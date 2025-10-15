Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Tòa tháp 69 tầng và những công trình sẽ trở thành biểu tượng của Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới

Hồ Xuân Mai
Sau hợp nhất với Quảng Nam, Đà Nẵng sở hữu những lợi thế đặc biệt để bứt phá, trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước. Nhiều dự án, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng cho sự phát triển của Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới.

bieu tuong 11.png
Đầu tiên phải nói đến toà tháp 69 tầng, cao cao 408 m, tại siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) được khởi công xây dựng vào ngày 19/8, trên diện tích 76,92 ha, với tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh: SunGroup.
bieu tuong 17.png
Thiết kế tòa tháp lấy cảm hứng từ ngũ hành, thân tháp gợi hình ảnh áo dài trắng truyền thống của người phụ nữ Việt. Đỉnh tháp là không gian triển lãm đặc biệt, được tạo hình ngọn lửa với một khoảng trống hình vòng cung nơi ánh mặt trời xuyên qua. Ảnh phối cảnh: SunGroup.
bieu tuong 0.png
Được đánh giá là cao thứ 2 Việt Nam sau toà nhà Landmark 81 (461 m) tại TP.HCM. Toà tháp kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới. Ảnh phối cảnh: SunGroup.
bieu tuong 1.png
Dự án Masteri Rivera Đà Nẵng do Nhà phát triển bất động sản Masterise Homes làm chủ đầu tư trên diện tích đất gần 18.300 m2, tại phường Hoà Cường. Dự án gồm 2 khối tháp cao 39 tầng nổi, 2 tầng hầm và 1.112 căn hộ, với tổng mức đầu tư: 2.300 tỷ đồng. Ảnh phối cảnh: Masterise Homes
bieu tuong 2.png
Dự án được khởi công lần đầu vào ngày 1/7/2022, sau đó tạm dừng và được tái khởi công vào ngày 11/12/2023. Dự án Masteri Rivera Đà Nẵng dự kiến hoàn thành và bàn giao vào Quý III/2026. Ảnh phối cảnh: Masterise Homes
du lịch da nang le quoc khanh 2.png
Dự án M Landmark Residences tại Đà Nẵng là dự án do Công ty CP địa ốc Foodinco (thuộc Alphanam Group) làm chủ đầu tư, tọa lạc tại số 58 Bạch Đằng, phường Hải Châu.
bieu tuong 10.png
Dự án M Landmark Residences được xây dựng và hoàn thành vào năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng, đến năm 2025, chủ đầu tư bắt đầu giới thiệu và bàn giao các căn hộ trong năm 2025.. Ảnh phối cảnh: M Landmark Residences.
bieu tuong 12.png
Dự án Landmark Tower do Cosmos Housing làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ ngày 16/9/2024, trên diện tích đất 3.765,1 m2, tại mặt tiền đường Bạch Đằng, cạnh Công viên APEC và cách cầu Rồng khoảng 100 m. Ảnh phối cảnh: Cosmos Housing
bieu tuong 5.png
Dự án được xây dựng trên diện tích khu đất rộng gần 2.258 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 56.800 m2 với quy mô gồm 2 tòa tháp cao 31 tầng và 39 tầng có tổng số căn hộ hơn 450 căn. Tổng vốn đầu tư Dự án là 1.600 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng vào quý II/2027. Ảnh phối cảnh: Cosmos Housing
bieu tuong 13.png
Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ thành phố huyền thoại - Đà Nẵng (The Legend City Đà Nẵng) tại khu đất A20, với 4 mặt tiền trên các trục đường Võ Văn Kiệt, Ngô Quyền, Lý Nam Đế, Mai Hắc Đế (phường An Hải) do Công ty TNHH MTV Vipico (Công ty Vipico) làm chủ đầu tư. Ảnh phối cảnh: Vipico
bieu tuong 16.png
Dự án có quy mô 2 tòa tháp cao, gồm khách sạn và căn hộ 29 tầng nổi cùng 3 tầng hầm, tổng giá trị đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng… Và được khởi công xây dựng từ tháng 2/2025 và dự kiến hoàn thành vào Quý IV/2027. Ảnh phối cảnh: Vipico
