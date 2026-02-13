Gelex và nhiều doanh nghiệp vi phạm về trái phiếu

Kết luận thanh tra cho thấy Công ty CP Tập đoàn Gelex và nhiều doanh nghiệp có vi phạm trong phát hành, sử dụng tiền thu từ trái phiếu riêng lẻ giai đoạn 2019–2024.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy vừa ký ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ hoạt động này.

Kết luận thanh tra cho thấy một số tổ chức phát hành chưa tuân thủ quy trình chào bán trái phiếu. Cụ thể, các doanh nghiệp như Hưng Thịnh Land, Hưng Thịnh Investment, Hưng Thịnh Quy Nhơn đã thu và sử dụng tiền trái phiếu trước ngày phát hành. Hưng Thịnh Land còn chuyển tiền trái phiếu để đặt cọc nhận chuyển nhượng cổ phần từ năm 2021 đến nay nhưng chưa thực hiện việc chuyển nhượng.

Thanh tra cũng phát hiện tình trạng thanh toán khi chưa đảm bảo thủ tục, thanh toán vượt giá trị hợp đồng tại Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn; sử dụng tiền thu từ trái phiếu không đúng kế hoạch đã công bố cho nhà đầu tư tại một số doanh nghiệp như Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công, Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa, Công ty CP Đầu tư Nam Long, Công ty CP Tập đoàn Gelex, Công ty CP Hưng Thịnh Investment.

Kết luận nêu rõ Công ty CP Tập đoàn Gelex sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu cho mục đích khác trước khi hội nghị người sở hữu trái phiếu thông qua nghị quyết thay đổi mục đích sử dụng vốn.



Một số doanh nghiệp khác không thực hiện đúng cam kết với nhà đầu tư trong hợp đồng đặt mua trái phiếu, như Công ty CP Cơ điện lạnh. Tình trạng cho vay, gửi ngân hàng trước khi sử dụng vốn theo phương án phát hành cũng xảy ra tại Cơ điện lạnh, Công ty CP Tập đoàn R&H, Công ty CP Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ kết luận Công ty CP Hội An Invest sử dụng tiền để đặt cọc hợp tác kinh doanh vào các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn; Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt thực hiện phương thức phát hành không phù hợp và công bố thông tin trái phiếu chưa đầy đủ theo quy định.

Theo số liệu báo cáo, giai đoạn 2019 đến 30/11/2024, 26 tổ chức phát hành được thanh tra đã phát hành 271 mã trái phiếu với tổng giá trị 119.778 tỷ đồng.

Theo thanh tra Chính phủ, từ kết quả thanh tra cho thấy, ngoài những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp được nêu tại kết luận số 276 của Thanh tra Chính phủ còn một số vướng mắc, bất cập về hồ sơ phát hành trái phiếu, về mục đích sử dụng gắn với kỳ hạn trái phiếu, về đăng ký lưu ký trái phiếu, về tài khoản theo dõi và sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp…cần được tiếp tục nghiên cứu, rà soát để tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật cho phù hợp, tăng cường sự quản lý Nhà nước đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Thông tin về những vi phạm, khuyết điểm của ba doanh nghiệp gồm Công ty CP Hưng Thịnh Land, Công ty CP Hưng Thịnh Investment và Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn đã được Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét, xử lý theo thẩm quyền.