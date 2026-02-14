Mỹ chuẩn bị kịch bản tấn công Iran kéo dài nhiều tuần, Trung Đông trước nguy cơ bùng nổ

Quân đội Mỹ chuẩn bị kịch bản tấn công Iran kéo dài nhiều tuần nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh, làm gia tăng nguy cơ xung đột toàn diện tại Trung Đông.

Quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành các chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công, hai quan chức Mỹ nói với Reuters. Đây có thể trở thành một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì hai nước từng chứng kiến trước đây.

Tiết lộ của các quan chức – những người yêu cầu giấu tên do tính chất nhạy cảm của kế hoạch – đã làm gia tăng mức độ căng thẳng trong nỗ lực ngoại giao đang diễn ra giữa Mỹ và Iran.

Các nhà ngoại giao Mỹ và Iran đã tổ chức đàm phán tại Oman vào tuần trước nhằm khôi phục đối thoại về chương trình hạt nhân của Tehran, trong bối cảnh ông Trump điều động lực lượng quân sự tới khu vực, làm dấy lên lo ngại về một hành động quân sự mới.

Các quan chức Mỹ hôm 13/2 cho biết Lầu Năm Góc đang điều thêm một tàu sân bay tới Trung Đông, bổ sung hàng nghìn binh sĩ cùng máy bay chiến đấu, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và nhiều hỏa lực khác có khả năng tiến hành tấn công cũng như phòng thủ.

Phát biểu trước binh sĩ Mỹ tại một căn cứ ở bang North Carolina hôm thứ Sáu, ông Trump nói rằng việc đạt được thỏa thuận với Iran “rất khó khăn”.

“Đôi khi bạn phải tạo ra nỗi sợ. Đó là điều duy nhất thực sự có thể giải quyết tình hình”, ông Trump nói.

Khi được hỏi về việc chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự có thể kéo dài, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: “Tổng thống Trump có tất cả các lựa chọn trên bàn liên quan đến Iran”.

“Ông lắng nghe nhiều quan điểm khác nhau về mỗi vấn đề, nhưng đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên điều tốt nhất cho đất nước và an ninh quốc gia của chúng ta”, bà Kelly nói.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận.

Năm ngoái, Mỹ đã điều 2 tàu sân bay tới khu vực khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, chiến dịch “Midnight Hammer” hồi tháng 6 năm ngoái về cơ bản là một đòn tấn công đơn lẻ, khi các máy bay ném bom tàng hình xuất phát từ Mỹ bay sang tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tehran đã đáp trả rất hạn chế bằng một cuộc tấn công vào một căn cứ Mỹ tại Qatar.

Rủi ro gia tăng

Lần này, kế hoạch đang được chuẩn bị phức tạp hơn nhiều, theo các quan chức.

Trong một chiến dịch kéo dài, quân đội Mỹ có thể nhắm vào các cơ sở nhà nước và an ninh của Iran, chứ không chỉ riêng hạ tầng hạt nhân, một quan chức cho biết, song từ chối cung cấp chi tiết cụ thể.

Các chuyên gia nhận định rủi ro đối với lực lượng Mỹ sẽ lớn hơn nhiều trong một chiến dịch như vậy, do Iran sở hữu kho tên lửa đáng gờm. Các cuộc tấn công trả đũa của Iran cũng làm tăng nguy cơ bùng phát xung đột khu vực.

Quan chức trên cho biết Mỹ hoàn toàn dự đoán Iran sẽ đáp trả, dẫn đến các đòn tấn công và trả đũa qua lại trong một khoảng thời gian.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc không trả lời câu hỏi về nguy cơ trả đũa hay khả năng xung đột lan rộng trong khu vực.

Ông Trump nhiều lần đe dọa ném bom Iran liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này, cũng như việc Tehran trấn áp bất đồng trong nước. Hôm thứ Năm, ông cảnh báo rằng nếu không đạt được giải pháp ngoại giao, kịch bản thay thế sẽ “rất đau đớn, rất đau đớn.”

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã cảnh báo rằng nếu lãnh thổ Iran bị tấn công, họ có thể đáp trả vào bất kỳ căn cứ quân sự nào của Mỹ.

Mỹ duy trì căn cứ trên khắp Trung Đông, bao gồm tại Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp ông Trump tại Washington hôm thứ Tư và nhấn mạnh rằng nếu đạt được thỏa thuận với Iran, “thỏa thuận đó phải bao gồm những yếu tố thiết yếu đối với Israel.”

Iran cho biết sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng loại trừ khả năng gắn vấn đề này với chương trình tên lửa.

