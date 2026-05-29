Cột mốc mới của ngành ô tô Trung Quốc: Tập đoàn SAIC tiêu thụ xe thứ 100 triệu trên toàn cầu

Ngày 28/5, lễ “Bàn giao xe cho khách hàng thứ 100 triệu toàn cầu” của SAIC Motor (Tập đoàn ô tô Thượng Hải) đã được tổ chức long trọng. Khi Chủ tịch SAIC Vương Hiểu Thu bàn giao chiếc IM LS9 Hyper cho CEO Tào Húc Đông của Momenta, SAIC chính thức trở thành tập đoàn ô tô Trung Quốc đầu tiên có tổng sản lượng và doanh số cộng dồn vượt 100 triệu xe, đánh dấu cột mốc mới của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc.

Đi lên từ con số “0”

Năm 1955, Công ty Sản xuất phụ tùng động cơ đốt trong Thượng Hải được thành lập, đặt nền móng cho ngành công nghiệp ô tô Thượng Hải. Năm 1958, các công nhân dùng búa thủ công chế tạo chiếc xe sedan “Phượng Hoàng” đầu tiên, đánh dấu bước đột phá “từ con số 0” của ngành xe hơi Thượng Hải.

Năm 1983, mẫu Santana đầu tiên xuất xưởng, mở đầu hợp tác liên doanh giữa SAIC và Volkswagen Group của Đức. Năm 1997, Shanghai GM được thành lập, tạo nên “tốc độ Thượng Hải” với thành tích xây dựng nhà máy và xuất xưởng xe chỉ trong 23 tháng. Năm 2006, thương hiệu nội địa Roewe (Vinh Uy) ra đời; đến năm 2020, thương hiệu xe điện thông minh cao cấp IM Motors (Tri Kỷ) được thành lập.

Trong hơn 70 năm qua, SAIC vừa chứng kiến vừa thúc đẩy toàn bộ quá trình phát triển của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc - từ chỗ không có gì đến khi trở nên hùng mạnh.

Đối với SAIC, cột mốc 100 triệu xe là bản tổng kết theo giai đoạn của hơn 70 năm phát triển, đồng thời cũng là vạch xuất phát mới cho “cuộc khởi nghiệp lần hai” hướng tới tương lai xe điện thông minh.

Mẫu xe IM LS9 Hyper có giá khoảng 70 ngàn USD. Ảnh: Caixin.

Từ năm 2014, SAIC đã tích cực triển khai chiến lược chuyển đổi sang xe năng lượng mới. Sau đó, nhiều công nghệ điện hóa và thông minh tiên tiến như hệ thống điều khiển điện tử toàn phần, pin thể rắn/bán thể rắn, mô hình AI cỡ lớn… liên tục được ứng dụng trên xe.

Mẫu xe thứ 100 triệu được bàn giao lần này - IM LS9 Hyper (giá khoảng 70 ngàn USD) - được trang bị: hệ thống chuyển hướng cả bốn bánh, radar laser LiDAR tầm nhìn siêu rộng 520 dòng kết hợp chip Thor của NVIDIA, nền tảng điện áp cao 800V, công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động (tăng trình) “Stellar Super Range Extender”.

CEO Tào Húc Đông của Momenta, vị khách hàng thứ 100 triệu, cũng chính là đối tác chiến lược cốt lõi của SAIC trong lĩnh vực lái xe thông minh. Công nghệ lái tự động do hai bên cùng phát triển hiện đã được ứng dụng trên nhiều thương hiệu xe tự chủ và liên doanh của SAIC.

Về chiến lược toàn cầu hóa, SAIC hiện có hơn 100 cơ sở sản xuất linh kiện ở nước ngoài, hơn 3.000 đại lý toàn cầu, 3 trung tâm R&D tại London và các nơi khác, 4 nhà máy sản xuất tại Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ và Pakistan, Công ty logistics Anji Logistics thuộc SAIC sở hữu 42 tàu chở ô tô cùng 8 tuyến vận tải quốc tế phủ khắp Đông Nam Á, châu Âu và châu Mỹ.

