Giá vàng thế giới tiếp tục phá đỉnh, bạc lên mức cao lịch sử

Giá vàng thế giới đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch hôm 13/10, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng trở lại và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, giá bạc cũng leo lên mức cao nhất mọi thời đại.

Theo dữ liệu được công bố lúc 10h00 (giờ VN), vàng giao ngay (spot gold) tăng 0,7%, đạt 4.044,29 USD/ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 4.059,30 USD/ounce trước đó trong phiên.

Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 của Mỹ tăng 1,6%, lên 4.062,50 USD.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ và ban hành kiểm soát xuất khẩu mới với phần mềm trọng yếu, có hiệu lực từ ngày 1/11. Động thái này nhằm đáp trả việc Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm và thiết bị công nghệ cao, mà Trung Quốc hôm 12/10 đã bảo vệ là “chính đáng”, dù không áp thêm thuế mới với hàng hóa Mỹ.

“Điều thú vị là, những diễn biến ở Trung Đông gần đây từng là yếu tố hỗ trợ yếu hơn cho thị trường vàng, nhưng giờ đây rủi ro thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bùng lên đã khiến vàng lấy lại đà tăng mạnh”, chuyên gia Kyle Rodda của Capital.com nhận định.

Giá bạc giao ngay (spot silver) cũng tăng 2%, đạt mức cao kỷ lục 51,52 USD/ounce, được thúc đẩy bởi các yếu tố tương tự vàng, cùng với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường giao ngay.

Ngân hàng Goldman Sachs hôm 12/10 dự báo giá bạc sẽ tiếp tục tăng trong trung hạn nhờ dòng vốn đầu tư tư nhân, nhưng cảnh báo biến động mạnh trong ngắn hạn và rủi ro giảm giá cao hơn so với vàng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng – tài sản không sinh lợi – đã tăng 54%, được hỗ trợ bởi hàng loạt yếu tố gồm: rủi ro địa chính trị, mua vàng mạnh tay của các ngân hàng trung ương, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, và những bất ổn kinh tế từ chính sách thuế quan.

Thị trường hiện đang đặt cược gần như chắc chắn rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 10, và tiếp tục giảm thêm mức tương tự vào tháng 12.

Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ phát biểu tại Hội nghị thường niên NABE vào hôm 14/10, nơi ông có thể đưa ra tín hiệu mới về lộ trình hạ lãi suất. Ngoài ra, nhiều quan chức Fed khác cũng sẽ phát biểu trong tuần.

Ở diễn biến khác, Tổng thống Trump đổ lỗi cho đảng Dân chủ về việc ông sa thải hàng nghìn nhân viên liên bang trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1/10, khiến nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng bị hoãn ngày công bố.

Trên mặt trận địa chính trị, nhiều lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Trump, gặp nhau tại Ai Cập trong hôm đầu tuần để thảo luận kế hoạch ngừng bắn tại Gaza.

Các kim loại quý khác cũng ghi nhận đà tăng: platinum (bạch kim) tăng 2,6% lên 1.628,80 USD/ounce, trong khi palladium tăng 2,6% lên 1.442,06 USD/ounce.

Theo Reuters