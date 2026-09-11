Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh

Sáng 10/9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước đối với 15 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.