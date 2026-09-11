Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nghiên cứu hình thành mạng “Không gian vì Phát triển và Khả năng chống chịu”
Theo TTXVN
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh, phần thưởng quốc gia cao quý bậc nhất của nước Pháp, tặng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Theo TTXVN
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Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Montreau, tưởng nhớ công lao và những năm tháng Người đã bôn ba đi tìm đường cứu nước.
Sáng 10/9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 15 luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.
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