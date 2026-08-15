Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế bị bắt

Ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế bị khởi tố, tạm giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 360, Bộ luật Hình sự.

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế để điều tra những sai phạm trong quá trình thực hiện “Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế)”.

Cụ thể, ông Hậu bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 360, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 3/2016, Ban Quản lý dự án (khi đó là Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh) do ông Hậu làm Giám đốc đã đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng “Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” xây dựng tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà cũ (còn gọi là Dự án xử lý rác Hương Bình).

Ngày 30/10/2017, UBND tỉnh phê duyệt đầu tư với tổng mức 85,79 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương hơn 44,9 tỷ đồng), thời gian thực hiện từ 2018-2020, giao Ban QLDA làm chủ đầu tư.

Quá trình triển khai, Ban QLDA để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án được đề xuất thiếu tính khả thi, địa điểm chưa phù hợp, công suất thiết kế 150 tấn/ngày đêm trong khi khối lượng rác thực tế chỉ khoảng 40 tấn/ngày đêm. Sau đó, Ban QLDA báo cáo chuyển dự án thành điểm tập kết rác cho nhà máy xử lý rác Phú Sơn (do nhà đầu tư nước ngoài thực hiện). Đến nay, nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành, tính khả thi không bảo đảm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Hậu. Ảnh NL.

Trong công tác lựa chọn nhà thầu, Ban QLDA không đánh giá đầy đủ năng lực tài chính và thi công của các đơn vị tham gia, dẫn đến chọn nhà thầu yếu kém, dự án chậm tiến độ kéo dài hơn 7 năm, nhiều lần phải gia hạn. Một số gói thầu bị đội vốn; nhiều hạng mục đã nghiệm thu, thanh toán nhưng chưa đưa vào sử dụng, không có phương án bảo quản, gây suy giảm chất lượng và lãng phí ngân sách.

Đặc biệt, Ban QLDA thiếu trách nhiệm trong quản lý tiến độ và hợp đồng. Đối với Công ty Thiên Phát Thịnh, đơn vị không kịp thời theo dõi, không xử lý kiên quyết vi phạm, không sớm chấm dứt hợp đồng khi nhà thầu vi phạm cơ bản, đồng thời không áp dụng biện pháp thu hồi tiền tạm ứng. Hậu quả là ngân sách Nhà nước bị thiệt hại hơn 2,14 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định ông Hậu, với tư cách Giám đốc Ban QLDA, đại diện chủ đầu tư chịu trách nhiệm chính đối với các sai phạm nêu trên. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các thành viên Ban QLDA và các nhà thầu liên quan nhằm xử lý nghiêm, thu hồi tài sản cho Nhà nước.