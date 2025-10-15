Tòa tháp 69 tầng và những công trình sẽ trở thành biểu tượng của Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới

Ngoài những dự án tạo diện mạo đô thị Đà Nẵng còn phải kể đến loạt dự án mang tính động lực, điểm nhấn về du lịch, công nghiệp của Đà Nẵng như: Dự án Khu phức hợp Du lịch và Đô thị Nghỉ dưỡng Làng Vân do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 44.000 tỷ đồng; dự án khởi công vào ngày 22/6/2025, trên diện tích hơn 512 ha, tại phường Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu cũ.

Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ do Sun Group làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 51.950 tỷ đồng;

Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ do Sun Group làm chủ đầu tư.

Khu công nghiệp Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng được quy hoạch trên diện tích 115 hecta, tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo. Dự án do Thaco làm chủ đầu tư.