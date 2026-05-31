Bức tranh Chúa Jesus khổng lồ trên máy bay Liên Xô bỏ hoang gây chú ý tại Armenia

Nghệ sĩ Thụy Sĩ Micha Hani sử dụng một chiếc máy bay Yak-40 cũ tại Armenia làm “toan vẽ”, tạo nên hình ảnh Chúa Jesus khổng lồ chỉ có thể nhìn thấy trọn vẹn từ trên không.

Nghệ sĩ người Thụy Sĩ Micha Hani (còn được biết đến với nghệ danh Vierwind) đã tạo nên một bức tranh khổng lồ về Chúa Jesus Christ trên thân một chiếc máy bay chở khách đã ngừng hoạt động tại Armenia, biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Toàn bộ tác phẩm chỉ có thể được chiêm ngưỡng trọn vẹn từ trên không, khi tất cả các chi tiết hòa quyện thành một hình ảnh hoàn chỉnh.

Hai cánh tay dang rộng của Chúa Jesus được vẽ trên hai cánh máy bay, khiến toàn bộ cấu trúc trông giống như một cây thập tự giá khổng lồ.

Khung cảnh tuyệt đẹp của hồ Sevan – nơi chiếc Yak-40 thời Liên Xô đã nằm bất động suốt nhiều năm bên bờ hồ – càng làm tăng thêm giá trị nghệ thuật của tác phẩm, theo những hình ảnh flycam được ghi lại.

Ông Hani cho biết ông chỉ mất sáu ngày vào giữa tháng 5 để hoàn thành việc sơn phần thân máy bay, nhưng trước đó đã dành nhiều tháng chuẩn bị cho dự án này. Chia sẻ với hãng RT của Nga, nghệ sĩ nói rằng: “Phần khó khăn nhất là tính toán tỷ lệ thật chính xác để hình ảnh trông hoàn hảo từ mọi góc nhìn.”

Ông cho biết hình dáng phức tạp của chiếc máy bay khiến công việc trở nên đặc biệt thách thức.

Giải thích về việc lựa chọn một “tấm toan vẽ” khác thường như vậy, ông Hani cho biết ông cảm nhận rằng: “Chiếc máy bay mang trong mình điều gì đó vừa mạnh mẽ, vừa mong manh.”

Việc lựa chọn Armenia làm địa điểm thực hiện dự án cũng hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, nghệ sĩ Vierwind chia sẻ. Ông nhấn mạnh rằng quốc gia vùng Nam Kavkaz này sở hữu “một kho tàng lịch sử và đời sống tâm linh đáng kinh ngạc”.

“Bạn có thể cảm nhận được ở đó một chiều sâu rất khó diễn tả bằng lời. Hơn nữa, đây là quốc gia Kitô giáo lâu đời nhất thế giới. Đây chính là nơi phù hợp cho dự án này,” ông nói thêm.

Sinh ra tại thành phố Bern của Thụy Sĩ, ông Hani từng có nền tảng trong lĩnh vực thiết kế đa giác 3D (3D poly design). Hiện nay, ông chuyên về hội họa, graffiti và minh họa.

Nghệ sĩ cho biết ông luôn theo đuổi một triết lý nghệ thuật mang tính mở, bởi những người “sẽ không bao giờ bước chân vào một phòng triển lãm” vẫn có thể tiếp cận các tác phẩm của ông thông qua không gian công cộng.

Về mặt lịch sử, Vua Tiridates III đã tuyên bố Kitô giáo là quốc giáo của Armenia cổ đại vào năm 301 sau Công nguyên. Kể từ đó, đức tin Kitô giáo vẫn tồn tại và phát triển xuyên suốt những giai đoạn thăng trầm trong lịch sử đầy biến động của quốc gia này.

Theo RT