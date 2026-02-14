Bệnh viện vận hành bằng AI, tiết kiệm 100 tỷ đồng mỗi năm

Vận hành bệnh viện không cần giấy tờ, dùng AI và big data trong chẩn đoán bệnh, tiết kiệm cả 100 tỷ đồng mỗi năm… Bệnh viện Bạch Mai đã tạo bước đột phá, dẫn đầu trong số các bệnh viện trong chuyển đổi số năm 2025.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Năm 2025, Bệnh viện Bạch Mai đã tiên phong chuyển đổi số khi vận hành không giấy tờ, ứng dụng AI và big data trong chẩn đoán, giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, VietTimes phỏng vấn PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, về dấu ấn đặc biệt này.

Ông Đào Xuân Cơ cho biết Bệnh viện (BV) Bạch Mai là một trong hai BV (cùng BV Chợ Rẫy) được Chính phủ giao thí điểm Đề án 06 về chuyển đổi số (CĐS). Cuối 2024, BV tiên phong áp dụng bệnh án điện tử toàn trình và công bố đề án 6 trụ cột công nghệ. Từ nền tảng này, năm 2025 BV đã chuyển đổi số toàn diện, xây dựng BV Bạch Mai thành BV thông minh (Smart Hospital).

Vận hành bằng AI, big data và telehealth

- Bạch Mai đặt mục tiêu xây dựng BV thông minh - Smart Hospital làm trụ cột chuyển đổi số. Vậy, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data) và telehealth y tế từ xa) đang được BV Bạch Mai ứng dụng ra sao trong khám, chữa bệnh (KCB), quản lý BV và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới?

- Hiện toàn bộ quy trình vận hành và quản lý được tối ưu hóa bằng internet vạn vật (IoT), AI và big data, đem lại hiệu quả vượt trội so với mô hình truyền thống. Thay vì quy trình thủ công như trước, mọi thủ tục (đăng ký khám, lưu trữ kết quả xét nghiệm, kê đơn, thanh toán…) đều được số hóa và liên thông tự động.

Hệ thống bệnh án điện tử toàn trình đã triển khai từ sớm giúp giảm tối đa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian KCB và nâng cao độ chính xác trong điều trị. Bác sĩ được trang bị máy tính bảng và hệ thống cảnh báo thông minh (AI-driven alerts) hỗ trợ trong lâm sàng, giúp tập trung điều trị tốt hơn.

Với AI và dữ liệu lớn, BV chủ trì nghiên cứu và ứng dụng nhiều giải pháp AI hỗ trợ chuyên môn như phát triển thành công “bộ ba” phần mềm AI chẩn đoán ung thư phổi “Make in Vietnam”, giúp tăng đáng kể độ chính xác khi đọc ảnh CT, nội soi và sinh thiết, từ đó rút ngắn thời gian phát hiện tổn thương và giảm áp lực cho bác sĩ.

PGS.TS Đào Xuân Cơ giới thiệu với Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thành tựu chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh đang triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai.

BV cũng đang xây dựng kho dữ liệu lâm sàng tập trung (big data) liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia, cho phép phân tích dữ liệu bệnh án, dự báo nhu cầu y tế và hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (xây dựng phác đồ cá nhân hoá và cảnh báo dịch tễ).

Việc số hóa và AI đã giúp BV tiết kiệm khoảng 100 tỷ đồng/năm nhờ loại bỏ giấy tờ và rút ngắn thủ tục. Kết nối điện tử còn giúp giảm thiểu sai sót dữ liệu và tăng tính minh bạch, đem lại lợi ích thiết thực cho cả BV lẫn người dân

Với Telehealth và hội chẩn từ xa, BV Bạch Mai tiên phong ứng dụng công nghệ AR (thực tế tăng cường) để kết nối bác sĩ tuyến cuối với các BV cơ sở. Qua AR, các chuyên gia BV Bạch Mai có thể có mặt ngay tại “hiện trường”, tại giường bệnh, phòng mổ, phòng hồi sức, phòng cấp cứu cùng bác sĩ địa phương, thực hiện hội chẩn trực tuyến cho những ca bệnh phức tạp.

Bên cạnh đó, BV triển khai hệ thống KCB từ xa đa phương tiện (telemedicine) tích hợp tư vấn và đào tạo trực tuyến, giúp thu hẹp khoảng cách chuyên môn giữa trung tâm và tuyến dưới và người dân ở vùng sâu cũng tiếp cận được bác sĩ đầu ngành.

Nhờ các ứng dụng trên, chất lượng chẩn đoán và điều trị của BV Bạch Mai được nâng lên rõ rệt, người bệnh được chăm sóc toàn diện hơn. Việc số hóa và AI đã giúp BV tiết kiệm khoảng 100 tỷ đồng/năm nhờ loại bỏ giấy tờ và rút ngắn thủ tục. Kết nối điện tử còn giúp giảm thiểu sai sót dữ liệu và tăng tính minh bạch, đem lại lợi ích thiết thực cho cả BV lẫn người dân.

