Giá vàng lập đỉnh khiến dân Trung Quốc bối rối: Bán thì tiếc, mua thì sợ, giữ thì bất an

Khi Goldman Sachs dự đoán vàng sẽ đạt 4.000 USD/ounce, người dân Trung Quốc đang mắc kẹt giữa cơn sốt giá vàng chưa từng có – bán thì tiếc, mua thì sợ, giữ thì lo lắng. Câu chuyện phản ánh tâm lý đầu tư và tiêu dùng trong thời kỳ vàng kỷ lục.

Khi ngân hàng Goldman Sachs dự đoán giá vàng sẽ đạt mức 4.000 USD/ounce, bức tranh thực tế tại Trung Quốc lại hé lộ một mối quan hệ phức tạp với kim loại quý này.

Khi giá vàng dao động quanh mức 3.900 USD/ounce, mức cao chưa từng có, các nhà đầu tư và người tiêu dùng Trung Quốc đang bị cuốn vào cơn lốc vừa phấn khích vừa lo lắng: Có người thất vọng vì bỏ lỡ cơ hội, có người dè chừng trước đợt tăng giá kỷ lục, và có người bối rối không biết nên mua, bán hay giữ thứ tài sản lấp lánh của mình.

Sau khi vượt mốc 3.800 USD/ounce lần đầu tiên cách đây hơn một tuần trong một đợt tăng bất ngờ và tiếp tục leo thang trong tuần vừa qua, vàng đã khiến giới đầu tư phải nín thở theo dõi.

Yue, một kỹ sư sống tại Quảng Châu đồng thời là nhà đầu tư cá nhân, tưởng rằng mình đã “chốt lời” đúng lúc vào ngày 19/9. Anh bán 200 gram (khoảng 7 ounce) vàng ở mức 824,89 nhân dân tệ (115,88 USD)/gram, dự đoán giá sẽ điều chỉnh giảm. Nhưng thay vì giảm, giá vàng lại tiếp tục tăng, đạt 873,69 nhân dân tệ/gram vào cuối tháng 9.

“Giá vàng cứ tăng mãi, tôi chẳng biết nên mua hay bán”, Li nói. “Tôi đã bán quá sớm, giờ giá lại leo thang, thật khó mà quyết định. Quá thất vọng nên tôi chuyển sang đầu tư bạc cho đỡ bực”.

Tại các cửa hàng bán lẻ, người mua cũng thể hiện tâm lý do dự tương tự.

Theo Jane Feng, nhân viên tại một cửa hàng trang sức ở Quảng Châu, doanh số vàng trang sức thường tăng mạnh trước các kỳ nghỉ lễ, nhưng đợt tăng giá lần này khiến khách hàng thận trọng hơn, kéo theo nhu cầu vàng miếng và vàng xu giảm.

Hiện giá vàng trang sức tại các nhà bán lẻ lớn ở Trung Quốc đã vượt 1.120 nhân dân tệ/gram, cao hơn rất nhiều so với 890 nhân dân tệ vào dịp Valentine’s Day chỉ sáu tháng trước.

“Lúc đó (tháng 2), những món vàng hình hoa hồng nặng khoảng 1–2 gram rất được các khách hàng nam trẻ ưa chuộng, giá chỉ khoảng 1.000 nhân dân tệ”, Feng kể. “Còn bây giờ, một món nhỏ chỉ nặng 0,74 gram đã có giá từ 1.200 đến 1.500 nhân dân tệ, nhẹ đến mức người mua cảm thấy không còn ý nghĩa khi tặng làm quà”.

Cơn sốt giá vàng thậm chí còn ảnh hưởng đến mùa cưới, vốn là thời điểm vàng trang sức được mua nhiều nhất.

“Một chiếc vòng tay vàng đơn giản giờ có giá gần 20.000 nhân dân tệ, còn bộ quà tặng truyền thống khoảng 50 gram vàng mà gia đình tặng cô dâu tương lai thì đã vượt quá khả năng chi trả của hầu hết các hộ”, chia sẻ Luo Jie, một giáo viên đã nghỉ hưu ngoài 50 tuổi, cùng vợ đi ngắm trang sức ở Quảng Châu.

Nhiều người nắm giữ vàng đang quyết định bán ra.

“Vợ chồng tôi đang nghĩ đến việc bán số vàng trang sức cưới năm xưa, để có tiền đặt cọc mua xe điện mới”, Tommy Xu, một thợ cắt tóc quê ở Hà Nam hiện làm việc tại Quảng Châu, cho hay.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng bán buôn của Trung Quốc trong tháng 8 chỉ đạt 85 tấn, giảm 9 tấn so với tháng 7, là mức thấp nhất cho tháng 8 kể từ năm 2010, đồng thời giảm 17 tấn so với cùng kỳ năm trước.

“Các nhà đầu tư chuyển hướng sang cổ phiếu đang tăng mạnh, trong khi giá vàng suốt tháng 8 thiếu xu hướng rõ ràng khiến nhiều người chọn đứng ngoài quan sát”, WGC cho biết trong báo cáo cập nhật thị trường vàng Trung Quốc hàng tháng.

Giá vàng – vốn được ưa chuộng trong thời kỳ lãi suất thấp và bất ổn kinh tế – đã tăng hơn 40% trong năm nay, hướng tới năm thứ ba liên tiếp tăng hai chữ số, theo các nhà phân tích của Goldman Sachs Research. Trong báo cáo công bố hôm thứ Ba tuần trước, họ dự đoán giá vàng sẽ đạt 4.000 USD/ounce vào giữa năm sau.

Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu bền vững từ các ngân hàng trung ương và chính sách nới lỏng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các nhà phân tích cũng cho rằng rủi ro giá vàng vượt dự báo cao hơn khả năng giảm, dù họ lưu ý rằng việc gia tăng các vị thế đầu cơ mua vàng có thể dẫn đến những đợt điều chỉnh ngắn hạn.

Theo SCMP