Ông Trump gây sốc khi tự đăng ảnh áp giải người ngoài hành tinh, chỉ huy “chiến tranh các vì sao”

Tổng thống Mỹ Trump đăng loạt ảnh AI về UFO và người ngoài hành tinh, gây tranh cãi lớn, ảnh hưởng đến chính trị, truyền thông và cộng đồng UFO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện cùng người ngoài hành tinh. Ông liên tiếp đăng bài trên mạng xã hội Truth Social, chia sẻ nhiều hình ảnh AI mang yếu tố người ngoài hành tinh, gây xôn xao dư luận.

Loạt ảnh AI về người ngoài hành tinh của ông Trump

Sau khi chính phủ Mỹ trước đây công bố nhiều tài liệu liên quan đến vật thể bay không xác định (UFO) và người ngoài hành tinh, chủ đề này đã gây tranh luận sôi nổi trên toàn cầu. Ngày 18/5, ông Trump liên tiếp đăng nhiều bài viết, một lần nữa thu hút sự chú ý lớn của công chúng.

Bức ảnh đầu tiên cho thấy một người ngoài hành tinh màu bạc bị còng tay và xiềng chân, xung quanh có ông Trump cùng các đặc vụ và mật vụ Mỹ, tạo cảm giác như ông đang “áp giải phạm nhân”.

Ảnh AI ông Trump ngồi chỉ huy tiến hành "chiến tranh vũ trụ". Ảnh: Truth Social.

Trong bức ảnh thứ hai, ông Trump ngồi chỉ huy bên trong một cơ sở không gian, phía sau là cảnh “đại chiến vũ trụ”, với hình ảnh nước Mỹ đang giao chiến với một hành tinh bí ẩn. Ở một bức khác, ông cũng ngồi trong căn cứ không gian, tay đặt lên nút bấm màu đỏ, phía sau là nhiều màn hình mô phỏng các vụ nổ, tạo hiệu ứng thị giác rất bắt mắt.

Ông Trump làm dấy lên cơn sốt về người ngoài hành tinh trong nhiệm kỳ hai của mình. Trước đó, ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ công bố những tài liệu mà chính phủ Mỹ thu thập suốt nhiều thập kỷ liên quan đến “sự sống ngoài Trái Đất”. Tháng 5 năm nay, lô tài liệu đầu tiên đã được Mỹ chính thức công bố, trong đó có nội dung liên quan đến nhiều UFO và các chủng loài bí ẩn, làm dấy lên làn sóng quan tâm mạnh mẽ tới người ngoài hành tinh trên toàn thế giới.

Tác động của việc ông Trump đăng ảnh AI về người ngoài hành tinh

Động thái đăng loạt ảnh AI về người ngoài hành tinh của Tổng thống Trump có thể tạo ra nhiều tác động khác nhau, cả về chính trị, truyền thông lẫn tâm lý công chúng:

Thứ nhất, khuấy động mạnh truyền thông và mạng xã hội. Những nội dung kiểu “UFO”, “người ngoài hành tinh”, “chiến tranh không gian” vốn rất dễ lan truyền. Việc một tổng thống đương nhiệm trực tiếp đăng tải khiến chủ đề này bùng nổ hơn nhiều so với các bài đăng giải trí thông thường, giúp ông tiếp tục duy trì khả năng chi phối chu kỳ tin tức. Các nền tảng mạng xã hội, truyền hình và báo chí sẽ bàn luận liên tục, giúp ông duy trì sự chú ý của cử tri khi mà cuộc bầu cử giữa kỳ đã tới gần.

Ảnh ông Trump bấm nút tấn công. Ảnh: Truth Social.

Thứ hai, củng cố hình ảnh “khác thường” của mình. Phong cách chính trị của ông Trump từ lâu dựa nhiều vào yếu tố gây sốc, phá chuẩn truyền thống. Các hình ảnh AI kiểu điện ảnh này giúp ông tạo cảm giác “mạnh”, “kiểm soát”, giống hình tượng lãnh đạo trong phim khoa học viễn tưởng, thu hút nhóm cử tri trẻ hoặc cộng đồng thích UFO, thuyết âm mưu, công nghệ và văn hóa mạng.

Thứ ba, làm mờ ranh giới giữa giải trí và chính trị. Đây là tác động đáng chú ý nhất. Khi một nguyên thủ dùng AI tạo hình ảnh giả tưởng quy mô lớn, công chúng dễ bị lẫn lộn giữa nội dung giải trí và thông điệp chính trị thật; nó thúc đẩy xu hướng “chính trị meme” — nơi hình ảnh viral đôi khi có ảnh hưởng hơn cả bài phát biểu chính sách.

Thứ tư, gia tăng tranh cãi về AI và thông tin sai lệch. Dù nhiều người hiểu đây là ảnh AI mang tính hài hước hoặc tuyên truyền hình tượng, vẫn có nguy cơ khiến một bộ phận tin rằng đây là “ám chỉ bí mật chính phủ”; các thuyết âm mưu về UFO tiếp tục lan rộng; làm dấy lên lo ngại về việc lãnh đạo sử dụng AI để tạo dựng hình ảnh hoặc thao túng cảm xúc dư luận.

Thứ năm, tác động đến chiến lược truyền thông của Nhà Trắng. Ông Trump vốn rất giỏi dùng các chủ đề gây tò mò để chuyển hướng chú ý khỏi những vấn đề khó khăn hơn như kinh tế, đối ngoại hay điều tra chính trị. Các bài đăng kiểu này có thể làm loãng các cuộc tranh luận chính sách nghiêm túc, khiến truyền thông dành nhiều thời gian cho chủ đề “gây sốt” thay vì các vấn đề nhạy cảm khác.

Ngoài ra, động thái này cũng thúc đẩy văn hóa UFO tại Mỹ. Trong vài năm gần đây, chính phủ Mỹ đã công khai nhiều tài liệu về UAP/UFO hơn trước. Việc ông Trump tiếp tục nhắc đến chủ đề này khiến niềm tin cho rằng chính phủ “đang che giấu điều gì đó” càng mạnh lên; các cộng đồng săn UFO, hiện tượng bí ẩn và nội dung khoa học viễn tưởng phát triển mạnh hơn.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng công khai đáng tin cậy xác nhận Mỹ sở hữu hay tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Phần lớn các hình ảnh mà ông Trump đăng được mô tả là ảnh AI mang tính biểu tượng hoặc giải trí chính trị.

Trên thực tế, ông Trump trước đây cũng nhiều lần gây tranh cãi vì đăng ảnh AI và meme.

Vào tháng 4 năm nay, ông từng đăng một hình ảnh AI mô tả bản thân như một nhân vật kiểu “Chúa Jesus cứu thế”. Sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích rộng rãi, bài đăng đã bị xóa. Trước đó, hồi tháng 2, ông cũng đăng một đoạn video AI gây tranh cãi, trong đó cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama bị mô tả như loài linh trưởng dạng người, mang hàm ý phân biệt chủng tộc.

Nội dung này đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cả hai đảng, và cuối cùng bài đăng cũng bị xóa.

Theo TVBS, ETtoday