Hiện nay, sản phẩm và dịch vụ của SAIC đã có mặt tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, với doanh số cộng dồn ở nước ngoài vượt 7 triệu xe. Thương hiệu MG của SAIC năm 2025 đạt doanh số hơn 300.000 xe tại châu Âu, trở thành thương hiệu ô tô Trung Quốc đầu tiên có doanh số cộng dồn vượt 1 triệu xe tại châu Âu và Anh.

Năm 2025, SAIC tiếp tục công bố chiến lược toàn cầu hóa “Glocal” (Toàn cầu + Bản địa hóa), đẩy nhanh quá trình chuyển từ “xuất khẩu sản phẩm” sang “xuất khẩu chuỗi giá trị”, nhằm đưa ngành sản xuất thông minh Trung Quốc ra thế giới.

Trong 4 tháng đầu năm nay, SAIC bán được tổng cộng 1,302 triệu xe, liên tục 4 tháng đứng đầu doanh số trong số các hãng xe Trung Quốc. Trong đó doanh số thương hiệu tự chủ đạt 910.000 xe, chiếm gần 70%; xe năng lượng mới bán 412.000 xe; doanh số thị trường nước ngoài đạt 459.000 xe, tăng 50,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trụ sở Tập đoàn SAIC. Ảnh: Sina.

Ý nghĩa sự kiện SAIC bán được 100 triệu xe

Trên thế giới, nhiều hãng xe lớn đã vượt mốc tiêu thụ 100 triệu xe, thậm chí còn ở quy mô lớn hơn như Toyota, Volkswagen, General Motors, Ford Motor và Hyundai Motor; nhưng đây là cột mốc lịch sử với ngành xe Trung Quốc, vì:

Thứ nhất, trong nhiều thập niên, ngành ô tô Trung Quốc chủ yếu học công nghệ từ phương Tây và Nhật, phụ thuộc liên doanh, bị xem là “đi sau”. Việc SAIC đạt 100 triệu xe cho thấy: Trung Quốc đã có tập đoàn ô tô đạt quy mô ngang các “ông lớn” toàn cầu, ngành xe Trung Quốc đã bước sang giai đoạn trưởng thành.

Thứ hai, SAIC tăng trưởng cực nhanh so với lịch sử ngành xe. Các hãng Mỹ, Nhật, Hàn… đạt 100 triệu xe sau nhiều thập niên phát triển trong thế kỷ XX. Còn SAIC thực sự bùng nổ mạnh từ thập niên 1990 trở đi, hưởng lợi từ quy mô thị trường nội địa Trung Quốc khổng lồ, tăng tốc mạnh trong xe điện và xuất khẩu sau 2020. Tức là tốc độ mở rộng của SAIC nhanh hơn rất nhiều hãng xe truyền thống trước đây.

Thứ ba, SAIC hiện là “đế chế ô tô” chứ không chỉ một hãng xe. SAIC sở hữu hoặc liên doanh với nhiều thương hiệu: MG, Roewe, IM Motors, SAIC-Volkswagen, SAIC-GM, Maxus… Nên con số 100 triệu là tổng cộng từ nhiều thương hiệu và liên doanh trong nhiều thập niên.

Thứ tư, điều SAIC gây chú ý nhất: xuất khẩu. Điểm khiến SAIC nổi bật hiện nay không phải doanh số nội địa, mà là hãng xe Trung Quốc xuất khẩu lớn nhất nhiều năm liên tiếp. MG bán rất mạnh ở châu Âu, xe điện Trung Quốc đang cạnh tranh trực tiếp với xe Nhật, Hàn và châu Âu.

Ví dụ, MG hiện là một trong những thương hiệu xe điện phổ biến tại Anh, Thái Lan, Australia và nhiều nước châu Âu.

Theo Guancha