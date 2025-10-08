Giá vàng thế giới vượt mốc 4.000 USD: Nhà đầu tư đổ xô tìm nơi trú ẩn giữa khủng hoảng

Giá vàng thế giới tăng vọt vượt 4.000 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử khi nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn giữa bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Giá vàng thế giới đã vượt mốc 4.000 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử trong hôm 8/10 khi nhà đầu tư đổ xô tìm nơi trú ẩn an toàn giữa bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu, đồng thời đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất.

Theo dữ liệu lúc 16h31 hôm 8/10, giá vàng giao ngay tăng 1,3%, đạt 4.034,59 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ tăng tương ứng 1,3%, lên 4.056,80 USD.

Bạc cũng “ăn theo” đà tăng của vàng, vọt 2,2% lên 48,85 USD/ounce – chỉ còn cách mức kỷ lục mọi thời đại 49,51 USD/ounce một khoảng rất nhỏ.

Theo truyền thống, vàng được coi là tài sản lưu giữ giá trị trong thời kỳ bất ổn. Tính từ đầu năm 2025, giá vàng đã tăng khoảng 54%, sau khi tăng 27% trong năm 2024, trở thành một trong những tài sản sinh lời tốt nhất năm nay – vượt xa cả thị trường chứng khoán toàn cầu và bitcoin, trong khi đồng USD và giá dầu thô lại sụt giảm.

Đợt tăng bùng nổ này được thúc đẩy bởi hàng loạt yếu tố: kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất, bất ổn chính trị – kinh tế lan rộng, nhu cầu mua vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương, dòng tiền chảy mạnh vào các quỹ ETF vàng và đà suy yếu của đồng USD.

“Các yếu tố nền tảng vẫn không thay đổi nhiều – bất ổn địa chính trị vẫn cao, và nay lại thêm yếu tố ‘đóng cửa chính phủ Mỹ’ khiến thị trường càng cảnh giác”, chuyên gia Rhona O’Connell của StoneX nhận định. “Điều này không cản được thị trường chứng khoán đang mạnh, nhưng vàng lại được lựa chọn như một công cụ phòng ngừa rủi ro”.

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã kéo dài sang ngày thứ 8, khiến việc công bố nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng bị trì hoãn, buộc giới đầu tư phải dựa vào các nguồn phi chính phủ để dự đoán thời điểm và quy mô cắt giảm lãi suất của Fed.

Thị trường hiện đang tin vào khả năng Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới, và tiếp tục giảm tương tự vào tháng 12.

Ngoài ra, các cuộc khủng hoảng toàn cầu – từ chiến sự Trung Đông đến xung đột Ukraine – cũng thúc đẩy nhu cầu tìm “vịnh trú ẩn” bằng vàng. Tình hình chính trị bất ổn tại Pháp và Nhật Bản càng khiến dòng vốn chảy mạnh hơn vào kim loại quý.

Theo Michael Hsueh, chuyên gia kim loại quý tại Deutsche Bank, việc các quỹ ETF tại các thị trường phát triển quay lại mua vàng lần đầu sau 5 năm cũng là một trong những động lực quan trọng của đợt tăng này. Tại Ấn Độ, các quỹ ETF vàng được bảo chứng bằng vàng vật chất ghi nhận dòng vốn vào lớn nhất trong tháng 9, nâng tổng tài sản quản lý lên mức kỷ lục 10 tỷ USD.

Giới phân tích dự báo dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng, hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương và xu hướng hạ lãi suất của Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong năm 2026, khiến các ngân hàng lớn như Goldman Sachs và UBS phải nâng dự báo giá.

“Chúng tôi từng dự đoán vàng sẽ đạt mốc 4.000 USD vào cuối năm, nhưng diễn biến hiện nay hoàn toàn phù hợp với xu hướng dài hạn mà chúng tôi dự kiến”, chuyên gia Nitesh Shah của WisdomTree bình luận, đồng thời tái khẳng định dự báo rằng giá vàng có thể chạm 4.530 USD/ounce vào cuối quý III/2026.

Ngoài các yếu tố kinh tế, tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội” (FOMO) cũng góp phần thổi bùng làn sóng đầu tư vàng.

“Một rủi ro duy nhất cho vàng lúc này là nếu Fed trở nên ‘diều hâu’ hơn, nhưng hiện tại, Tổng thống Trump muốn lãi suất Mỹ giảm, và điều đó càng làm vàng hấp dẫn hơn”, chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS nhận định.

Đà tăng của vàng cũng kéo theo các kim loại quý khác: bạch kim tăng 1,5% lên 1.643,13 USD/ounce, trong khi palladium vọt 3,9% lên 1.390,03 USD/ounce.

Theo Reuters