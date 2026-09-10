Vụ Việt Mỹ: Khởi tố thêm Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc bệnh viện ở Phú Thọ

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ.

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và bác sĩ Lê Đình Thanh Sơn (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội Nhận hối lộ.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cả 2 bị can đều bị bắt tạm giam do có liên quan trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Bị can Nguyễn Huy Ngọc. Ảnh: Bộ Công an.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các quyết định, lệnh tố tụng đối với ông Lê Đình Thanh Sơn và ông Nguyễn Huy Ngọc theo quy định pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát kinh tế đang tập trung điều tra, làm rõ quy mô, vai trò và hành vi phạm tội của các bị can cùng những người có liên quan; tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án và thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Bị can Lê Đình Thanh Sơn. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, cuối tháng 7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam ông Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ; ông Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ và bà Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán. Ba bị can bị điều tra về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả điều tra, ông Bùi Chân Phương được xác định lập và điều hành mạng lưới gồm 3 pháp nhân tại Việt Nam, 5 công ty tại Singapore và 3 công ty ở Hồng Kông.

Cơ quan điều tra xác định mạng lưới này được sử dụng để mua bán lòng vòng thiết bị y tế, thuốc tân dược, nâng giá trước khi nhập khẩu vào Việt Nam rồi bán cho các cơ sở y tế với giá cao nhằm thu lợi bất chính.

Đáng chú ý, khi nhập khẩu thiết bị y tế, nhóm doanh nghiệp này còn bị cáo buộc lợi dụng giấy phép được cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối, đưa các thiết bị khác vào Việt Nam dưới danh nghĩa thiết bị y tế đi kèm.

Đến ngày 2/9/2026, Cục Cảnh sát kinh tế tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, để điều tra về tội “Nhận hối lộ”, trong quá trình mở rộng vụ án.