về sức mạnh cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng của mảng gốm sứ để giá cổ phiếu phản ánh đúng giá trị thực.

Palliser ước tính rằng nếu Toto phân bổ thêm vốn và cải thiện việc công bố thông tin, giá cổ phiếu của hãng có thể tăng tới 55%. Thực tế cho thấy lợi nhuận hoạt động từ bộ phận gốm sứ đã tăng vọt 32%, đạt mức kỷ lục 27 tỷ yên (170 triệu USD), chiếm tỷ trọng 55% tổng lợi nhuận toàn tập đoàn.

Danh mục sản phẩm của Toto hiện tập trung vào 3 dòng linh kiện cốt lõi cho máy làm chip, bao gồm bàn kẹp tĩnh điện, các bộ phận lắng đọng khí dung và linh kiện cấu trúc siêu bền. Tất cả đều dựa trên kỹ thuật xử lý vật liệu gốm được tôi luyện qua nhiều thập kỷ sản xuất đồ sứ vệ sinh.

Việc đưa vào vận hành nhà máy tự động hóa cao tại tỉnh Oita vào năm 2020 cùng với hệ thống trí tuệ nhân tạo kiểm soát lỗi đã giúp tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn tăng từ mức 50% lên hơn 90%. Nhờ đó, biên lợi nhuận hoạt động của phân khúc này hiện đã vượt ngưỡng 40%, một con số ấn tượng so với mức chưa đầy 9% của năm năm trước.

Sự tăng trưởng thần tốc này là lý do khiến các nhà đầu tư gây áp lực buộc Toto phải đầu tư mạnh mẽ hơn nữa. Trong kế hoạch chi tiêu chiến lược đến năm 2027, mảng gốm sứ hiện chỉ nhận được mức phân bổ thấp nhất trong số các hạng mục đầu tư. Dù ngành bán dẫn có tính chu kỳ, ban lãnh đạo Toto vẫn lạc quan rằng nhu cầu sẽ không sớm sụt giảm, đặc biệt khi công nghệ tích hợp chiplet mới đang mở ra những biên giới tăng trưởng tiếp theo. Sự thành công này không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn hỗ trợ đắc lực cho việc tái cấu trúc các mảng kinh doanh truyền thống khác của tập đoàn trên toàn cầu.

Theo Nikkei Asia