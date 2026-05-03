Dùng bộ kích sóng 4G, 5G “cắm điện là chạy” có thể bị phạt nặng

Từ nhu cầu cải thiện sóng di động trong nhà, nhiều người tìm mua thiết bị kích sóng di động 4G 5G được quảng cáo “cắm điện là chạy” giá khoảng 1,6 triệu đồng mà không biết nguy cơ đối mặt mức phạt đến 30 triệu đồng, gấp 20 lần chi phí bỏ ra.

Thiết bị kích sóng bán tràn lan trên sàn thương mại điện tử

Khi thấy sóng điện thoại trong nhà chập chờn, anh Trần Mạnh Linh (phố Chùa Láng, Hà Nội) lên sàn thương mại điện tử tìm kiếm từ khóa “kích sóng 4G 5G”.

Thiết bị kích sóng di động trôi nổi được rao bán công khai với mức giá đa dạng.

Chỉ sau vài giây, màn hình hiện ra nhiều loại thiết bị với mức giá từ một vài triệu đồng, kèm theo những lời quảng cáo như “cắm là chạy”, “tăng sóng toàn bộ ngôi nhà”, “không cần cài đặt kỹ thuật”. Với tâm lý muốn cải thiện nhanh chất lượng tín hiệu cuộc gọi, anh Linh đặt mua một thiết bị về sử dụng.

Câu chuyện của anh Linh không phải là cá biệt. Thực tế, nhiều người dân khi gặp tình trạng sóng yếu đã tìm đến các thiết bị kích sóng được rao bán tràn lan trên mạng mà chưa hiểu đúng bản chất kỹ thuật cũng như quy định pháp luật. Việc sử dụng các thiết bị không rõ nguồn gốc, không được cấp phép không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây nhiễu mạng viễn thông mà còn ảnh hưởng tới an toàn thông tin trên diện rộng.

Theo Cục Tần số vô tuyến điện, thời gian qua cơ quan này liên tục phát hiện nhiều trường hợp người dân tự ý mua thiết bị kích sóng trôi nổi để lắp đặt trong nhà. Thực trạng này đã và đang tác động trực tiếp tới chất lượng và sự ổn định của hạ tầng viễn thông tại nhiều khu dân cư.

Tháng 4/2026, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên và chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện 3 thiết bị kích sóng di động hoạt động trái phép tại các xã Việt Tiến và Nghĩa Trụ.

Các thiết bị này do các hộ gia đình tự mua qua sàn thương mại điện tử nhằm tăng cường sóng trong nhà, nhưng lại gây nhiễu nghiêm trọng tới nhiều trạm phát sóng di động trong khu vực. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt, đồng thời buộc tháo dỡ, tiêu hủy toàn bộ thiết bị vi phạm.

Video hướng dẫn lắp đặt thiết bị kích sóng 4G, 5G lan truyền trên YouTube, bất chấp quy định cấm.

Trước đó, tháng 3/2026, một thiết bị kích sóng trái phép cũng bị phát hiện tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, sau khi gây can nhiễu mạng thông tin di động địa phương. Theo cơ quan quản lý, đây không phải là những trường hợp cá biệt mà đang có xu hướng gia tăng.

Người dùng đối mặt mức phạt đến 30 triệu đồng

Ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ KH&CN), cho biết phần lớn người dân sử dụng thiết bị kích sóng trái phép xuất phát từ nhu cầu cải thiện chất lượng sóng trong nhà nhưng thiếu hiểu biết về quy định. Nhiều người thấy tín hiệu yếu đã mua các thiết bị được quảng cáo trên mạng về sử dụng mà không nhận thức được nguy cơ gây nhiễu cho toàn bộ mạng viễn thông khu vực.

Ông Lê Văn Tuấn cho biết nhiều trường hợp sử dụng thiết bị kích sóng do thiếu hiểu biết.

Theo ông Tuấn, trước đây việc phát hiện vi phạm thường mang tính bị động, phụ thuộc vào phản ánh của các nhà mạng khi chất lượng mạng suy giảm. Khi mức độ nhiễu vượt ngưỡng chịu đựng, cơ quan quản lý mới phối hợp với lực lượng công an để truy tìm nguồn gây nhiễu bằng các biện pháp kỹ thuật truyền thống.

Tuy nhiên, từ năm 2025, Cục Tần số vô tuyến điện đã đưa vào vận hành nền tảng số iSpectra, kết nối trực tiếp với hệ thống trạm phát sóng của các nhà mạng. Nền tảng này cho phép phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường ngay khi nhiễu mới phát sinh, qua đó chủ động khoanh vùng và xử lý. Riêng trong quý II/2025 đã có khoảng 800 trường hợp được xử lý thông qua hệ thống này; tính từ đầu năm đến tháng 4/2026, hơn 500 thiết bị kích sóng vi phạm đã bị phát hiện.

Giải pháp iSpectra hiện đang được chia sẻ và đánh giá cao trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, dự kiến sẽ được đưa vào báo cáo kinh nghiệm của Liên minh Viễn thông Quốc tế để phổ biến rộng rãi.

Về chế tài, ông Lê Văn Tuấn cho biết hành vi tự ý lắp đặt thiết bị kích sóng có thể bị xử phạt hành chính lên tới 30 triệu đồng mỗi trường hợp, đồng thời buộc tháo dỡ và tịch thu thiết bị. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhấn mạnh cần kết hợp giữa răn đe và tuyên truyền. Với các trường hợp vi phạm do thiếu hiểu biết, ưu tiên được đặt vào việc nhắc nhở, hướng dẫn để nâng cao nhận thức và hạn chế tái diễn.

Lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra thiết bị kích sóng di động gây nhiễu tại Móng Cái (Quảng Ninh)

Để xử lý tận gốc tình trạng này, Cục Tần số vô tuyến điện đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có nâng cao chất lượng phủ sóng, khuyến khích các nhà mạng đầu tư thêm trạm phát để xóa vùng lõm, đồng thời đẩy nhanh triển khai 5G nhằm giảm nhu cầu sử dụng thiết bị kích sóng của người dân.

Cùng với đó, việc đưa vào khai thác các băng tần thấp như 700 MHz và quy hoạch thêm băng tần 600 MHz được kỳ vọng sẽ giúp tín hiệu di động phủ sâu hơn vào trong nhà và các khu vực khó tiếp cận, cải thiện chất lượng dịch vụ mà không cần đến thiết bị hỗ trợ.

Song song với các giải pháp kỹ thuật, cơ quan chức năng cũng phối hợp với Bộ Công Thương để kiểm soát hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, yêu cầu gỡ bỏ các sản phẩm và quảng cáo thiết bị kích sóng không hợp chuẩn. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi qua nhiều kênh nhằm giúp người dân hiểu rõ quy định pháp luật và các rủi ro liên quan.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, lắp đặt, sử dụng thiết bị kích sóng di động. Việc sử dụng thiết bị vô tuyến điện trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn thông tin, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và trật tự xã hội.