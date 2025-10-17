Giải pháp nào cho du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới?

“Phải xác định du lịch MICE và kinh tế đêm là trụ cột chiến lược. Đà Nẵng cần đầu tư trung tâm hội nghị, triển lãm tầm cỡ quốc tế, có cơ chế ưu đãi để thu hút các sự kiện lớn của khu vực và thế giới", ông Khánh nhấn mạnh.

Chiều 17/10, trong khuôn khổ ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025, hội thảo chuyên đề “Định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới” đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, các chuyên gia kinh tế và đại diện các doanh nghiệp du lịch, lữ hành tại khu vực.

Thách thức và cơ hội đan xen

Phát biểu tại hội thảo, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ khoảng 14,4 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, khách quốc tế đạt trên 5,8 triệu lượt, tăng 27,4%, khách nội địa đạt gần 8,6 triệu lượt, tăng 19%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt gần 41 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ 2024. “Đây là tín hiệu tích cực thể hiện sức bật mạnh mẽ của du lịch thành phố sau hợp nhất, đồng thời cho thấy sự hấp dẫn của Đà Nẵng ngày càng lớn đối với thị trường trong nước và quốc tế”, bà Hạnh nói.

Cũng theo bà Hạnh, sau hợp nhất, Đà Nẵng bước vào bối cảnh mới với cơ hội to lớn nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức không nhỏ trong việc đồng bộ hạ tầng, chất lượng dịch vụ trên một địa bàn rộng lớn và cần các nguồn lực đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống sản phẩm du lịch.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo.

“Thực tế đó buộc chúng ta phải có những hành động quyết liệt, kịp thời. Và đây là thời điểm cần thiết để triển khai điều chỉnh quy hoạch định hướng phát triển du lịch TP Đà Nẵng mới và tìm kiếm các giải pháp sao cho có thể khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với các giá trị truyền thống, lịch sử và văn hóa bản địa giàu bản sắc của vùng đất xứ Quảng, từ đó xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm du lịch hấp dẫn của thế giới, góp phần phát triển bền vững kinh tế thành phố, mang lại công ăn việc làm cho doanh nghiệp và người dân địa phương”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục Trưởng Cục Du lịch Quốc gia, cho rằng giai đoạn 2026-2030 là thời kỳ du lịch phục hồi mạnh, nhất là Đà Nẵng sau hợp nhất, sở hữu nhiều giá trị to lớn, cùng những tiềm năng phát triển thành điểm đến của khu vực và là cực tăng trưởng của khu vực miền Trung.

“Sau hợp nhất, ông cho rằng không gian và nguồn lực phát triển du lịch được mở rộng, tạo điều kiện để Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam. Thành phố cần triển khai giải pháp đột phá, khẳng định vai trò cực tăng trưởng quốc gia, cửa ngõ thu hút khách quốc tế và nội địa, lan tỏa phát triển toàn vùng Bắc Trung Bộ – Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên”, ông Khánh khẳng định.

Đà Nẵng làm gì để trở thành cực tăng trưởng du lịch?

Theo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, địa phương đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá, khi không gian và nguồn lực phát triển được mở rộng. Để phát triển du lịch trong thời gian tới, Đà Nẵng xác định phát triển 2 không gian du lịch trọng điểm gồm: Không gian du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí chất lượng cao, gắn với tiêu chuẩn xanh và không gian du lịch văn hóa – lịch sử, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Cùng với đó, Đà Nẵng triển khai các dự án động lực như Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, nghiên cứu chuyển đổi Cảng Tiên Sa thành cảng du lịch, phát triển tuyến đường sắt đô thị và hoàn thành tuyến du lịch đường sông.

Để phát triển du lịch trong giai đoạn mới, PGS.TS Phạm Trung Lương, thành viên Tổ chuyên gia tư vấn du lịch Quốc gia, cho rằng phải khẳng định vị thế mới của Đà Nẵng, gắn với tầm vóc của một trung tâm vùng. Từ đó, định vị lại các mục tiêu và chiến lược phát triển du lịch, hướng tới tầm khu vực và quốc tế, chứ không chỉ dừng ở phạm vi quốc gia. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cần cơ cấu lại sản phẩm du lịch theo hướng đặc thù, sáng tạo và có giá trị khác biệt; đồng thời xây dựng lại hình ảnh thương hiệu điểm đến.

