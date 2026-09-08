Giá vàng SJC hôm nay tăng 600.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 8/9 tăng 600.000 đồng/lượng so với chiều 7/9, trong khi giá vàng thế giới tăng 27 USD/ounce.

Sáng 8/9, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán tại các doanh nghiệp cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với sáng 7/9, giá vàng miếng tại SJC và DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi Bảo Tín Minh Châu giảm 1,1 triệu đồng/lượng. So với chiều 7/9, SJC và DOJI tăng 600.000 đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145,2-149,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 144,6-148,6 triệu đồng/lượng.

So với sáng 7/9, vàng nhẫn SJC giảm 500.000 đồng/lượng, DOJI giảm 800.000 đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. So với chiều 7/9, SJC tăng 600.000 đồng/lượng, DOJI tăng 200.000 đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên.

Đáng chú ý, DOJI đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 149,2 triệu đồng/lượng, cao hơn 600.000 đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu và 2,6 triệu đồng/lượng so với SJC.

Giá vàng thế giới tăng trở lại

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 8/9 giao dịch ở mức 4.423 USD/ounce, tăng 27 USD/ounce so với mức 4.396 USD/ounce của phiên sáng 7/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.210 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 139,8 triệu đồng/lượng. So với mức 139,1 triệu đồng/lượng của sáng 7/9, giá vàng thế giới quy đổi tăng 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục biến động quanh vùng cao trong những phiên gần đây. Ảnh: Scottsdale Mint/Unsplash.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.451 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 28 USD/ounce, tương đương 0,6%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng 64 USD/ounce, tương đương 1,5%.

Giá vàng thế giới phục hồi sau phiên giảm trước đó, song vẫn dao động quanh vùng 4.400 USD/ounce. Thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed.