Bộ Công an thụ lý điều tra vụ gian lận thi ở Tuyên Quang, khởi tố thêm một giáo viên

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thụ lý điều tra vụ án hình sự xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Ngày 17/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định rút vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (45 tuổi), giáo viên Ngữ văn, thư ký điểm thi, đến cơ quan công an đầu thú và bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đây là bị can thứ 27 bị khởi tố trong vụ án. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi; ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Thư ký điểm thi cùng nhiều cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi. Danh tính 23 bị can còn lại chưa được cơ quan công an công bố.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: VGP.

Theo thống kê trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn toán trên tổng số 17.589 thí sinh dự thi môn toán. Tổng điểm 10 môn toán của cả nước là 4.028.

Trong đó, có tới hơn 140 bài thi đạt điểm 10 toán tại tỉnh Tuyên Quang là học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang, chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang bước đầu xác định Hội đồng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã có vi phạm quy chế trong công tác coi thi.