Triệt xóa sàn mua bán dữ liệu cá nhân doanh thu hơn 400 tỷ đồng

Đào Quang Huy cùng đồng phạm bị cáo buộc vận hành sàn mua bán dữ liệu có hơn 1,35 triệu tài khoản, phát sinh trên 53 triệu giao dịch.

Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Theo cơ quan công an, Đào Quang Huy, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT, được xác định là người cầm đầu.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy từ cuối năm 2021, Huy cùng các đồng phạm xây dựng, vận hành website taphoammo.net dưới hình thức một nền tảng thương mại điện tử. Trên hệ thống này, người dùng có thể mở gian hàng để mua bán, trao đổi dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử, dịch vụ xác thực tài khoản và nhiều loại tài nguyên số khác.

Để thu hút người sử dụng, nhóm này thuê tên miền, đặt máy chủ ở nước ngoài và quảng bá nền tảng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, TikTok, Instagram và Google.



Cơ quan điều tra xác định hoạt động mua bán dữ liệu được tổ chức dưới vỏ bọc một doanh nghiệp công nghệ với đầy đủ các bộ phận quản trị, kỹ thuật, marketing, chăm sóc khách hàng, kế toán và thanh toán.

Dữ liệu điện tử thu giữ cho thấy hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký và hơn 46.000 gian hàng, trong đó trên 3.000 gian hàng đang hoạt động. Tổng số giao dịch phát sinh vượt 53 triệu lượt, với doanh thu bước đầu được xác định hơn 400 tỷ đồng. Nhóm điều hành hưởng phí trung gian từ 3-5% giá trị mỗi giao dịch, qua đó thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Công an làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: T.Văn.

Theo Công an TP Hà Nội, chuyên án được xác lập từ tháng 6/2025. Đến tháng 2/2026, lực lượng chức năng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, thành lập 6 tổ công tác đồng loạt khám xét và triệu tập những người liên quan tại Hà Nội, Phú Thọ và Quảng Ninh.

Khám xét trụ sở Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT tại khu đô thị The Manor Nguyễn Xiển (Hà Nội), cảnh sát thu giữ 20 bộ máy tính, 25 điện thoại di động, nhiều ô tô cùng lượng lớn tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra xác định hệ thống do Huy và đồng phạm vận hành thực chất là một sàn giao dịch dữ liệu và tài nguyên số, đóng vai trò trung gian thanh toán, kiểm duyệt người bán, bảo đảm giao dịch và giải quyết tranh chấp giữa các thành viên.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng đã mua tài khoản từ hệ thống này để phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Theo cơ quan công an, việc mua bán dữ liệu cá nhân không chỉ xâm phạm quyền riêng tư mà còn trở thành nguồn cung cấp dữ liệu cho các hành vi giả mạo danh tính, tạo lập tài khoản ảo và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra.