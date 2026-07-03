Bình quân mỗi tháng hơn 25.000 doanh nghiệp rời bỏ thị trường

6 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận hơn 150.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, làm thủ tục giải thể. Tính bình quân một tháng có hơn 25.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Sáng 3/7, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026, Cục trưởng Cục thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết số doanh nghiệp gia nhập thị trường cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong nửa đầu năm nay,

Cụ thể, cả nước có gần 111.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 1,3 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 515.300 lao động, tăng 22% về số doanh nghiệp, tăng 64% về vốn đăng ký và giảm 12% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 58.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 5% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026 lên hơn 169.800 doanh nghiệp, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính bình quân một tháng có 28.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng theo Cục trưởng Cục thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 85.900 doanh nghiệp, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; gần 41.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 21%; gần 24.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 94%.

Như vậy, tính bình quân một tháng có khoảng 25.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Cục trưởng Cục thống kê Nguyễn Thị Hương. Ảnh: HD.

Ngoài ra, tại buổi họp báo, bà Hương cho biết GDP quý II/2026 đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, GDP tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục trưởng Cục thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự đoán. Vì vậy, các tổ chức quốc tế đưa ra những đánh giá khác nhau về tăng trưởng kinh tế năm 2026. Tuy nhiên, tất cả các tổ chức này đều cho rằng, tăng trưởng của Việt Nam cao nhất khu vực.

Về đầu tư, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/6 ước đạt 34,6 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn FDI thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 13 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của sáu tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Về xuất nhập khẩu, tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549,6 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 21%; nhập khẩu tăng 33%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,6 tỷ USD

Lãnh đạo Cục Thống kê nhấn mạnh tốc độ tăng nhập khẩu cao hơn xuất khẩu cho thấy nhu cầu đầu vào của nền kinh tế tiếp tục mở rộng, đồng thời phản ánh sự phục hồi mạnh của hoạt động sản xuất, đặc biệt tại khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.