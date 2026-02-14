Sự thật bất ngờ về robot AI thủ vai NgaVi trong phim “Cách em 1 milimet”

Ít ai biết rằng robot thủ vai NgaVi trong “Cách em 1 milimet” không phải sản phẩm kỹ xảo mà là robot AI có thật. Điều bất ngờ là ngoài đời, robot này có thể trở thành lễ tân số, trợ lý thông minh, thậm chí làm MC dẫn chương trình.

Robot Cruzr thủ vai NgaVi trong phim “Cách em 1 milimet” là robot thông minh do Viễn (diễn viên Hà Việt Dũng thủ vai) chế tạo.

Robot AI do kỹ sư Việt “thổi hồn” thủ vai NgaVi

Trong bộ phim “Cách em 1 milimet” do VFC sản xuất phát sóng vào 20h trên kênh VTV3, Đài truyền hình Việt Nam, nhân vật robot NgaVi bất ngờ trở thành điểm nhấn dù chỉ là tuyến phụ. Với đôi mắt tròn, giọng nói trong trẻo và loạt biểu cảm được lập trình tinh tế, NgaVi để lại dấu ấn như một “người bạn công nghệ” dễ thương trên màn ảnh.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả gọi NgaVi là “nhân vật dễ thương nhất phim”, có người còn đùa rằng, nếu ngoài đời cũng có một NgaVi như thế, chắc ai cũng muốn mang về nhà.

Điều thú vị là nhân vật này không phải sản phẩm kỹ xảo, mà được thủ vai bởi Robot Cruzr – robot dịch vụ thông minh của UBTECH, còn phần “tính cách” và khả năng giao tiếp do đội ngũ kỹ sư MISA xây dựng. Chính đội ngũ kỹ sư Việt đã “thổi hồn” cho Cruzr, giúp robot hiểu ngôn ngữ, giao tiếp tự nhiên và vận hành linh hoạt trong nhiều kịch bản.

MISA cho biết ngoài đời, Robot Cruzr không sống trong thế giới tình cảm như trên phim. Cruzr là một robot lễ tân thông minh, được thiết kế để hoạt động tại các không gian công cộng như sảnh doanh nghiệp, trung tâm thương mại, ngân hàng, khách sạn hay cơ quan hành chính.

Với giọng nói rõ ràng, cử chỉ tay sinh động, màn hình cảm ứng lớn, Cruzr có thể chào đón khách, giới thiệu dịch vụ, hướng dẫn di chuyển trong không gian đông người. Nhờ hệ thống cảm biến và định vị, robot tự lập bản đồ, tránh vật cản và di chuyển an toàn.

Robot Cruzr nguyên mẫu thủ vai NgaVi có thể trở thành trợ lý thông minh, MC dẫn chương trình khi được lập trình kịch bản. Trong ảnh Robot Cruzr trình bày tham luận tại Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Nguồn hình ảnh: Facebook Tỉnh đoàn Bắc Ninh.

Điểm đặc biệt của Cruzr tại MISA nằm ở “bộ não” AI. Robot được tích hợp hệ thống AI do MISA phát triển, kết nối với tri thức doanh nghiệp, giúp Robot không chỉ nói chuyện mà còn hiểu câu hỏi, đưa ra câu trả lời phù hợp với từng ngữ cảnh.

Trong môi trường thực tế, Cruzr có thể trở thành lễ tân số, trợ lý thông minh, thậm chí làm MC dẫn chương trình khi được lập trình kịch bản và điều khiển từ xa. Công nghệ ở đây không chỉ là nói cho hay, mà là phối hợp đồng bộ giữa nội dung hội thoại, hình ảnh hiển thị, chuyển động cơ thể và nhịp tương tác với con người.

