"Thiên đường thời trang" ở Hà Nội đỏ rực biển giảm giá, khách ùn ùn đổ về mua sắm

Những ngày cận Tết, các tuyến phố chuyên bán hàng thời trang ở Hà Nội như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Bạch Mai… luôn đông kín người mua sắm. Nhiều cửa hàng phải mở đến nửa đêm để phục vụ khách hàng mua sắm.

anh-1.jpg
Cận Tết, các tuyến phố có nhiều cửa hàng chuyên bán hàng thời trang như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Bạch Mai, Cầu Giấy (Hà Nội) đông kín người. Nhiều cửa hàng quần áo, mỹ phẩm mở cửa tới nửa đêm để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao.
anh-1-9024.jpg
anh-1-4503.jpg
Từ chập tối, dòng người đổ về phố Chùa Bộc ngày một đông, vỉa hè ken kín khách mua sắm, gần như không còn khoảng trống.
anh-1-1985.jpg
Nhiều bạn trẻ tranh thủ buổi tối sau giờ làm để mua sắm trên tuyến phố vốn được xem là “thiên đường” thời trang, nơi tập trung nhiều thương hiệu thời trang (local brand) được giới trẻ ưa chuộng.
anh-1-743.jpg
Phía trong các cửa hàng thời trang nữ không còn chỗ trống, người mua phải len lỏi mới có thể vào trong xem hàng.
anh-1-4876.jpg
Khu vực giày dép luôn tấp nập khách ra vào, nhiều người tranh thủ thử và chọn mua trong không khí mua sắm nhộn nhịp những ngày cận Tết.
anh-1-4300.jpg
Nhiều cửa hàng thời trang treo biển giảm giá (sale) dày đặc, thu hút lượng lớn khách mua sắm. Bạn Hiền Long (sinh năm 2003) cùng nhóm bạn hào hứng chọn đồ Tết tại một cửa hàng trên phố Bạch Mai, tranh thủ ngày cuối ở lại Hà Nội mua sắm trước khi về quê nghỉ lễ dài ngày.
anh-1-6057.jpg
Đại diện một cửa hàng trên phố Đặng Văn Ngữ cho biết từ ngày 5 đến 12/2, sức mua tăng khoảng 2,5 lần so với ngày thường và cao hơn 40% so với giai đoạn ngay trước đó.
anh-1-1569.jpg
Tương tự, nhiều cửa hàng quần áo, mỹ phẩm, giày dép trên phố Chùa Bộc cho biết doanh thu cao điểm năm nay dự kiến tăng 10–12% so với cùng kỳ. Theo đại diện một cửa hàng thời trang nam, hai năm gần đây khách thường dồn mua sắm vào sát Tết, khi kỳ nghỉ bắt đầu.
anh-1-7583.jpg
Anh Thanh Dương chia sẻ tranh thủ ngày nghỉ làm nên mới đi mua sắm trực tiếp, vì lo ngại mua online dịp Tết dễ không vừa ý và khâu vận chuyển thường quá tải.
anh-1-2970.jpg
Trong khi đó, bạn Mai Hương cho biết đã chuẩn bị phần lớn đồ dùng từ trước, nhưng vẫn ghé phố mua sắm những ngày cận Tết khi nhiều cửa hàng đồng loạt giảm giá để chọn thêm vài món ưng ý.
anh-1-2359.jpg
Nhân viên bảo vệ liên tục điều phối chỗ đỗ, hỗ trợ dắt xe cho khách ra vào cửa hàng. “Mệt hơn ngày thường nhưng vui vì cửa hàng làm ăn tốt”, một bảo vệ chia sẻ.
anh-1-5772.jpg
Vỉa hè chật kín xe máy, người đi bộ.

#Hà Nội #Mua sắm #người dân #Tết Bính Ngọ

