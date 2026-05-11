Dòng xe SUV điện hạng sang 6 chỗ đang tái định nghĩa thị trường ô tô Trung Quốc

Những mẫu xe thể thao đa dụng chạy điện hạng sang với thiết kế sáu chỗ ngồi đang nổi lên như một nhân tố thay đổi cuộc chơi đầy bất ngờ tại thị trường ô tô Trung Quốc. Trong năm nay, hơn một chục mẫu xe mới do các hãng nội địa phát triển dự kiến sẽ ra mắt để thách thức trực tiếp vị thế của các thương hiệu xe sang đến từ Đức.

Theo phân tích từ Morgan Stanley, những chiếc xe rộng rãi này đang ngày càng trở nên phổ biến đối với các gia đình giàu có tại đại lục. Chúng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phục hồi cho thị trường xe điện lớn nhất thế giới bằng cách kết hợp lợi thế công nghệ vượt trội của Trung Quốc với mức giá cạnh tranh, tạo ra một phân khúc mới đầy tiềm năng và sức hút.

Sáng kiến của chính phủ tại Bắc Kinh nhằm chấm dứt cuộc cạnh tranh vắt kiệt lợi nhuận, bao gồm cả việc thắt chặt các khoản trợ cấp, đã thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô đẩy nhanh tiến độ ra mắt sản phẩm mới. Trong đó, dòng xe SUV sáu chỗ đang trở thành trọng tâm chiến lược của nhiều hãng xe lớn.

Ông Tim Hsiao, người đứng đầu nhóm nghiên cứu ô tô tại Morgan Stanley, nhận định rằng sự ra đời liên tục của các mẫu xe chủ lực này sẽ trở thành một tiêu chuẩn mới trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Tại triển lãm ô tô Bắc Kinh vừa qua, các thương hiệu từ Nio đến BYD đã trình làng ít nhất 14 mẫu SUV sáu chỗ với mức giá dao động từ 29.400 đến 88.200 USD.

Việc tung ra các dòng xe cao cấp này diễn ra sau khi giá bán trung bình của xe điện tại Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng ba năm qua. Các nhà phân tích kỳ vọng rằng những mẫu SUV hàng đầu này sẽ là động lực chính thúc đẩy doanh số bán hàng trong thời gian tới, mặc dù nhu cầu thực tế của thị trường vẫn cần thêm thời gian để đánh giá chính xác. Theo dự báo, doanh số bán xe sáu chỗ tại Trung Quốc có thể đạt mốc 2 triệu chiếc trong năm nay, tương đương mức tăng trưởng khoảng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một con số ấn tượng trong bối cảnh thị trường xe điện nói chung vẫn đang có dấu hiệu đình trệ về mặt tăng trưởng bán lẻ.

Sự trỗi dậy của phân khúc xe sáu chỗ cho thấy sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng của người dân Trung Quốc, khi họ ưu tiên không gian rộng rãi và sự tiện nghi cho gia đình thay vì chỉ tập trung vào hiệu suất đơn thuần. Các hãng xe nội địa đã nắm bắt rất nhanh xu hướng này để trang bị những công nghệ thông minh và nội thất sang trọng nhằm cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ phương Tây.

Cuộc chiến tại phân khúc SUV hạng sang sáu chỗ không chỉ là cuộc đua về mã lực mà còn là cuộc đua về trải nghiệm người dùng và hệ sinh thái số tích hợp bên trong xe. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lựa chọn chất lượng hơn cho khách hàng và làm thay đổi cục diện thị trường ô tô cao cấp toàn cầu.

Mặc dù thị trường xe điện nói chung đang gặp một số khó khăn về doanh số trong ngắn hạn, nhưng sự sôi động của phân khúc SUV sáu chỗ đang mang lại những tín hiệu lạc quan. Sự kết hợp giữa yếu tố công nghệ, thiết kế tối ưu cho gia đình và mức giá hợp lý đang giúp các nhà sản xuất Trung Quốc giành lấy thị phần từ các đối thủ truyền thống. Trong tương lai gần, những mẫu xe này có thể sẽ trở thành tiêu chuẩn mới cho sự sang trọng và tiện dụng trong kỷ nguyên xe điện. Với sự đầu tư bài bản và tốc độ ra mắt sản phẩm nhanh chóng, Trung Quốc đang củng cố vị thế dẫn đầu của mình trong việc định hình các xu hướng mới của ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Theo SCMP