“Trước đây, Đà Nẵng là điểm đến sự kiện, sáng tạo và năng động hàng đầu khu vực, còn Quảng Nam là điểm đến du lịch di sản và xanh. Sau hợp nhất, làm sao để tích hợp và phát huy cả hai giá trị ấy trong một chiến lược thống nhất?”, PGS.TS Phạm Trung Lương đặt vấn đề.

Hội thảo chuyên đề “Định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới” do Sở VH-TT&DL Đà Nẵng tổ chức trong khuôn khổ ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025.

Từ góc nhìn quy hoạch, TS Lương đề xuất Đà Nẵng cần tổ chức không gian du lịch như: Không gian du lịch đô thị – phát triển du lịch sự kiện, MICE, du lịch hai bờ sông. Không gian du lịch biển – kéo dài hàng trăm km, trọng tâm là du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, tàu biển và sinh thái biển. Không gian du lịch văn hóa – khai thác giá trị di sản, làng nghề, lễ hội, trải nghiệm cộng đồng. Không gian du lịch sinh thái – gắn với rừng quốc gia, khu bảo tồn, hướng đến phát triển bền vững.

“Phát triển du lịch không chỉ là kinh doanh dịch vụ mà là ngành kinh tế tổng hợp, mang lại giá trị cho doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Du lịch phải gắn với kinh tế đêm, công nghiệp sáng tạo, du lịch biển đảo và nông nghiệp trải nghiệm”, PGS.TS Phạm Trung Lương nhấn mạnh.

Du khách đến với Di sản thế giới - Phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Để trở thành cực tăng trưởng, điểm đến du lịch toàn cầu, Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam cho rằng Đà Nẵng cần tăng cường liên kết sản phẩm du lịch liên vùng với Huế, Quảng Trị; phát triển tour di sản kết hợp khám phá thiên nhiên. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cần tiếp tục cải thiện hạ tầng, nâng cao kết nối điểm đến; đa dạng hoá các sản phẩm du lịch phù hợp với đa dạng nhu cầu khách du lịch quốc tế;

Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam đề nghị Đà Nẵng phải quan tâm bảo vệ môi trường, khuyến khích phát triển du lịch xanh thân thiện với môi trường; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá điểm đến du lịch; tập trung đổi mới marketing nội dung, tiếp thị mạng xã hội, tạo nền tảng số tích hợp quảng bá điểm đến đến khách hàng tiềm năng; nâng cao nguồn nhân lực, chuẩn hoá công tác đào tạo bao gồm đội ngũ lao động trực tiếp và quản lý cấp cao về kỹ năng; tiếp tục mở rộng các chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi cho sự phát triển về thuế, đất đai, tín dụng,...

“Phải xác định du lịch MICE và kinh tế đêm là trụ cột chiến lược. Đà Nẵng cần đầu tư trung tâm hội nghị, triển lãm tầm cỡ quốc tế, có cơ chế ưu đãi để thu hút các sự kiện lớn của khu vực và thế giới, phát huy lợi thế tổ chức sự kiện quốc tế thành công nhiều năm qua. Bởi kinh tế đêm và du lịch MICE sẽ giúp Đà Nẵng kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu, tạo sinh khí mới cho ngành du lịch trong giai đoạn sau hợp nhất”, ông Khánh nhấn mạnh.

PGS.TS Phạm Trung Lương, thành viên Tổ chuyên gia tư vấn du lịch Quốc gia.

Ông PGS.TS Phạm Trung Lương cũng đề nghị Đà Nẵng tăng cường liên kết vùng, đặc biệt với TP Huế, Quảng Trị và xa hơn là khu vực Tây Nguyên và Nam Lào, hình thành không gian du lịch mở, lan tỏa giá trị phát triển.

“Đích đến là để Đà Nẵng trở thành điểm đến hàng đầu, đi đầu trong đổi mới mô hình phát triển du lịch bền vững, có khả năng dẫn dắt cả khu vực”, PGS.TS Phạm Trung Lương nói.