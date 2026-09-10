Một thành viên Tasco lỗ lũy kế hơn 2.000 tỷ đồng, nợ ngân hàng tăng vọt

Tasco Auto - thành viên của Tasco - ghi nhận khoản lỗ luỹ kế hơn 2.000 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026.

CTCP Tasco Auto - thành viên CTCP Tasco (Mã: HUT) - vừa công bố thông tin về tình hình tài chính trong 6 tháng đầu năm nay. Cụ thể, công ty báo lãi sau thuế hơn 31,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi hơn 4,8 tỷ đồng.

Vào năm 2025, Tasco Auto lỗ sau thuế hơn 228 tỷ đồng. Năm trước đó, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 102 tỷ đồng.

Kinh doanh thua lỗ nhiều năm khiến công ty gánh khoản lỗ luỹ kế hơn 2.083 tỷ đồng tính đến cuối quý II năm nay.

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu Tasco Auto tăng 7% lên 7.331 tỷ đồng. Sự gia tăng chủ yếu đến từ việc chủ sở hữu rót thêm vốn điều lệ, nâng từ 5.438 tỷ đồng lên tới 6.396 tỷ đồng.

Nợ phải trả Tasco Auto cũng tăng vọt, từ 11.278 tỷ đồng lên ngưỡng 12.970 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng vượt mốc 7.688 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ (3.666 tỷ đồng). Dư nợ trái phiếu tăng 77% lên 331 tỷ đồng.

Trong khi đó, khoản “nợ phải trả khác” giảm mạnh, từ 7.424 tỷ đồng xuống 4.950 tỷ đồng. Đặc biệt danh mục “vay và nợ thuê tài chính khác” giảm từ mốc 4.179 tỷ đồng về 1.693 tỷ đồng.

Nhìn vào các chỉ số, việc nợ phải trả gia tăng đẩy hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của Tasco Auto từ 1,7 lần lên 1,8 lần. Trong khi đó, hệ số nợ trên tổng tài sản không thay đổi, ở ngưỡng 0,6 lần.

Đối với khả năng thanh toán, hệ số thanh toán ngắn hạn ghi nhận 1,54 lần, hệ số thanh toán nhanh ở mức 0,99 lần, trong khi hệ số thanh toán lãi vay là 1,15 lần.

Về chỉ tiêu về khả năng sinh lời, hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,15%, hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 0,43%, hai chỉ số này đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Theo tìm hiểu, Tasco Auto được thành lập vào tháng 10/2021, là công ty con trực tiếp của CTCP Tasco (Mã: HUT) với tỷ lệ sở hữu hơn 94%.

Tiền thân của Tasco Auto là SVC Holdings. Tháng 9/2023, SVC Holdings chính thức trở thành công ty con do Tasco sở hữu 100% vốn điều lệ. Sau đó, SVC Holdings được đổi tên thành Công ty TNHH Tasco Auto và đến giữa năm 2024, doanh nghiệp chính thức chuyển đổi loại hình, đổi tên thành CTCP Tasco Auto như hiện nay.

Hiện nay, Tasco Auto phân phối nhiều hãng xe với thương hiệu lớn như Toyota, Ford, Mitsubishi.... Đồng thời, độc quyền phân phối các thương hiệu Lotus, Volvo, Zeekr, Lynk & Co, Geely và xe sang Volvo.

Thị phần Tasco Auto. Nguồn: Tasco.

Thông tin từ Tasco cho biết Tasco Auto hiện chiếm 14,2% thị phần phân phối ô tô ở Việt nam, sở hữu 150 showroom hệ thống phân phối ô tô, hơn 80 xưởng dịch vụ trên toàn quốc.

Tại báo cáo thường niên 2025 của Tasco cho biết, trên nền tảng hạ tầng đã hoàn thiện, Tasco Auto đã sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới, từ năm 2026 tập trung cho hiệu suất, hiệu quả, chất lượng và trải nghiệm khách hàng an tâm trên nền tảng đa kênh.

Trong đó, danh mục sản phẩm và dịch vụ toàn diện từ xe ô tô phổ thông tới xe sang. Dịch vụ hạ nguồn như hệ thống xưởng dịch vụ Carpla 3S, quick services (Carpla Stop & Go), phụ tùng, phụ kiện, cứu hộ VETC, chuỗi rửa xe tự động và các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng số (infotainment, hỗ trợ người lái)…