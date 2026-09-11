Giá vàng thế giới lao dốc, trong nước giảm 1,6 triệu đồng/lượng

Sáng 11/9, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 142-145 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. So với phiên 10/9, giá vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp đều giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 141,5-144,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 142,4-146,4 triệu đồng/lượng.

So với 10/9, vàng nhẫn SJC và Bảo Tín Minh Châu đều giảm 1,6 triệu đồng/lượng, DOJI giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đáng chú ý, DOJI đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 146,5 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 100.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 11/9 giao dịch ở mức 4.323 USD/ounce, giảm 77 USD/ounce so với mức 4.400 USD/ounce của phiên sáng 10/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.110 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 136,1 triệu đồng/lượng. So với mức 138,3 triệu đồng/lượng của sáng 10/9, giá vàng thế giới giảm 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 11/9 giảm mạnh, lùi về 4.323 USD/ounce sau phiên tăng trước đó. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.479 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 156 USD/ounce, tương đương 3,5%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng 51 USD/ounce, tương đương 1,2%.

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau nhịp phục hồi trước đó, lùi sâu khỏi vùng 4.400 USD/ounce. Thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed.