Petrovietnam sắp nhận hơn 5.700 tỷ đồng từ PV GAS

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) dự kiến nhận về 5.723 tỷ đồng cổ tức từ PV GAS do nắm hơn 95% vốn tại đây.

HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS - Mã: GAS) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện là 25%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng.

Thời gian chi trả cổ tức dự kiến từ ngày 9/9 đến 20/11.

Với hơn 2,41 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền PV GAS cần bỏ ra trả cổ tức là hơn 6.025 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) nắm hơn 95% vốn tại PV GAS, dự kiến nhận về 5.723 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, PV GAS là đơn vị có truyền thống trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ cao, thường dao động 20 – 40%. Một số năm có tỷ lệ chi trả vượt trội như 2023 là 60%, 2018 là 53%, 2019 là 45%.

Trong một diễn biến liên quan, cuối tháng 8, PV GAS cho biết công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng. Nguyên nhân xuất phát từ cơ cấu cổ đông hiện tại không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/8/2026, PV GAS có 24.743 cổ đông, sở hữu tổng cộng 2,4 tỷ cổ phiếu.

Tuy nhiên, nhóm cổ đông không phải cổ đông lớn chỉ nắm giữ 102 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương 4,24% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Tỷ lệ này thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định đối với công ty đại chúng.

Trong thời hạn một năm kể từ thời điểm không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng cho đến khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy tư cách công ty đại chúng, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng.

Cơ cấu cổ đông PV GAS tính đến cuối tháng 6/2026.

Về kết quả kinh doanh, trong 7 tháng đầu năm, PV GAS ghi nhận hơn 95.300 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 12.600 tỷ đồng, tăng 20%. Doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước hơn 5.800 tỷ đồng, tương đương 107% kế hoạch năm và tăng 22% so với cùng kỳ.

Năm 2026, PV GAS đặt mục tiêu doanh thu 142.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 11.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.000 tỷ đồng. Như vậy, sau 7 tháng, lợi nhuận trước thuế đã vượt 13% kế hoạch cả năm.