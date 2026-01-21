Giá vàng SJC cán mốc 170 triệu đồng/lượng, vàng thế giới thiết lập kỷ lục

Giá vàng SJC hôm nay 21/1 tiếp tục thiết lập đỉnh mới khi tăng tới 5 triệu đồng/lượng so với hôm qua (20/1). Trong khi đó, giá vàng thế giới vừa chứng kiến một đợt tăng phi mã, chính thức xuyên thủng ngưỡng 4.800 USD/ounce.

Giá vàng SJC cán mốc 170 triệu đồng/lượng

Sáng 21/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 170 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng SJC tiếp tục thiết lập đỉnh mới tăng tới 5 triệu đồng/lượng so với hôm qua (20/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 165,1 - 167,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 5,1 triệu đồng/lượng so với sáng 20/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 164,2 - 167,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 4,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 166,2 – 169,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 4,7 triệu đồng/lượng so với ngày 20/1.

Giá vàng thế giới thiết lập đỉnh mới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 21/1 giao dịch ở mức 4.832 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.386 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 153,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 5,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua (20/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,3 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới vừa chứng kiến một đợt tăng giá phi mã, chính thức xuyên thủng ngưỡng 4.800 USD/ounce trong phiên giao dịch hôm nay. Cột mốc kỷ lục mới này được thiết lập khi "ngòi nổ" căng thẳng quanh hòn đảo Greenland bị đẩy lên mức báo động đỏ, kích hoạt làn sóng tháo chạy hàng loạt vào các tài sản trú ẩn an toàn.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở Davos, Tổng thống Donald Trump tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn đối với kế hoạch thâu tóm hòn đảo thuộc vùng Bắc Cực này. Đáp lại, Thủ tướng Greenland đã lên tiếng kêu gọi người dân chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản quân sự tiềm tàng, dù ông vẫn hy vọng khả năng này khó xảy ra.

Trước đó, lời đe dọa áp thuế nhập khẩu bổ sung 10% (có thể vọt lên 25% vào tháng 6) nhắm vào hàng loạt quốc gia châu Âu của ông Trump nếu thỏa thuận mua bán đảo không thành hiện thực đã tạo ra một cơn chấn động tâm lý cực độ trên thị trường tài chính.

Sức hấp dẫn của kim loại quý còn được tiếp lửa bởi sự sụp đổ của thị trường trái phiếu Chính phủ Nhật Bản. Cú trượt dài này đã làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về sức khỏe tài khóa của các nền kinh tế lớn, thúc đẩy xu hướng "giao dịch chống mất giá" khi các nhà đầu tư đồng loạt quay lưng với tiền tệ và nợ công.

Trong khi đó, giới đầu tư vẫn đang nín thở chờ đợi báo cáo lạm phát PCE của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này để tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình lãi suất của Fed.

Giá bitcoin giảm 3,5%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (21/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 89.176 USD/BTC, tăng 0,1% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã tăng 1,5% so với 7 ngày trước (95.174 USD/BTC) và tăng 4,6% trong 1 tháng vừa qua (89.924 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 96 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.781 tỷ USD chiếm 52,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.

