Cựu nhà nghiên cứu CIA gây sốc: Mỹ thu hồi 4 loài sinh vật ngoài hành tinh từ UFO rơi

Cựu nhà nghiên cứu được CIA tài trợ Hal Puthoff tuyên bố Mỹ đã thu hồi 4 loài sinh vật ngoài hành tinh từ các UFO rơi.

Mỹ đã thu hồi được 4 loài sinh vật ngoài hành tinh khác nhau từ các vật thể bay không xác định (UFO) bị rơi, một cựu nhà nghiên cứu được CIA tài trợ gây chấn động khi đưa ra tuyên bố này trong tuần qua.

Tiến sĩ Hal Puthoff, cựu cố vấn của Chương trình Ứng dụng Hệ thống Vũ khí Hàng không Vũ trụ Tiên tiến (AAWSAP) và là nhà nghiên cứu được CIA tài trợ, đã đưa ra tuyên bố trên cùng đạo diễn Dan Farah trong podcast “The Diary of a CEO” của Steven Bartlett hôm 15/5.

“Những người từng tham gia vào các vụ thu hồi nói rằng có ít nhất 4 loại. 4 loại hoàn toàn khác nhau,” ông Puthoff, 89 tuổi, cho biết. “Tôi không trực tiếp tiếp cận chúng nhưng tôi tin những người mà tôi đã nói chuyện – có 4 dạng sinh vật khác nhau.”

Nhà vật lý lượng tử được đào tạo tại Stanford không mô tả chi tiết các loài ngoài hành tinh được cho là tồn tại này. Tuy nhiên, cộng sự lâu năm của ông và cựu đồng nghiệp tại AAWSAP, Tiến sĩ Eric Davis, từng tuyên bố năm ngoái rằng các dạng sinh học được lấy ra từ xác UFO bị bắn hạ hoặc rơi xuống bao gồm Grays, Nordics, Insectoids và Reptilians.

Theo ông Davis, mỗi loài ngoài hành tinh này đều có hai tay, hai chân và ngoại hình dạng người.

Ông Davis nói cả Reptilians lẫn Nordics đều có kích thước tương đương con người, cao khoảng 1,8 m. Ông đưa ra phát biểu này tại một cuộc họp của UAP Disclosure Fund năm 2025 với sự tham dự của các nghị sĩ Mỹ gồm Nancy Mace, Anna Paulina Luna và Eric Burlison.

Nordics được mô tả là chủng loài có ngoại hình gần giống con người một cách đáng kinh ngạc, dù đến từ một hành tinh xa xôi, và có diện mạo tương tự người Bắc Âu trên Trái Đất.

Reptilians được cho là những sinh vật giống thằn lằn với làn da có vảy, tay chân giống người, có đuôi dài và đi đứng bằng hai chân, theo suy đoán của các chuyên gia trong lĩnh vực UFO.

Grays là những sinh vật nhỏ bé, không tóc, mắt rất to – thường xuất hiện trong các bộ phim như “Close Encounters of the Third Kind”.

Insectoids là các sinh vật hình người giống côn trùng, đôi khi được gọi là Mantids vì trông giống bọ ngựa, theo các nhà nghiên cứu UFO.

Cựu sĩ quan tình báo Không quân Mỹ và thành viên Lực lượng đặc nhiệm UAP, David Grusch, từng làm chứng dưới tuyên thệ trước Quốc hội Mỹ năm 2023 rằng Mỹ đang sở hữu “các mẫu sinh học không phải con người” được thu hồi từ hàng chục UFO bị rơi.

Những tuyên bố này dựa trên lời khai từ các thành viên của chương trình thu hồi xác UFO được cho là tồn tại, vốn được đề cập trong bộ phim “The Age of Disclosure” của ông Farah, công chiếu hồi tháng 3.

“Tôi đã nói chuyện không chính thức với một số người tham gia các vụ thu hồi,” ông Farah nói trong podcast hôm thứ Năm, đồng thời cho biết: “Họ không muốn xuất hiện trước máy quay để trả lời phỏng vấn.”

“Một người từng định nhận lời phỏng vấn nhưng vài ngày trước đó đã nhắn cho tôi rằng: ‘Sau khi suy nghĩ kỹ và nói chuyện lâu với vợ, tôi quyết định rằng nếu tham gia cuộc phỏng vấn của anh, tôi sẽ phải đánh đổi cả cuộc đời mình’,” ông Farah kể lại.

Theo NYP