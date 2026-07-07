Xúc phạm lãnh tụ, Nguyễn Thành Nam bị bắt

Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam - tác giả cuốn sách "Chuyện với Thanh" có nội dung xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nguyễn Thành Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh (cùng ở phường Giảng Võ, Hà Nội) để điều tra về hành vi Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thành Nam (tác giả cuốn sách) và Trần Việt Anh đã làm, tàng trữ và phát tán nhiều video clip cùng cuốn sách có tựa đề "Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng".

Theo cơ quan điều tra, các tài liệu này có nội dung xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh và những người có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị can Trần Việt Anh. Ảnh: A05 Bộ Công an.

Nguyễn Thành Nam (SN 1961, quê Nam Định cũ) là một trong những gương mặt gắn với giai đoạn đầu phát triển của Tập đoàn FPT. Bị can từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo như Tổng giám đốc FPT (giai đoạn 2009-2011), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc FPT Software, sau đó tham gia lĩnh vực giáo dục với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT Trường Đại học FPT, Hiệu trưởng Đại học trực tuyến FUNiX và Cố vấn sáng tạo của Chủ tịch HĐQT FPT.

Tháng 4/2026, Nguyễn Thành Nam ra mắt cuốn "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành. Sau khi xuất bản, cuốn sách gây tranh cãi khi bị phản ánh có nhiều nội dung xuyên tạc, sai lệch về lịch sử, dữ liệu và nhận định; sử dụng ngôn ngữ không phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Ngày 2/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu tạm dừng phát hành để thẩm định lại nội dung. Hai ngày sau, cơ quan này yêu cầu thu hồi toàn bộ cuốn sách trên thị trường.

Đến ngày 15/6, Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 2 tháng, buộc thu hồi, tiêu hủy 9.700 bản sách và nộp lại hơn 423 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp từ việc phát hành cuốn sách.