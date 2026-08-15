Trạm Cảnh sát thông minh đầu tiên tại Hà Nội có AI, SOS và đa ngôn ngữ

Trạm Cảnh sát thông minh cung cấp 5 nhóm chức năng chính gồm: Trình báo, phản ánh an ninh trật tự, trật tự đô thị, tình trạng "chặt chém" khi mua hàng...; cuộc gọi khẩn cấp SOS; cảnh báo thủ đoạn tội phạm; tra cứu trụ sở và hỏi đáp pháp luật.

AI nhận tin báo bằng giọng nói

Ngày 15/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an triển khai thí điểm mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh tại Hà Nội. Kiosk được đặt tại số nhà 89 Đinh Tiên Hoàng, ven hồ Hoàn Kiếm và hoạt động 24/7. Mô hình cũng được thiết kế với khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Đây là mô hình thuộc Hệ sinh thái Kiosk đa tiện ích do C06 chủ trì, được MK Group phối hợp nghiên cứu, thiết kế và triển khai, đưa yêu cầu nghiệp vụ vào hệ thống công nghệ có khả năng vận hành trong thực tế.

Giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử, AI và công nghệ giọng nói để hỗ trợ tự động hóa quá trình tiếp nhận, ghi nhận và chuyển xử lý thông tin của người dân.

Trong giai đoạn thí điểm, Trạm Cảnh sát thông minh cung cấp 5 nhóm chức năng chính gồm trình báo, phản ánh; cuộc gọi khẩn cấp SOS; cảnh báo thủ đoạn tội phạm; tra cứu trụ sở và hỏi đáp pháp luật.

Với chức năng trình báo, phản ánh, người dân có thể sử dụng căn cước hoặc hộ chiếu để đăng nhập và cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, trật tự đô thị hoặc những tình huống phát sinh trong đời sống.

Đáng chú ý, người dân có thể sử dụng giọng nói để cung cấp nội dung. AI hỗ trợ phân tích, ghi nhận thông tin và gợi ý bổ sung những nội dung còn thiếu, qua đó hình thành nội dung trình báo đầy đủ và có cấu trúc hơn.

Người dân cũng có thể gửi kèm hình ảnh, video làm căn cứ cho quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin.

Sau khi được ghi nhận, thông tin sẽ được chuyển tới Hệ thống xử lý trình báo, phản ánh của Bộ Công an và đơn vị Công an có trách nhiệm. Cơ quan chức năng có thể chủ động liên hệ, hướng dẫn và hỗ trợ người dân trong quá trình giải quyết vụ việc. Thông tin và kết quả xử lý tiếp tục được cập nhật trên hệ thống. Qua đó, mô hình hướng tới một quy trình xuyên suốt từ tiếp nhận, ghi nhận, chuyển xử lý đến hỗ trợ người dân và cập nhật kết quả.

Trạm Cảnh sát thông minh được đặt thí điểm ở số 89 Đinh Tiên Hoàng (ven hồ Hoàn Kiếm) từ sáng 15/8. Ảnh: C06.

Ngoài ra, các chức năng cảnh báo thủ đoạn tội phạm, tra cứu trụ sở và hỏi đáp pháp luật cũng giúp người dân chủ động tiếp cận thông tin và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến an ninh trật tự.

Đối với du khách trong và ngoài nước, Trạm Cảnh sát thông minh còn cung cấp tính năng SOS giúp hỗ trợ khẩn cấp để người dân nhanh chóng liên hệ tới công an cơ sở ngay lập tức.

"Khả năng hỗ trợ du khách nước ngoài bằng hệ thống đa ngôn ngữ còn góp phần nâng tầm hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế", thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó cục trưởng C06 nói.

4 nguyên tắc xây dựng Trạm Cảnh sát thông minh

Theo C06, việc xây dựng Trạm Cảnh sát thông minh không đơn thuần là đưa một mô hình có sẵn vào ứng dụng mà được phát triển từ yêu cầu nghiệp vụ thực tế tại Việt Nam.

Mô hình được định hướng phù hợp với hệ thống dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, đồng thời chú trọng khả năng ứng dụng AI, tự động hóa quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin, kết nối với các hệ thống nghiệp vụ, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trạm Cảnh sát thông minh sẽ tiếp tục được hoàn thiện, tích hợp thêm các dịch vụ gắn với dữ liệu dân cư, căn cước và VNeID. Ảnh: C06.

Nguyên tắc được C06 xác định là các chức năng người dân thực hiện trên Kiosk phải bảo đảm đúng người - đúng dữ liệu - đúng quy trình - đúng pháp luật.

Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp công nghệ được xác định là hướng hợp tác nhằm kết hợp yêu cầu nghiệp vụ của cơ quan Nhà nước với năng lực công nghệ và sáng tạo của doanh nghiệp, hướng tới những giá trị thiết thực cho người dân.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. Trong thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu và hoàn thiện, đồng thời tích hợp thêm các dịch vụ, tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử VNeID.

Với định hướng này, Trạm Cảnh sát thông minh được kỳ vọng không chỉ trở thành điểm tiếp nhận thông tin mà còn hình thành một phương thức tương tác mới giữa người dân với lực lượng công an, góp phần giảm tải cho công an cơ sở, nâng cao hiệu quả xử lý trình báo, phản ánh và hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự.