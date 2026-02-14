"Thiên đường thời trang" ở Hà Nội đỏ rực biển giảm giá, khách ùn ùn đổ về mua sắm

Xã hội số
4 anh em cùng đăng ký hiến tạng cứu mẹ nguy kịch
Một bệnh nhân suy gan cấp nguy kịch đã được cứu sống nhờ ca ghép gan khẩn cấp tại Bệnh viện Đà Nẵng. Người hiến gan chính là con trai bệnh nhân, sau khi cả 4 anh em cùng đăng ký hiến tạng cho mẹ.
Thêm điểm check-in cho người dân TP.HCM trong dịp đầu năm mới
Công viên hoa xuân 152 Trần Phú (quận 5) đã hoàn thiện và mở cửa từ hôm nay 13/2, tạo thêm không gian xanh và điểm check‑in cho người dân TP.HCM dịp đầu năm mới.
Bệnh không lây nhiễm bủa vây người Việt, thực phẩm siêu chế biến là nguyên nhân
Giữa những ngày cận Tết sum vầy, vẫn có nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim, đột quỵ, dù còn trẻ. Bệnh không lây nhiễm đang chiếm gần 74% gánh nặng bệnh tật, với thủ phạm lớn từ lối sống và thực phẩm siêu chế biến.
Cận Tết, người dân xếp hàng dài chờ mua nem chua Hà Nội
Những ngày cận Tết Bính Ngọ, hàng trăm người dân đổ về cửa hàng nem chua trên phố Trần Xuân Soạn (Hà Nội), xếp hàng dài cả trăm mét để mua món ăn quen thuộc trong mâm cỗ ngày xuân.
Linh vật Bính Ngọ đặc biệt ở Huế
Linh vật năm Bính Ngọ 2026 ở Huế được tiếp cận theo phong cách cổ xưa với Song Mã Âm Dương - Tam Mã Thành Công và Mã Thượng Chi Đệ Phi Thiên.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ở tượng đài Bắc Sơn và viếng các lãnh đạo tiền bối tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Chạy xe máy kéo chùm bóng bay, Lê Dương Bảo Lâm có vi phạm giao thông?
Luật sư cho biết hành vi treo bóng bay phía sau xe máy đang lưu thông của Lê Dương Bảo Lâm có dấu hiệu vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Khai thác khoáng sản trái phép, Giám đốc Hucera bị bắt
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người liên quan việc khai thác khoáng sản trái phép.
Bất ngờ với những gốc mai cổ tiền tỷ
500 tác phẩm hoàng mai cùng xuất hiện tại Ngày hội Hoàng Mai xứ Huế khiến du khách trong và ngoài nước ngỡ ngàng vì vẻ đẹp và sự độc đáo.
Đà Nẵng chi gần 8 tỷ đồng tổ chức các giải báo chí
Tại Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung và mức chi tổ chức Giải báo chí thành phố, Giải báo chí chuyên đề cùng các giải tuyên truyền.
Gần 400 bệnh nhân về quê trên “chuyến xe yêu thương” của bệnh viện
Sáng 11/2, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương”, hỗ trợ gần 400 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện trở về quê đón Tết Bính Ngọ -2026 cùng gia đình.
Cận Tết, hoa ly “nhảy giá” như vàng
Hoa ly Tây Tựu những ngày giáp Tết tăng giá mạnh, nhiều loại nhích thêm hàng trăm nghìn đồng chỉ trong vài giờ. Dù giá lên nhanh, người mua vẫn đổ về vườn chọn hoa chơi xuân.
Tổng bí thư yêu cầu Đắk Lắk gỡ các điểm nghẽn thể chế, cải thiện thực chất môi trường kinh doanh
Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị Đắk Lắk đẩy mạnh đổi mới tư duy phát triển, tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh để tạo chuyển biến rõ rệt trong giai đoạn mới.
Năm Bính Ngọ sắm lễ Giao thừa thế nào cho đúng?
Đêm Giao thừa năm Bính Ngọ, theo Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, điều cốt lõi của mâm lễ không nằm ở sự cầu kỳ hay mâm cao cỗ đầy, mà ở việc giữ đúng tinh thần truyền thống: trang nghiêm, gọn gàng và xuất phát từ lòng thành.
83 cơ sở kinh doanh ở Đà Nẵng vi phạm quy định an toàn thực phẩm
Kiểm tra 1.472 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, Đà Nẵng phát hiện 83 cơ sở vi phạm quy định về ATTP.
Vụ “6 phút X-quang, 30 phút siêu âm”: Bộ Y tế yêu cầu không giám định theo thời gian
Bộ Y tế khẳng định thời gian chụp X-quang 6 phút hay siêu âm 30 phút chỉ là tham chiếu chuyên môn, không phải điều kiện thanh toán BHYT, chấm dứt cách hiểu máy móc gây thiệt quyền lợi người bệnh và bệnh viện.
Mạo danh Vietcombank lừa đảo 1.200 người
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây lừa đảo trực tuyến ở Campuchia khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.
Tổng bí thư: Công tác nhân sự Đại hội XIV bầu một lần, tỷ lệ phiếu cao
Tổng bí thư Tô Lâm cho biết kết quả Đại hội bầu cử một lần, bầu đủ theo đề án, với tỉ lệ phiếu tập trung cao đã phản ánh chất lượng công tác chuẩn bị nhân sự và sự thống nhất cao trong toàn Đảng.
Nghiên cứu mới nhất: Thực phẩm siêu chế biến được “thiết kế” gây nghiện
Tiện lợi, rẻ, dễ ăn và được quảng cáo “ngon miệng”, thực phẩm siêu chế biến đang âm thầm chiếm lĩnh mâm cơm của nhiều gia đình, đồng thời đẩy nguy cơ bệnh tật lên mức đáng báo động.
Nam thanh niên đánh bạc qua mạng 39 tỷ đồng trong 1 tháng
Ngày 10/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về hành vi “Đánh bạc” với tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng.