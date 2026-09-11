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Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh

Quỳnh An
Quỳnh An

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh, phần thưởng quốc gia cao quý bậc nhất của nước Pháp, tặng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

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Chiều 10/9, giờ địa phương, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh, phần thưởng quốc gia cao quý bậc nhất của nước Pháp, tặng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.
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Tại Điện Élysée - Phủ Tổng thống ở thủ đô Paris, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp hẹp. Ảnh: TTXVN.
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Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp hẹp. Ảnh: TTXVN.
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Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến tráp văn kiện và thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN.

Theo TTXVN

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