bieu tuong 7.png
Dự án Capital Square Đà Nẵng là một tổ hợp căn hộ cao cấp do BRG Group phát triển, với quy mô 14 tòa tháp cao 24-29 tầng, cung cấp 3.391 căn hộ… với tổng mức đầu tư theo từng phân kỳ. Cụ thể, Capital Square phân kỳ 1 có tổng vốn đầu tư là 3.063 tỷ đồng; Capital Square 2 có vốn đầu tư là 1.178 tỷ đồng, và Capital Square 3 có tổng vốn đầu tư 1.885 tỷ đồng. Dự án gồm hai phân khu chính là Capital Square 2 và Capital Square 3; được xây dựng từ Quý II/2025, tại khu đất 4 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh: BRG
bieu tuong 4.png
TTC Plaza là tên thương mại của Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim (tại địa chỉ 46 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), do Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 1/2024, dự kiến hoàn thành vào Quý I/2026 với tổng mức đầu tư sau nhiều lần điều chỉnh gần 2.200 tỷ đồng. Ảnh phối cảnh: TTC Land
bieu tuong 3.png
Công trình có quy mô xây dựng 18 tầng nổi, 2 tầng hầm. Về phương án kiến trúc, dự án sở hữu 2 khối tháp gồm: khối A là khách sạn, căn hộ du lịch cao 14 tầng và khối tháp văn phòng cho thuê cao 14 tầng có khối đế thương mại dịch vụ cao 4 tầng. Tổng diện tích sàn là sau nhiều lần điều chỉnh là 122.388 m2; tổng chiều cao công trình là 75m. Ảnh phối cảnh: TTC Land
bieu tuong regal 1.png
Dự án Khu phức hợp 5 sao Regal Complex là một trong 6 dự án trọng điểm của TP Đà Nẵng được khởi công vào ngày 2/9, chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam. Dự án được xây dựng trên diện tích (tại khu đô thị Phú Mỹ An, phường Ngũ Hành Sơn) với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Ảnh phối cảnh: Regal Group
bieu tuong regal 2.png
Dự án khu phức hợp Regal Complex do Công ty CP Regal Group làm chủ đầu tư, xây dựng trên khu đất gần 8.900 m2 (tại khu đô thị Phú Mỹ An, phường Ngũ Hành Sơn) với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Ảnh phối cảnh: Regal Group.
bieu tuong regal 3.png
Theo Regal Group, dự án sẽ bàn giao vào Quý I/2028. Khi hoàn thành, đây sẽ là khu phức hợp theo chuẩn quốc tế, nơi cư dân không chỉ sở hữu những căn hộ view biển mà còn tận hưởng hệ sinh thái wellness luxury từ không gian sống đến trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí… Và kỳ vọng trở thành điểm nhấn đô thị phía Nam thành phố Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh: Regal Group.
bieu tuong 14.png
Phối cảnh dự án Sun Symphony Residence Đà Nẵng bên sông Hàn. Ảnh phối cảnh: SunGroup.

Ngoài những dự án tạo diện mạo đô thị Đà Nẵng còn phải kể đến loạt dự án mang tính động lực, điểm nhấn về du lịch, công nghiệp của Đà Nẵng như: Dự án Khu phức hợp Du lịch và Đô thị Nghỉ dưỡng Làng Vân do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 44.000 tỷ đồng; dự án khởi công vào ngày 22/6/2025, trên diện tích hơn 512 ha, tại phường Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu cũ.

Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ do Sun Group làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 51.950 tỷ đồng;

bieu tuong 15.png
Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ do Sun Group làm chủ đầu tư.

Khu công nghiệp Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng được quy hoạch trên diện tích 115 hecta, tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo. Dự án do Thaco làm chủ đầu tư.

Đà Nẵng Những công trình mang tính biểu tượng

