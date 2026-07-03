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Sau 4 phiên biến động, giá vàng SJC hôm nay đi ngang

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng miếng SJC sáng 3/7 niêm yết ở mức 145,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên giao dịch sáng 2/7.

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Sáng 3/7, giá vàng SJC tại SJC, DOJI và PNJ cùng được niêm yết ở mức 145,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 2/7.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 145,3-148,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với sáng 2/7.

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Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên giao dịch hôm qua.

Tại PNJ, vàng nhẫn cũng được giao dịch ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145-148,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn tròn trơn giao dịch ở mức 145-148 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiến sát vùng 4.140 USD/ounce

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 3/7 giao dịch quanh mức 4.135,61 USD/ounce, tăng 0,31% so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại Vietcombank khoảng 26.465 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng hơn 132 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là khoảng 16,4 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng thế giới sáng 3/7 tiến sát vùng 4.140 USD/ounce, trong khi giá vàng SJC trong nước vẫn neo ở mức cao. Ảnh: Getty.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới duy trì đà tăng trong ngày 3/7, trong bối cảnh thị trường phản ứng với dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn kỳ vọng, qua đó làm giảm áp lực về khả năng Fed tiếp tục duy trì lập trường thắt chặt mạnh tay.

Áp lực đối với kim loại quý vẫn đến từ kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, trong khi lực hỗ trợ xuất hiện khi đồng USD suy yếu và dòng tiền tìm lại các tài sản trú ẩn sau số liệu lao động kém tích cực của Mỹ.

Ở một diễn biến khác, thị trường tiếp tục theo dõi các phát biểu của quan chức Fed, diễn biến đồng USD và các rủi ro địa chính trị để đánh giá xu hướng tiếp theo của vàng. Đây vẫn là những yếu tố có thể tác động trực tiếp đến giá vàng thế giới, qua đó ảnh hưởng đến giá vàng trong nước.

Trong ngắn hạn, giá vàng trong nước có thể tiếp tục biến động theo giá thế giới, tỷ giá USD/VND và cung - cầu nội địa. Với mức chênh lệch mua - bán còn ở mức cao, người dân và nhà đầu tư nên thận trọng khi giao dịch ngắn hạn, đặc biệt trong các phiên giá biến động mạnh.

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