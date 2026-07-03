Cần Giờ sẽ ra sao khi loạt hạ tầng tỷ đô cùng lúc được kích hoạt?

Ngày 1/7 ghi dấu ấn lịch sử với trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước khi TP.HCM đồng loạt khởi công 8 siêu dự án trọng điểm mang tầm vóc chiến lược, tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng. 3 trong số đó hướng thẳng về Cần Giờ, đưa siêu đô Vinhomes Green Paradise thị trở thành hạt nhân của một cực phát triển mới, đồng thời mở ra một chu kỳ tăng trưởng bùng nổ cho bất động sản phía Nam TP.HCM.

Siêu hành lang kinh tế biển thành hình, giá trị mang lại sẽ “khó đong đếm”

Hơn 50 năm qua, Cần Giờ là “ốc đảo” cách trở, phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến đường độc đạo rừng Sác và phà Bình Khánh. Nút thắt này đã chính thức bị phá vỡ nhờ loạt dự án giao thông trọng điểm được khởi công.

Sau đường sắt tốc độ cao kết nối Bến Thành và cầu Cần Giờ, cú hích lớn nhất là tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài 14,06 km, vốn đầu tư sơ bộ hơn 93.000 tỷ đồng. Dự án thế kỷ này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai cực kinh tế - du lịch phía Nam xuống vỏn vẹn 10 phút.

Lễ khởi công loạt công trình giao thông trọng điểm quanh TP.HCM ngày 1/7.

Đánh giá về bước ngoặt lịch sử này, KTS. Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM, nguyên Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, cho biết: “Mục đích của các dự án giao thông hiện nay là tháo gỡ toàn bộ điểm nghẽn, tạo động lực bứt phá. Một khi hệ thống này thông suốt, thành phố sẽ phát triển cực nhanh”.

Song song với siêu công trình vượt biển, mạng lưới hạ tầng đồng bộ của Cần Giờ cũng đang khẩn trương vào guồng. Nút giao kết nối Quốc lộ 50 và đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành khởi công cùng ngày. Đây là những mảnh ghép cực kỳ quan trọng giúp luồng phương tiện từ các tỉnh miền Tây và sân bay quốc tế Long Thành có thể nhập vào cao tốc và rẽ thẳng xuống trục Rừng Sác để đến Cần Giờ mà không cần đi vòng qua trung tâm thành phố như hiện tại.

Từ góc độ thị trường bất động sản, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cho rằng khi tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hoàn thành, những giá trị mang lại cho Cần Giờ sẽ là “khó đong đếm”.

“Đường vượt biển nối liền mạch hạ tầng của TP.HCM hợp nhất có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp thành phố có thêm lựa chọn để trở thành hành lang kinh tế phát triển của đất nước và khu vực, quốc tế”, ông Châu bình luận.

Ngoài đường bộ, sức bật hạ tầng Cần Giờ còn bứt phá nhờ tuyến đường sắt tốc độ cao vận tốc thiết kế 350km/h, kéo giảm thời gian từ nội đô đến khu lấn biển xuống vỏn vẹn 13 phút. Song song đó, siêu cầu Cần Giờ 11.000 tỷ đồng cũng đang khẩn trương thi công.

Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu là hạ tầng thế kỷ kiến tạo cực tăng trưởng mới cho TP.HCM

Giá trị bất động sản Cần Giờ chắc chắn sẽ tăng mạnh

Cần Giờ đang chuyển mình thành "chiếc phễu" khổng lồ, hứng trọn dòng chảy kinh tế từ du lịch đến logistics quốc tế.

Về du lịch, hạ tầng hoàn thiện giúp Cần Giờ đón trọn dòng khách từ sân bay Long Thành (quy mô 100 triệu lượt/năm). Qua nút giao Rừng Sác và cao tốc Bến Lức - Long Thành, khách quốc tế có thể tiến thẳng về siêu đô thị biển nghỉ dưỡng mà không lo ùn tắc nội đô TP.HCM.

