Chứng khoán Bản Việt muốn thoái sạch vốn khỏi Vietcap

Số lượng cổ phiếu Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt đăng ký bán tương đương 0,05% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Vietcap. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 15/9 đến ngày 9/10/2026.

Trước đó, trung tuần tháng 5, một đơn vị khác là Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery cũng bán toàn bộ 135.000 cổ phiếu VCI nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Ở chiều ngược lại, ông Tô Hải, Thành viên HĐQT Vietcap, đã hoàn tất mua vào 31,05 triệu cổ phiếu VCI theo phương thức thỏa thuận từ ngày 4/8 đến 24/8/2026. Sau giao dịch, ông Hải nâng sở hữu từ 174,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15,13%) lên hơn 205,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 17,84%), tiếp tục là cổ đông lớn nhất tại Vietcap.

Cổ phiếu VCI vẫn giao dịch ở vùng đáy 3 năm khi kết phiên 10/9 ở mức 21.300 đồng/đơn vị. Mã giảm gần 17% so với đầu năm và giảm 40% so với đỉnh lịch sử hồi tháng 8 năm ngoái. Tạm tính với thị giá hiện tại, số cổ phần Vietcap trong tay ông Tô Hải là gần 4.400 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, quý II/2026, Vietcap ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt gần 1.176 tỷ đồng, tăng khoảng 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 271 tỷ đồng, tăng 28%; lợi nhuận sau thuế đạt 251 tỷ đồng, tăng hơn 36%.

Chênh lệch giữa tốc độ tăng doanh thu và lợi nhuận chủ yếu đến từ việc tổng chi phí trong kỳ giảm khoảng 5%, theo giải trình của doanh nghiệp. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietcap báo lãi sau thuế 591 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng tài sản của Vietcap tại ngày 30/6 đạt 39.727 tỷ đồng, tăng hơn 10%. Trong khi đó, tổng nợ phải trả tăng 25,5%, lên 22.589 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm gần 5%, còn 17.138 tỷ đồng.