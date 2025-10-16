6.000 cuộc hẹn thương mại tại ngày hội ở Đà Nẵng

Sáng 16/10, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 300 đơn vị bán và gần 6.000 cuộc giao thương được kết nối.

Gần 6.000 cuộc hẹn thương mại được thiết lập

Sự kiện có sự tham dự của hơn 300 người bán, hơn 180 công ty lữ hành nội địa và gần 6.000 cuộc hẹn thương mại được thiết lập giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế.

Sự kiện được Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng HorecFex Việt Nam tổ chức nhằm kiến tạo không gian kết nối giao thương mạnh mẽ, mở ra cơ hội kết nối - hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng khách và doanh thu bền vững.

Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 với chủ đề “Vươn mình và Bứt phá” đã mở ra không gian kết nối giao thương với quy mô chưa từng có với hơn 300 đơn vị bán, 110 buyer quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm: Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, các nước CIS và Tây Âu tham dự.

Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của hơn 180 công ty lữ hành nội địa; gần 6.000 cuộc hẹn thương mại được thiết lập giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế; và gần 2.000 lượt khách tham dự là đại diện các công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ và hướng dẫn viên du lịch.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025.

“Năm 2025 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của ngành du lịch Việt Nam. Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, ngày hội Du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025 là điểm nhấn quan trọng thể hiện quyết tâm đó”, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Ông Bình cho biết Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ để Ngày hội trở thành hoạt động thường niên, góp phần đưa Đà Nẵng thành trung tâm sự kiện, hội nghị, du lịch hàng đầu khu vực.

Bước tiến chiến lược nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết sự kiện không chỉ là sự kiện xúc tiến đơn thuần, mà còn là điểm hẹn để Đà Nẵng khẳng định vị thế là trung tâm du lịch, hội nghị và sự kiện hàng đầu khu vực

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết với chủ đề “Vươn mình và Bứt phá”, ngày hội được tổ chức không chỉ là sự kiện xúc tiến đơn thuần, mà còn là điểm hẹn để Đà Nẵng khẳng định vị thế là trung tâm du lịch, hội nghị và sự kiện hàng đầu khu vực. Bên cạnh đó, sự kiện tạo ra một sân chơi quốc tế để các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới hợp tác, hình thành nhiều hợp đồng mới, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Đà Nẵng đầy tiềm năng, hiếu khách và bền vững.

Bước sang lần tổ chức thứ hai, Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 trở lại với quy mô mở rộng và nội dung chuyên sâu hơn, trong đó không gian kết nối giao thương (B2B Buyers Meet Sellers) được xem là điểm nhấn của chương trình và là một trong những sự kiện B2B lớn nhất cả nước.

Ông Andre Pierre, Phó Chủ tịch HORECFEX Việt Nam trả lời phỏng vấn báo giới tại sự kiện.

Ông Andre Pierre, Phó Chủ tịch HORECFEX Việt Nam cho biết với kinh nghiệm nhiều năm tổ chức các triển lãm và diễn đàn công nghệ đổi mới hàng đầu trong ngành Horeca, HORECFEX Việt Nam vinh dự được đồng hành và đóng góp những giá trị chuyên môn vào một sự kiện mang tầm quốc tế của thành phố.

“Đây thể hiện tầm nhìn chiến lược và tinh thần cởi mở của Đà Nẵng trong việc vươn mình và bứt phá thông qua phát triển bền vững, kết nối toàn cầu. Đồng thời, là tiền đề quan trọng để Đà Nẵng xây dựng hình ảnh trung tâm đổi mới - sáng tạo trong tương lai.

Bên cạnh đó, với chuỗi hoạt động giao thương, hội thảo và kết nối đa chiều, Ngày hội không chỉ mang ý nghĩa xúc tiến thương mại, mà còn là bước tiến chiến lược trong hành trình nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam trên trường quốc tế”, ông Andre Pierre nhấn mạnh.