Trong khi đó, tuyến vượt biển 10 phút giúp Cần Giờ "chia lửa" với 18 triệu lượt khách/năm từ Vũng Tàu, hiện thực hóa mục tiêu đón 40 triệu du khách mỗi năm.

Về logistics, dải bờ biển này sẽ là trái tim chuỗi cung ứng khu vực. Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ dự kiến đạt 4,8 triệu TEU (tương đương 67-81 triệu tấn) giai đoạn 1 (đến 2030) và tối đa 16,9 triệu TEU vào năm 2047. Siêu cảng này sẽ cộng hưởng tuyệt đối với Cảng Cái Mép Hạ vừa khởi công (vốn hơn 50.000 tỷ đồng), sở hữu năng lực thông qua 10,8 triệu TEU/năm và khả năng đón tàu container lên tới 250.000 DWT.

Khi một hành lang ven biển liền mạch được hình thành, hàng chục triệu tấn hàng hóa lưu thông kéo theo hàng chục ngàn chuyên gia, kỹ sư hội tụ về cụm cảng này, lực cầu về mặt bằng lưu trú, văn phòng hạng A và thương mại cao cấp sẽ bùng nổ chưa từng có.

Phối cảnh nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Để đáp ứng nhu cầu của hàng chục triệu lượt khách du lịch cùng lực lượng chuyên gia, kỹ sư logistics toàn cầu đổ về, Cần Giờ bắt buộc phải có một "chân đế" hạ tầng lưu trú, thương mại và giải trí xứng tầm. Đó chính là sứ mệnh của siêu đô thị du lịch Vinhomes Green Paradise - mảnh ghép mang tính quyết định để tạo nên cực tăng trưởng mới của TP.HCM.

Với quy mô lên tới 2.870 ha, Vinhomes Green Paradise không chỉ gây choáng ngợp về quy mô, siêu đô thị ESG++ này còn sở hữu hệ sinh thái hiếm có trên toàn cầu: kề cận Khu dự trữ sinh quyển thế giới UNESCO Rừng Sác rộng 75.000 ha, cùng địa thế đắt giá "cận biển, liền hồ" với hồ Lagoon quy mô 800 ha lớn bậc nhất thế giới. Vinhomes Green Paradise hoàn toàn đủ sức phục vụ và tạo ra trải nghiệm đỉnh cao để giữ chân dòng tiền tiêu dùng khổng lồ đổ về khu vực trong vài năm tới.

Vinhomes Green Paradise sẽ trở thành trụ cột trong cực tăng trưởng mới TP.HCM.

Dự báo về xu hướng tăng tưởng của bất động sản Cần Giờ trước loạt cú hích hạ tầng tỷ đô, ông Lê Hoàng Châu khẳng định: chắc chắn giá trị bất động sản sẽ tăng mạnh. Đầu tiên và mạnh mẽ nhất chính là khu vực đô thị biển Vinhomes Green Paradise.

“Đường vượt biển sẽ là công trình tầm vóc kết nối, khép vòng TP.HCM và khu vực, đưa khu đô thị lấn biển thành trung tâm. Đồng thời, hệ thống hạ tầng kết nối vùng và liên vùng hội tụ, trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM, bất động sản tại đây sẽ gia tăng giá trị lớn”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Đóng vai trò hạt nhân cho sự chuyển mình của Cần Giờ, Vinhomes Green Paradise sẽ đón nhận đà tăng giá bất động sản như một quy luật tất yếu. Ngay khi các nút giao về đích, đường sắt tốc độ cao lăn bánh, cầu vượt biển hợp long và siêu cảng đón những chuyến tàu container cập bến, mặt bằng giá tại tâm điểm này sẽ lập tức thiết lập đỉnh cao mới, tương xứng với vị thế trung tâm kinh tế - du lịch biển hàng đầu khu vực.