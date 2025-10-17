Những thách thức tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng sẽ đối mặt

Ngoài nỗ lực để thấu hiểu, thông thạo vùng đất và con người nơi công tác, tân Bí thư Thành ủy sẽ phải hòa nhập để gắn bó với Đà Nẵng như là quê hương bản quán của mình.

Clip: Ông Bùi Văn Tiếng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng, trao đổi với VietTimes về những cơ hội, thách thức mà tân Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng sẽ đối mặt.

Tối 16/10, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Việc kiện toàn lãnh đạo Thành ủy diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng vừa hoàn tất sáp nhập và triển khai chính quyền 2 cấp.

Vậy tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng sẽ đối mặt những thách thức, cơ hội gì? Và để thành phố phát triển theo kỳ vọng, người đứng đầu Thành ủy cần làm gì? VietTimes đã có cuộc trò chuyện với ông Bùi Văn Tiếng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

- Nhiệm kỳ mới của Thành ủy Đà Nẵng diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn về địa giới hành chính, mô hình tổ chức và yêu cầu phát triển. Theo ông, những yếu tố nào khiến vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong nhiệm kỳ này trở nên đặc biệt quan trọng và đầy thách thức?

- Là người đã từng tham mưu cho cấp uỷ địa phương trong công tác tổ chức xây dựng đảng, tôi thấy chưa có nhiệm kỳ nào đòi hỏi người đứng đầu cấp uỷ cao như nhiệm kỳ này.

Có 3 lý do để nói đến điều này. Thứ nhất đây là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện hợp nhất giữa Đà Nẵng và Quảng Nam sau 28 năm chia tách để cùng phát triển. Thứ hai đây là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết thúc nhiệm vụ lịch sử của chính quyền cấp huyện. Và thứ ba, đây là nhiệm kỳ đầu tiên đứng trước yêu cầu của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với các lý do này, đòi hỏi người đứng đầu phải đổi mới tư duy, phải đổi mới hành động, thay đổi cái cách nghĩ và cách làm.

Một lý do nữa là theo chủ trương của trung ương, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, người đứng đầu địa phương không phải là người địa phương. Vì vậy tân Bí thư của nhiệm kỳ này sẽ cùng lúc đáp ứng 2 yêu cầu.

Một là phải nỗ lực để mà thấu hiểu, thông thạo vùng đất và con người nơi mình công tác. Mặt nữa là phải hòa nhập để gắn bó với địa phương như là quê hương bản quán của mình.

Theo tôi, trong thời gian ngắn phải nắm cho được đặc điểm, nét riêng của vùng đất, con người tại vùng đất nào đó là rất khó và làm thế nào để nhập cuộc, thực sự xem đây là quê hương thứ hai của mình để gắn bó, tâm huyết thì càng khó hơn nhiều. Đấy cũng chính là các áp lực đối với tân Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng đang đứng trước vận mệnh mới.

- Thách thức rõ ràng là không nhỏ. Vậy theo ông, đâu là những thuận lợi đáng kể mà tân Bí thư Thành ủy có thể kế thừa và phát huy để thúc đẩy sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ này?

- Bên cạnh những thách thức như tôi vừa nêu trên thì tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng có thể kế thừa, tiếp quản và phát huy được những thuận lợi mà Đà Nẵng đang có từ nhiệm kỳ trước.

Đó là các Nghị quyết của Trung ương cho phép Đà Nẵng được đi đầu thực hiện một số mô hình phát triển như: Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, cơ chế đặc thù của chính quyền đô thị… Đó là những thuận lợi mà tân Bí thư sẽ tiếp thu, kế thừa và phát triển.

Thuận lợi thứ hai đó là khi hợp nhất, Đà Nẵng và Quảng Nam từng từ một nhà, cùng phát triển trên nền tảng văn hóa Xứ Quảng với những gốc rễ văn hoá Xứ Quảng. Đó cũng là thuận lợi cho tân Bí thư từ một địa phương khác đến để kế thừa và phát huy.

Tối 16/10, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Trong bối cảnh Đà Nẵng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và vừa trải qua quá trình hợp nhất địa giới hành chính, công tác tổ chức cán bộ chắc chắn sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo ông, tân Bí thư Thành ủy cần tiếp cận công tác cán bộ như thế nào để đảm bảo vận hành hiệu quả, đồng thuận và phù hợp với đặc thù của địa phương?

