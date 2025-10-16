5 nguyên tắc vận hành của Mạng lưới chuyên gia Dữ liệu toàn cầu

Sáng 16/10, tại Huế, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp cùng UBND thành phố Huế tổ chức sự kiện công bố Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khởi xướng.

Theo Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, trong kỷ nguyên mà dữ liệu trở thành “nguồn tài nguyên chiến lược” của mọi quốc gia, việc hình thành một mạng lưới chuyên gia có khả năng quy tụ, kết nối và hiến kế cho sự phát triển kinh tế dữ liệu là yêu cầu cấp bách.

Nhận thức rõ điều đó, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia khởi xướng Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu – VDEN (Vietnam Data Expert Network), nhằm huy động trí tuệ Việt trên toàn thế giới cùng tham gia kiến tạo nền tảng dữ liệu tự chủ, đổi mới sáng tạo và bền vững cho Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phát biểu tại lễ công bố Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu.

Hiệp hội Dữ liệu cho biết thêm, trên thế giới, nhiều quốc gia sớm hình thành các mạng lưới chuyên gia đa bên nhằm kết nối giữa nhà nước – doanh nghiệp – viện nghiên cứu – chuyên gia độc lập. Việt Nam hiện cũng đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ của đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở ra thời cơ để xây dựng và vận hành những mô hình hợp tác dữ liệu mang tầm quốc gia và quốc tế.

Vì vậy, việc thành lập Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu là hết sức cần thiết, nhằm huy động trí tuệ Việt toàn cầu trong lĩnh vực dữ liệu, đóng góp cho sự phát triển kinh tế số, chính phủ số, xã hội số, nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị dữ liệu toàn cầu.

"Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Hiệp hội Dữ liệu quốc gia cam kết sẽ là người đồng hành tin cậy, sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các anh chị em có thể cống hiến hết mình. Chúng ta sẽ cùng nhau viết nên những trang sử vàng cho nền kinh tế dữ liệu Việt Nam", thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia cho hay.

Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu (VDEN) được xây dựng và vận hành trên 5 nguyên tắc gồm: Tự nguyện - Hợp tác - Cùng phát triển; Minh bạch - Trách nhiệm - Liêm chính; Khoa học - Chất lượng - Đổi mới liên tục; Bảo mật - Tôn trọng quyền riêng tư - Tuân thủ pháp luật; và Kết nối toàn cầu - Phát huy bản sắc Việt.

Trong khuôn khổ sự kiện công bố Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu, Hội Tin học và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia đã ký thoả thuận hợp tác.

VDEN được hình thành với mục tiêu kết nối trí tuệ Việt trong và ngoài nước, cùng chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và sáng kiến để thúc đẩy phát triển nền kinh tế dữ liệu Việt Nam tự chủ, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Hiện Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu đã có sự cam kết tham gia của gần 80 chuyên gia đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật, Canada, Úc ....