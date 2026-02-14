"Thiên đường thời trang" ở Hà Nội đỏ rực biển giảm giá, khách ùn ùn đổ về mua sắm

Một bệnh nhân suy gan cấp nguy kịch đã được cứu sống nhờ ca ghép gan khẩn cấp tại Bệnh viện Đà Nẵng. Người hiến gan chính là con trai bệnh nhân, sau khi cả 4 anh em cùng đăng ký hiến tạng cho mẹ.