- Theo tôi, tân Bí thư Đà Nẵng phải thực sự nhập cuộc và vào cuộc với tư cách là người Đà Nẵng thực thụ. Thứ hai là phải thực sự coi trọng công tác cán bộ. Bởi ở đây, trong giai đoạn đầu của công tác hợp nhất, công tác sắp xếp cán bộ cơ bản là lắp ghép cơ học. Do vậy, nó cũng phát sinh một số cái hệ quả, đó là số lượng cấp phó nhiều hơn so với quy định, là tâm lý vùng miền trong đội ngũ cán bộ… Đó là những vấn đề mà tân Bí thư Đà Nẵng hết sức quan tâm.

Theo tôi thì trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Thành ủy phải hết sức quan tâm đến 2 nhóm cán bộ cấp tỉnh và cấp xã.

Đối với cán bộ cấp tỉnh, cần quan tâm đến chuyên môn, thâm niên công tác, sắp xếp đúng chuyên ngành để trở thành những người tham mưu giúp việc tốt nhất.

Cấp cơ sở cũng rất quan trọng, vì bây giờ không còn cấp huyện. Do đó, cán bộ cấp xã phải đáp ứng được yêu cầu gần dân sát dân vì dân phục vụ, sát dân và lấy dân làm chủ thể để thực thi công vụ.

Như vậy, Bí thư Thành uỷ không thể không quan tâm đến việc sắp xếp cán bộ theo những yêu cầu nêu trên.

Một vấn đề nữa cũng rất quan trọng là vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, nên yêu cầu người đứng đầu cấp ủy phải có tầm nhìn bao quát, toàn diện Đà Nẵng từ vùng biển cho đến đại ngàn, từ nam Hải Vân cho đến Dốc Sỏi, phải quan tâm tất cả những vấn đề mang tính chất đặc trưng của Đà Nẵng và Quảng Nam trước hợp nhất. Đó là mưa bão, ngập úng của khu vực biển và đô thị; động đất, sạt lở đất của vùng núi phía tây… để Đà Nẵng phát triển tổng thể trong giai đoạn mới.

- Sau những vấn đề đã trao đổi, theo ông, tân Bí thư Đà Nẵng cần làm gì để đưa Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới?

- Trong bối cảnh hiện nay, theo tôi, tân Bí thư phải quyết liệt, quyết đoán, nhưng không mang tiếng độc đoán, chuyên quyền.

Sự quyết liệt quyết đoán đến đâu cũng phải tuân thủ cơ chế quyết định tập thể, thiểu số phục tùng đa số và Bí thư cũng chỉ một phiếu. Do vậy, Bí thư Thành ủy trong bối cảnh hiện nay cần có năng lực thuyết phục, phải tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong tập thể Thường vụ cấp ủy và tập thể cấp ủy.

Một góc thành phố Đà Nẵng.

Nói vậy cũng không có nghĩa là không dành không gian cho những ý tưởng phản biện.

Tác phong dân chủ của Bí thư được thể hiện ở chỗ là phải biết lắng nghe và lắng nghe cả những ý kiến trái chiều, cho những ý kiến ấy được bảo lưu. Thậm chí nếu ý kiến ấy đúng, phù hợp với thực tiễn thì cần thiết phải thay đổi quyết định.

- Một câu hỏi cuối, với tư cách là công dân Đà Nẵng, ông kỳ vọng gì về sự phát triển của Đà Nẵng trong tương lai?

- Với tư cách là công dân Đà Nẵng, người sinh ra lớn lên gắn bó suốt cuộc đời với Đà Nẵng, tôi mong đợi người Bí thư Thành uỷ và lãnh đạo thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ kế thừa phát huy những thành tựu mà các thế hệ tiền nhiệm đã gây dựng được. Trong đó phát huy di sản đồng thuận của người dân Đà Nẵng.

Một thực tế mà Đà Nẵng đã làm được là: Đảng nói - dân tin, mặt trận đoàn thể vận động - dân theo, chính quyền làm – dân ủng hộ. Đó cũng chính là thuận lợi để tân Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng và cấp ủy nhiệm kỳ mới thực hiện được các mục tiêu đã đề ra.

- Xin cảm ơn ông!