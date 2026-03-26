5-7 năm cuối đời, người cao tuổi Việt Nam thường sống chung với bệnh tật

Già hóa dân số khiến việc chăm sóc người cao tuổi trở thành thách thức lớn của hệ thống y tế. Thực tế cho thấy, nhiều người cao tuổi ở Việt Nam phải sống chung với nhiều bệnh lý mạn tính trong những năm cuối đời, đặt ra yêu cầu đổi mới cách tiếp cận chăm sóc toàn diện.

Già hóa dân số đặt ra yêu cầu đổi mới cách tiếp cận

Trong hai ngày 26–27/3/2026 tại Hà Nội, Bệnh viện Hữu Nghị tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế với chủ đề “Chăm sóc toàn diện người bệnh cao tuổi”, quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, tập trung thảo luận các vấn đề cốt lõi trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

PGS.TS Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị, cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh, tuổi thọ trung bình không ngừng tăng.

PGS.TS Nguyễn Thế Anh thông tin về các bệnh nhân cao tuổi ở Việt Nam

Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn người cao tuổi phải sống chung với nhiều bệnh mạn tính, tình trạng đa bệnh lý, đa dùng thuốc ngày càng phổ biến. Điều này không chỉ làm gia tăng nguy cơ biến chứng mà còn ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống, đồng thời tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế.

Theo thống kê, người cao tuổi ở Việt Nam thường phải sống chung với bệnh tật trong khoảng 5-7 năm cuối đời. Trung bình mỗi người mắc từ 4-5 bệnh lý khác nhau. Tại BV Hữu Nghị, một người cao tuổi có thể đi khám 7-8 lần mỗi năm, thậm chí cao hơn, tức là nhiều gấp 2-2,5 lần so với các nhóm bệnh nhân khác.

Trong bối cảnh đó, việc chăm sóc toàn diện không chỉ dừng lại ở việc điều trị bệnh, mà là sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận, từ tư duy điều trị đơn bệnh sang chăm sóc con người một cách tổng thể, liên tục và cá thể hóa.

“Bệnh viện Hữu Nghị đã triển khai nhiều giải pháp như quản lý bệnh mạn tính, tối ưu hóa sử dụng thuốc, phát triển phục hồi chức năng và kết nối chăm sóc sau ra viện, nhằm hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc toàn diện người cao tuổi”, PGS.TS Nguyễn Thế Anh nói.

Các phiên hội thảo tại hội nghị được thiết kế theo hướng chuyên sâu và tích hợp, phản ánh rõ định hướng đổi mới trong chăm sóc người cao tuổi. Nội dung thảo luận trải rộng từ chính sách y tế đến các bệnh lý thường gặp và các tiến bộ điều trị.

Ứng dụng công nghệ, AI trong theo dõi, điều trị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo Bộ Y tế, cho rằng Bệnh viện Hữu Nghị giữ vai trò đặc biệt trong chăm sóc người cao tuổi, không chỉ khám chữa bệnh mà còn là cơ sở chuyên môn sâu, uy tín trong nghiên cứu, đào tạo và phát triển mô hình chăm sóc phù hợp, với thế mạnh về đa chuyên khoa, phục hồi chức năng và quản lý bệnh mạn tính.

Theo ông Quang, người cao tuổi hiện nay không chỉ cần điều trị mà cần được quản lý lâu dài với sự kết hợp giữa y tế, phục hồi chức năng, dinh dưỡng, tâm lý và hỗ trợ xã hội. Đây là yêu cầu tất yếu khi mô hình bệnh tật đã thay đổi theo hướng mạn tính và đa bệnh lý.

Diễn giả quốc tế chia sẻ kinh nghiệm

Tại hội nghị, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời, tập trung vào các giải pháp cụ thể như tăng cường quản lý bệnh mạn tính, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, phát triển mô hình chăm sóc liên tục và thúc đẩy phối hợp đa chuyên khoa.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong theo dõi, điều trị và quản lý người bệnh cao tuổi được xem là hướng đi quan trọng.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh việc kết nối giữa bệnh viện và y tế cơ sở, giữa điều trị và chăm sóc dài hạn, nhằm bảo đảm người cao tuổi được theo dõi liên tục, giảm tái nhập viện và nâng cao hiệu quả điều trị.

Tại hội nghị, các chuyên gia đã góp phần làm rõ định hướng phát triển hệ thống chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam theo hướng toàn diện, tích hợp và lấy người bệnh làm trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, đáp ứng yêu cầu của một xã hội đang già hóa nhanh.