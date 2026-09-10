FPT sắp phát hành cổ phiếu thưởng, gia đình chủ tịch Trương Gia Bình nhận về bao nhiêu?

FPT sắp phát hành hơn 171 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Với hơn 8% vốn đang nắm giữ, gia đình ông Trương Gia Bình sẽ được phân bổ thêm khoảng 14,2 triệu cổ phiếu FPT.

Tập đoàn FPT (Mã: FPT) vừa thông báo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Cụ thể, công ty chốt 22/9 là ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9.

FPT dự kiến phát hành hơn 171 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm một cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025, căn cứ báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của FPT sẽ tăng từ hơn 17.143 tỷ đồng lên gần 18.858 tỷ đồng.

Theo báo cáo quản trị bán niên, tại ngày 30/6/2026, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT FPT sở hữu hơn 117 triệu cổ phiếu FPT, tương đương 6,89% vốn. Chị gái ông là bà Trương Thị Thanh Thanh nắm 25 triệu cổ phiếu, tương đương 1,47% vốn.

Ông Nguyễn Đức Tiến (anh rể ông Bình) sở hữu 24.069 cổ phiếu. Bà Trương Ngọc Anh – con gái chủ tịch FPT sở hữu 476.242 cổ phiếu, tương đương 0,03% vốn.

Tính chung, gia đình ông Bình sở hữu hơn 142 triệu cổ phiếu FPT, tương đương 8,39% vốn điều lệ. Nếu giữ nguyên tỷ lệ sở hữu đến ngày chốt quyền, gia đình chủ tịch FPT dự kiến được nhận hơn 14,2 triệu cổ phiếu.

Số cổ phiếu FPT của gia đình Chủ tịch Trương Gia Bình nắm giữ đến cuối tháng 6/2026. Nguồn: Báo cáo quản trị.

Về kết quả kinh doanh, trong 7 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận 30.784 tỷ đồng doanh thu và 6.659 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 14% và 18% so với cùng kỳ.

Trong đó, khối công nghệ đóng góp 27.298 tỷ đồng doanh thu, tăng 16%. Đáng chú ý, doanh thu chuyển đổi số đạt 11.127 tỷ đồng, tăng 21%; riêng AI/Data Analytics tăng 54%.

Năm 2026, FPT đặt kế hoạch doanh thu 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp thực hiện được 57% mục tiêu lợi nhuận chỉ sau 7 tháng.