NgaVi trên phim mang trong mình nhiều nét tính cách rất “người” như hài hước, biết rung động, biết buồn, biết lo lắng, biết quan tâm,.... đều là sáng tạo nghệ thuật của biên kịch và đạo diễn. Robot Cruzr ngoài đời không có cảm xúc theo nghĩa con người. Mọi phản hồi của robot đều dựa trên dữ liệu, kịch bản và thuật toán. Cruzr không biết yêu, không biết buồn, không có ký ức riêng. Điều mà robot làm được là mô phỏng sự thân thiện, tạo cảm giác gần gũi để con người dễ tương tác hơn với công nghệ.

Chính khoảng cách ấy lại làm nên điều thú vị. NgaVi là giấc mơ điện ảnh về một người bạn công nghệ có trái tim. Cruzr là hiện thực công nghệ đang từng ngày bước vào đời sống.

Phục vụ người dân tại trung tâm hành chính

Bên cạnh Robot Cruzr, MISA đã phát triển robot có tên MISA Agentwork. Điều đặc biệt robot AI này đã được triển khai thí điểm tại nhiều trung tâm hành chính công: Triệu Sơn, Sầm Sơn (Thanh Hoá), Phố Hiến (Hưng Yên)… và nhanh chóng trở thành “lễ tân số” giảm tải công việc cho cán bộ và rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân.

Robot MISA Agentwork hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục và lấy số thứ tự tại Trung tâm Hành chính công xã Triệu Sơn.

Tại xã Triệu Sơn, một trong những địa phương tiên phong đưa robot AI vào Trung tâm phục vụ hành chính công, mỗi ngày tiếp đón khoảng 250-300 lượt công dân đến giải quyết hồ sơ. Robot MISA Agentwork được bố trí ngay tại quầy tiếp đón, giúp công dân lấy số thứ tự, tra cứu thông tin thủ tục, quét mã QR hướng dẫn kênh giải quyết phù hợp và trả lời yêu cầu qua màn hình cảm ứng hoặc bằng giọng nói tự nhiên.

Bà Mai Thị Lan (60 tuổi, xã Triệu Sơn, Thanh Hóa) đến đăng ký khai sinh cho cháu trai chia sẻ trước kia đi làm thủ tục hành chính phải hỏi từng người hoặc dò từng mục, giờ chỉ cần hỏi robot là có đầy đủ thông tin.

"Robot hướng dẫn rất rõ ràng và dễ hiểu. Nhờ vậy mình chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, không phải chạy đi chạy lại. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian và cảm thấy rất vui khi tiếp xúc với một thiết bị công nghệ biết nói”, bà Lan hào hứng.

Robot có thể tư vấn dịch vụ, phát số thứ tự tự động, thu thập phản hồi trực tuyến, di chuyển trong không gian sảnh, phục vụ nước, bánh kẹo, phát nhạc thư giãn và trợ giúp tra cứu thủ tục ngay tại chỗ – tạo nên một trải nghiệm mới mẻ, thân thiện cho người dân tới làm thủ tục.

Hiện nay robot có 6 chức năng chính như: Tư vấn dịch vụ và phát số thứ tự tự động; thu thập và gửi phản hồi trực tuyến; di chuyển tự động, phát nước và bánh kẹo tại khu vực chờ; tư vấn và hỗ trợ tại chỗ…

“Robot AI sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, có khả năng giao tiếp, tư vấn, hướng dẫn người dân lấy số thứ tự, quét mã QR tra cứu thông tin và chỉ đường tới quầy tiếp nhận hồ sơ phù hợp. Người dân có thể nhắn tin trên màn hình hoặc nói trực tiếp những yêu cầu, thắc mắc của mình cần giải đáp, thực hiện”, đại diện MISA chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn thủ tục hành chính, Robot AI còn góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền số thân thiện và hiện đại hơn, giảm thiểu giấy tờ và thời gian chờ đợi, tạo trải nghiệm mới mẻ cho người dân từ lần tiếp xúc đầu tiên.

Từ NgaVi trên màn ảnh đến những robot AI vui vẻ tiếp đón người dân, hành trình ấy cho thấy công nghệ bắt đầu thực sự có ý nghĩa, đã chạm được vào đời sống thực.