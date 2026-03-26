Tay chân miệng gia tăng, bác sĩ chỉ ra 6 dấu hiệu nặng và nguyên tắc “3 sạch”

Bệnh tay chân miệng đang gia tăng mạnh tại TP.HCM, với số ca mắc và ca nặng tăng đột biến. Các bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần sớm nhận diện dấu hiệu nguy hiểm và chủ động phòng bệnh để bảo vệ trẻ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, chỉ trong một tuần gần đây, toàn thành phố ghi nhận 837 ca mắc tay chân miệng, tăng hơn 97% so với trung bình 4 tuần trước.

Từ đầu năm đến nay đã có hơn 7.200 ca mắc, tăng 241,3% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, số ca diễn tiến nặng từ độ 2B trở lên lên tới 98 ca, cao gấp 4,6 lần so với năm trước.

Các chuyên gia cho biết, sự xuất hiện của virus EV71 chiếm khoảng 25% trong các mẫu giám sát là yếu tố đáng lo ngại. Đây là chủng virus có độc lực cao, lây lan nhanh, dễ gây biến chứng nặng về thần kinh và hô hấp, liên quan đến phần lớn các ca tử vong. Hiện nay, bệnh tay chân miệng vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, thông qua tiếp xúc với nước bọt, phân hoặc các vật dụng nhiễm virus. Trẻ nhỏ là đối tượng dễ mắc bệnh, đặc biệt trong môi trường tập trung đông người như nhà trẻ, trường mầm non hoặc khu dân cư đông đúc.

Trẻ mắc bệnh thường có biểu hiện ban đầu như sốt, mệt mỏi, đau họng, biếng ăn, chảy nước miếng. Sau đó xuất hiện các nốt phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, gối, mông, kèm loét miệng gây đau, khiến trẻ ăn uống kém. Nếu không được theo dõi sát, bệnh có thể tiến triển nhanh và gây biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết tay chân miệng là bệnh lưu hành quanh năm, với hai đợt cao điểm vào tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12.

Theo bác sĩ Chính, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý 6 dấu hiệu cảnh báo bệnh diễn tiến nặng để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời. Các dấu hiệu này gồm: trẻ giật mình, hốt hoảng; sốt cao kéo dài khó hạ; ngủ li bì, lừ đừ hoặc quấy khóc bất thường; run giật tay chân; nôn ói nhiều; và bỏ bú hoặc ăn uống kém rõ rệt.

Khi nghi ngờ trẻ mắc bệnh, cần cho trẻ nghỉ học và cách ly tại nhà ít nhất 7 đến 10 ngày để hạn chế lây lan. Trong quá trình chăm sóc, cần tránh làm vỡ các nốt phỏng để giảm nguy cơ nhiễm trùng, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng phù hợp, ưu tiên thức ăn mềm, dễ nuốt.

Trong bối cảnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, phòng bệnh vẫn là giải pháp quan trọng nhất. Bác sĩ Chính khuyến cáo phụ huynh cần thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 sạch” gồm ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch.

Cụ thể, cần đảm bảo ăn chín, uống chín; thường xuyên vệ sinh nhà cửa, đồ chơi và các vật dụng trẻ tiếp xúc hằng ngày; duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi chăm sóc trẻ. Ngoài ra, việc thu gom và xử lý phân, chất thải của trẻ đúng quy định cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế lây lan virus trong cộng đồng.

Một điểm đáng chú ý là hiện nay trên thế giới đã có vaccine phòng bệnh tay chân miệng. Tháng 3/2026, Bộ Y tế Việt Nam đã phê duyệt vaccine này, mở ra cơ hội phòng ngừa hiệu quả.