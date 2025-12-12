Giáo sư lừng danh Nhật Bản xuất hiện tại Hà Nội, mở ra cơ hội hợp tác y học mới

Với sự hiện diện của nhà khoa học lừng danh người Nhật - GS Kamei Kaeko - và nhiều chuyên gia quốc tế, hội thảo KIT–ASEAN 2025 là bước tiến mạnh mẽ trong hợp tác y sinh, AI và các lĩnh vực liên ngành, cơ hội đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao.

Hội thảo do Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Kyoto (Kyoto Institute of Technology – KIT) Nhật Bản tổ chức ngày 12/12, với sự tham dự của nhà khoa học tên tuổi GS.TS Kamei Kaeko, Phó hiệu trưởng KIT, Giáo sư Danh dự Trường ĐHYHN và nhiều nhà khoa học hàng đầu ở ASEAN.

GS.TS Kamei Kaeko (giữa) và các thế hệ học viên, sinh viên của KIT

Hội thảo tập trung vào hai chuyên đề lớn, phản ánh xu hướng phát triển của khoa học – công nghệ toàn cầu, với sự đồng chủ trì của các giáo sư đầu ngành.

Chuyên đề Công nghệ Y sinh với các báo cáo tập trung vào nghiên cứu tiên tiến về vật liệu nano và cảm biến sinh học, liệu pháp gen – tế bào, y học tái tạo, các kỹ thuật phân tử và tự động hóa xét nghiệm, cùng những mô hình liên ngành phục vụ nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị.

GS. Kumada Yoichi (KIT) mở đầu bằng nghiên cứu về xét nghiệm miễn dịch dòng chảy bên có độ nhạy cao sử dụng kháng thể từ thỏ – một hướng đi mới cho chẩn đoán nhanh.

Các báo cáo tiếp theo mang đến loạt phát hiện nổi bật: độc tố Colibactin từ E.coli và tiềm năng điều trị bằng chiết xuất trà; ứng dụng CRISPR/Cas9 để phát triển chủng nấm men trưng bày enzyme có giá trị; khảo sát hệ gen của thực khuẩn lây nhiễm Salmonella; hay phân tích vai trò enzyme UCH-L1 trong rối loạn phổ tự kỷ trên mô hình ruồi giấm.

Bên cạnh đó còn có nhiều báo cáo có tính ứng dụng cao: Chiết xuất Anoectochilus burmannicus trong điều biến lão hóa; khả năng chống ung thư của Elephantopus mollis; thiết kế cụm gen sinh tổng hợp sản phẩm tự nhiên bằng dữ liệu omics; và đánh giá độc tính acetaminophen trên mô hình ruồi giấm do chuyên gia từ Trường ĐHYHN trình bày.

Các nhà khoa học trình bày tại hội thảo

Chuyên đề Trí tuệ Nhân tạo và Chuyển đổi số đề cập ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu y sinh, dự báo bệnh, mô hình tính toán – học máy, chuyển đổi số hệ thống y tế, và các vấn đề đạo đức, quản trị AI trong bối cảnh y học hiện đại.

Các nhà khoa học quốc tế chia sẻ thiết kế các can thiệp số thúc đẩy thay đổi hành vi; tích hợp biểu cảm cảm xúc vào robot dịch vụ trong ngành khách sạn; sử dụng điểm đa gen – điểm nguy cơ phiên mã để nâng cao dự báo bệnh phổ biến ở người Việt...

Các báo cáo về tự động hóa, kiến trúc vi dịch vụ cho IoT, mô hình dự báo trong giao thông và ứng dụng xử lý ảnh trong ngoại thần kinh cũng tạo nên bức tranh đa lĩnh vực đầy năng động.

Hai chủ đề mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu giữa KIT và các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu trong khu vực ASEAN, đồng thời tạo nền tảng cho các chương trình trao đổi học thuật và phát triển nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương cam kết duy trì và tăng cường hơn nữa hợp tác với KIT

Phát biểu tại hội thảo KIT–ASEAN 2025, PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHYHN, bày tỏ: Hội thảo đã thể hiện những trao đổi khoa học ý nghĩa và tinh thần hợp tác mạnh mẽ trong khu vực giữa các đối tác đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

“Với cương vị Chủ tịch Hội đồng Trường, tôi xin khẳng định cam kết mạnh mẽ của Trường ĐHYHN trong việc duy trì và tăng cường hơn nữa hợp tác với KIT nói riêng, và với các đối tác trong nước và quốc tế nói chung. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những nghiên cứu có tầm ảnh hưởng và các thế hệ nhà khoa học tương lai” - PGS Hương khẳng định.