Liên danh liên quan Central tiếp tục được chọn làm nhà đầu tư Dự án cầu Đình Khao

Sau khi UBND tỉnh Vĩnh Long không công nhận kết quả đấu thầu lần 1 do sai lệch về đánh giá hồ sơ, liên danh có sự tham gia của Công ty Central đã “một mình một ngựa” giành lấy gói thầu Dự án cầu Đình Khao.

Trúng thầu dù vượt mức quy định 562 tỷ đồng

Ngày 26/9/2025, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - ký quyết định phê duyệt dự án Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao nối 2 tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre cũ (nay đều thuộc tỉnh Vĩnh Long) theo phương thức đối tác công tư. Lãnh đạo địa phương giao Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ mời thầu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Cuối năm 2025, dự án này được Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long tổ chức đấu thầu (lần 1). Lần này, có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh VNCN E&C - Tiền Phong và Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng phát triển Hạ tầng Việt Nam - Công ty Cổ phần xây dựng Central - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam - Công ty TNHH Tuấn Hiền (liên danh do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng phát triển Hạ tầng Việt Nam đứng đầu, sau đây gọi tắt là Liên danh Hạ tầng Việt Nam).

Theo biên bản mở thầu ngày 25/11/2025, Liên danh Hạ tầng Việt Nam đề xuất về tài chính - thương mại với phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng là 1.358 tỷ đồng, còn của Liên danh VNCN E&C - Tiền Phong là hơn 776 tỷ đồng. Trong khi đó, hồ sơ mời thầu của lần đấu thầu này có thể hiện rõ: Vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng tối đa là 796 tỷ đồng.

Như vậy, Liên danh VNCN E&C - Tiền Phong đề xuất thấp hơn khoảng 20 tỷ đồng so với phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng, nhưng lại không trúng thầu. Trong khi đó, Liên danh Hạ tầng Việt Nam đề xuất số tiền vượt mức quy định tại HSMT đến 562 tỷ đồng, và theo quy định là không đáp ứng với điều kiện của HSMT.

Phối cảnh cầu Đình Khao vượt sông Cổ Chiên nối 2 tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre cũ (nay đều thuộc tỉnh Vĩnh Long).

Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án cầu Đình Khao do ông Trần Hoàng Vũ - Giám đốc Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long - ký ngày 17/12/2025, Liên danh Hạ Tầng Việt Nam được phê duyệt trúng thầu với phần giá trị nhà nước hỗ trợ xây dựng là 745 tỷ đồng, ít hơn 613 tỷ đồng so với giá dự thầu là 1.358 tỷ đồng.

Trong hồ sơ mời thầu, 613 tỷ đồng là số tiền dành cho giải phóng mặt bằng không phải là phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình như đã giới hạn tối đa là 796 tỷ đồng. Vậy, ai đã lấy giá dự thầu của Liên danh Hạ tầng Việt Nam là 1.358 tỷ đồng trừ đi 613 tỷ đồng, để đưa phần giá trị dự thầu này còn 745 tỷ đồng (dưới mức tối đa là 796 tỷ đồng theo hồ sơ mời thầu) và được phê duyệt trúng thầu?

Ngày 24/4/2026, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định 2875/QĐ-UBND không công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư và tuyên bố vô hiệu các quyết định của Ban Quản lý dự án giao thông tĩnh Vĩnh Long có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư Dự án cầu Đình Khao.

Lý do được nêu trong quyết định: “Bên mời thầu/đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu có một số nội dung chưa phù hợp với hồ sơ mời thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 73 Nghị định số 243/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ”.

Đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu của lần đấu thầu này là Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Davilaw có trụ sở tại Số 59, Đường Láng Hạ (Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội). Đây là doanh nghiệp hoạt động tư vấn đấu thầu với hơn 1.000 gói thầu đã trúng - theo hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính đến ngày 9/9/2026.

Làm sai lệch kết quả lần 1, Davilaw vẫn tiếp tục chấm thầu lần 2

Tháng 6/2026, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long đăng tải thông báo mời thầu lần 2 để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án cầu Đình Khao.

Tại lần đấu thầu này, chỉ có duy nhất Liên danh Hạ tầng Việt Nam tham gia, tuy nhiên liên danh lúc này chỉ gồm 3 nhà thầu là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng phát triển Hạ tầng Việt Nam - Công ty Cổ phần xây dựng Central - Công ty TNHH Tuấn Hiền, còn Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam đã rút khỏi Liên danh. Theo giá trị về tài chính – thương mại do nhà đầu tư đề xuất đối với dự án PPP, phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng: 795,751 tỷ đồng.

Ngày 31/7/2026, ông Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long, ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao. Nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Hạ tầng Việt Nam, phần vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng là 795,751 tỷ đồng, bằng đúng số tiền nhà đầu tư đề xuất.

Điều đáng nói là dù được xác định đã thực hiện đánh giá hồ sơ mời thầu có một số nội dung chưa phù hợp, dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư khi đấu thầu lần 1 dẫn đến hậu quả không công nhận kết quả nhưng Công ty Cổ phần Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw vẫn tiếp tục giữ vai trò là đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư tại đấu thầu lần 2.

Lễ khởi công dự án cầu Đình Khao. Ảnh: Báo Vĩnh Long.

Đứng đầu trong liên danh trúng thầu là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Việt Nam - doanh nghiệp được thành lập cuối năm 2016, trụ sở chính tại xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh - do ông Phạm Thanh Điền làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật. Ngoài ra, ông Phạm Thanh Điền còn là người đại diện pháp luật của 2 doanh nghiệp khác có liên quan đến dự án cầu Đình Khao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư BOT cầu Đình Khao (thành lập tháng 1/2026) và Công ty TNHH BOT cầu Đình Khao Vĩnh Long (thành lập 11/8/2026), được thành lập ngay sau thời điểm có kết quả đấu thầu lần 1 và lần 2.

Trong liên danh này, nổi tiếng nhất là Công ty Cổ phần xây dựng Central (gọi tắt là Công ty Central), có trụ sở chính tại phường An Khánh, TP.HCM. Được thành lập vào năm 2017, trong vòng 9 năm, doanh nghiệp nhanh chóng lớn mạnh thành một trong những nhà thầu xây dựng hàng đầu cả nước, nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (theo VNR500).

Thông tin đăng tải trên website ccentralcons.vn cho thấy khách hàng và đối tác của Công ty Central gồm hơn 60 doanh nghiệp, ngân hàng lớn trong nước và quốc tế, tham gia xây dựng khoảng 200 công trình thuộc các lĩnh vực khu dân cư, khách sạn – nghỉ dưỡng, cao ốc văn phòng, sức khoẻ - giáo dục, khu công nghiệp, hạ tầng, dự án đầu tư, dự án quốc tế.

Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trước Dự án cầu Đình Khao, Central tham dự 6 gói thầu, trúng 4 gói tổng giá trị 975 tỷ đồng, trong đó chỉ có 1 gói trúng thầu với vai trò liên danh trị giá gần 146 tỷ đồng. Đến nay, Dự án cầu Đình Khao, có tổng mức đầu tư hơn 2.851 tỷ đồng là gói thầu lớn nhất mà doanh nghiệp từng tham dự.

Thành viên cuối cùng trong Liên danh là Công ty TNHH Tuấn Hiền là doanh nghiệp địa phương, trụ sở chính tại Vĩnh Long, ngành nghề chính trong đăng ký kinh doanh là Xây dựng nhà để ở.