Cá nhân hóa hành trình khám chữa bệnh

- Ứng dụng ‘Bạch Mai Care’ được xem là một điểm nhấn của quá trình chuyển đổi số, khi toàn bộ quy trình từ đặt lịch, khám, theo dõi điều trị đến thanh toán đều được tích hợp. Vậy nền tảng này đã thay đổi trải nghiệm của người bệnh ra sao so với trước đây?

- Về đặt lịch khám, ứng dụng “Bạch Mai Care” cho phép bệnh nhân đăng ký khám trước qua điện thoại, chọn chuyên khoa, bác sĩ và khung giờ phù hợp trước khi đi khám. Thay vì phải xếp hàng từ sáng sớm, người bệnh chỉ mất vài phút để đặt lịch và giảm đến 90% thời gian chờ đợi.

Mọi thông tin y khoa của bệnh nhân – kết quả xét nghiệm, đơn thuốc, hình ảnh chẩn đoán – đều được lưu trữ an toàn trên nền tảng số. Người bệnh có thể dễ dàng tra cứu kết quả, theo dõi tiến trình điều trị và quản lý toàn bộ hồ sơ sức khỏe cá nhân (và cả gia đình) mọi lúc mọi nơi trên ứng dụng “Bạch Mai Care”.

Về thanh toán không tiền mặt, với mô hình không giấy tờ, BV Bạch Mai đã số hóa toàn bộ quy trình tài chính. Mọi thủ tục từ đăng ký đến thanh toán viện phí được thực hiện trực tuyến và không dùng tiền mặt. Bệnh nhân không phải mang tiền mặt hay giấy tờ tùy thân rườm rà, quy trình thanh toán diễn ra thuận tiện và minh bạch hơn.

Với các tiện ích trên, trải nghiệm KCB của bệnh nhân chủ động trong lịch trình khám, giảm thủ tục hành chính và không lo mất hồ sơ giấy tờ. Hiện app “Bạch Mai Care” trên nền tảng Android và Apple store luôn đứng đầu về lượt tải và sử dụng trong khối BV, minh chứng cho sự đón nhận tích cực của người dân.

Giải bài toán khó bằng lộ trình rõ ràng, trách nhiệm cụ thể

- Chuẩn hóa dữ liệu, tích hợp hệ thống cũ và thay đổi thói quen làm việc của hàng nghìn nhân viên y tế là thách thức không nhỏ. Bạch Mai đã vượt qua những ‘nút thắt’ này bằng cách nào để các nền tảng như bệnh án điện tử và ký số toàn trình vận hành ổn định?

- Bộ trưởng Y tế từng nhấn mạnh chuyển đổi số là “bài toán khó, phức tạp, không phải chỉ có kinh phí là làm được”. Thực tế, BV gặp nhiều khó khăn khi triển khai, như chuẩn hóa dữ liệu y tế, bảo mật thông tin bệnh nhân, tích hợp các hệ thống CNTT hiện có và thay đổi thói quen làm việc của đội ngũ y bác sĩ. Để triển khai thành công, BV đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên trách với lộ trình rõ ràng và phân công trách nhiệm cụ thể; chủ động hợp tác với các chuyên gia về CNTT, bảo mật và pháp lý để xây dựng nền tảng đồng bộ.

Nhờ đó, các tính năng như ký số và bệnh án điện tử đã vận hành ổn định, tiết kiệm cả trăm tỷ đồng mỗi năm và mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân. Sự kiên trì, chỉ đạo sát sao và kịp thời điều chỉnh đã giúp BV dần khẳng định được lợi ích của chuyển đổi số.

AI hỗ trợ các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trong phát hiện các tổn thương tiền ung thư đường tiêu hóa một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ảnh: BV Bạch Mai.

- Với kết quả đã đạt được, tương lai BV sẽ tiếp tục tối ưu hóa công nghệ và bảo mật dữ liệu ra sao, thưa ông?

- Những kết quả đã có chính là tiền đề cho bước phát triển tiếp theo của BV. BV Bạch Mai đã được Bộ Y tế công nhận năng lực chuyên môn sâu kỹ thuật cao.

Trong giai đoạn tới, BV dự kiến thành lập các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu và hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử ở mức nâng cao, với bảo mật dữ liệu, an toàn dữ liệu ít nhất mức 3.

Kết hợp với thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn Viettel, tập đoàn FPT và các đối tác lớn trong và ngoài nước, BV sẽ xây dựng kho dữ liệu lâm sàng tập trung, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời mở rộng mô hình telemedicine cho hội chẩn và đào tạo từ xa.

Mục tiêu là đưa Bạch Mai trở thành BV thông minh hàng đầu, đồng bộ dữ liệu y tế quốc gia và không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Với cơ sở hạ tầng và nền tảng dữ liệu đã có, BV sẽ tiếp tục đổi mới công nghệ và phổ cập khái niệm “BV 4.0” cho hệ thống y tế Việt Nam.

- Cảm ơn ông!