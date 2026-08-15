Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo "bơm" thêm 250 tỷ đồng để triển khai internet vệ tinh

Vietjet dự kiến nâng vốn góp tại Galaxy Pay lên 300 tỷ đồng, sau khi hãng ký hợp đồng với Starlink Services Việt Nam để cung cấp Internet vệ tinh trên máy bay.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Hàng không Vietjet (Mã: VJC) vừa công bố nghị quyết liên quan đến kế hoạch đầu tư hệ thống Internet vệ tinh (Starlink) phục vụ hoạt động của hãng.

Cụ thể, Vietjet dự kiến rót thêm 250 tỷ đồng vốn góp vào Công ty TNHH Galaxy Pay. Sau giao dịch, tổng vốn góp của Vietjet tại Galaxy Pay sẽ được nâng lên 300 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Galaxy Pay được thành lập vào tháng 7/2020 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng với 100% vốn góp của Hãng bay Vietjet.

Người đại diện theo pháp luật là bà Hồ Ngọc Yến Phương, hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tại Vietjet.

Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán từ tháng 8/2021, với các hoạt động gồm cổng thanh toán điện tử, thu hộ - chi hộ và ví điện tử.

Ảnh: Galaxy Pay.

Website của Galaxy Pay tự giới thiệu là nền tảng công nghệ tài chính cung cấp các giải pháp thanh toán cho cá nhân và doanh nghiệp, gồm cổng thanh toán, ví điện tử, POS, SoftPOS và SmartPOS. Công ty từng vận hành ví điện tử cùng tên nhưng đã đổi thương hiệu thành SkyPay từ đầu năm 2026.

Hiện SkyPay được tích hợp vào hệ sinh thái của Vietjet, xuất hiện trên website, ứng dụng Vietjet Air và nền tảng khách hàng thân thiết SkyJoy. Người dùng có thể chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mua vé máy bay Vietjet và thanh toán bằng mã QR thông qua nền tảng này.

Động thái này của Vietjet diễn ra sau khi hãng này ký hợp đồng cung cấp Internet trên máy bay với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam vào ngày 20/5/2026, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của hãng.

Starlink Services là công ty con thuộc tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk, được thành lập tại Việt Nam vào tháng 9/2025.

Doanh nghiệp đặt trụ sở tại Hà Nội, có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Bà Lauren Ashley Dreyer, quốc tịch Mỹ, giữ chức Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc doanh nghiệp là ông Đỗ Bá Thích.

Ngày 13/2, Cục Tần số vô tuyến điện đã cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho Starlink Services Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp được phép triển khai 4 trạm cổng và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối.