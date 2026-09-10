HDBank tính huy động 500 triệu USD từ thị trường trái phiếu quốc tế

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, HoSE: HDB) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2026.

Theo đó, ngân hàng có kế hoạch phát hành tối đa 2.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành tối đa 500.000 USD. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 - quý I/2027.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của HDBank. Lô trái phiếu dự kiến được đăng ký đưa vào vào giao dịch trên Thị trường Chứng khoán Quốc tế (ISM) thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE). Trái phiếu không được chào bán, phát hành và không được niêm yết tại Việt Nam.

Nguồn tiền huy động được HDBank sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ các hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng.

Trước đó, HDBank đã 2 lần phát hành trái phiếu quốc tế đáng chú ý vào năm 2020 và 2021, với tổng giá trị 325 triệu USD. Trong đó, ngân hàng huy động 160 triệu USD năm 2020 và 165 triệu USD năm 2021.

Bên cạnh thị trường quốc tế, HDBank còn lên kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu ra công chúng.

Ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 200 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, để huy động 20.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm; là nợ thứ cấp, đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Ngân hàng này dự kiến chia kế hoạch huy động thành 3 đợt kéo dài từ cuối năm 2026 đến năm 2027, với kỳ hạn trái phiếu là 7 năm và 8 năm. Cụ thể, đợt phát hành đầu tiên có quy mô lớn nhất, gồm 2 lô trái phiếu có mã HDBC7Y26L201 và HDBC8Y26L201, giá trị 5.000 tỷ đồng/lô, dự kiến thực hiện trong khoảng quý IV/2026 đến quý I/2027.

Đợt phát hành thứ 2 gồm 2 lô trái phiếu có mã HDBC7Y26202 và HDBC8Y26L202, giá trị 3.000 tỷ đồng/lô, dự kiến phát hành trong quý II/2027 đến quý III/2027.

Đợt phát hành thứ ba gồm hai lô trái phiếu có mã HDBC7Y26203 và HDBC8Y26L203, giá trị 2.000 tỷ đồng/lô, triển khai trong quý III/2027 và quý IV/2027.

Lãi suất của cả 3 đợt phát hành đều theo cơ chế thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ tối đa 3,3%/năm. Lãi suất tham chiếu được tính dựa trên mức bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của nhóm "Big 4" (VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank).

Theo HDBank, nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu trên sẽ phân bổ vào 4 lĩnh vực: thương mại dịch vụ (10.000 tỷ đồng), tiêu dùng (6.000 tỷ đồng), nông nghiệp, nông thôn (2.000 tỷ đồng) và sản xuất kinh doanh (2.000 tỷ đồng).

HDBank là một trong những ngân hàng có hiệu quả kinh doanh ở mức tốt trong những năm qua. Gần nhất là 2025, lợi nhuận sau thuế đạt 21.346 tỷ đồng, tăng 27,6% so với năm trước, đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp tăng trưởng đều đặn trong khoảng 26-28%. ROE (tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu) đạt 25,3%, ROA (tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản) đạt 2,1% - đều là những mức tương đối ấn tượng.

Đây là cơ sở để ngân hàng này kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt tới 30.100 tỷ đồng, cao nhất lịch sử, tăng 41% với năm 2025. Kết quả bán niên 2026 cho thấy HDBank đã hoàn thành 43,8% mục tiêu này (đạt 13.187 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước). Với tốc độ này, khả năng ngân hàng đạt được mục tiêu là hiện hữu.