Giá vàng SJC giảm 2,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 9/9 giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng 8/9, trong khi giá vàng thế giới giảm 76 USD/ounce. Giá vàng thế giới hiện thấp hơn vàng miếng SJC bán ra 8,3 triệu đồng/lượng.

Sáng 9/9, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với sáng 8/9, giá vàng miếng tại SJC và DOJI giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều, trong khi Bảo Tín Minh Châu giảm 1,1 triệu đồng/lượng.

So với chiều 8/9, giá vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 141,9-144,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 143,7-147,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 143,6-147,6 triệu đồng/lượng. So với sáng 8/9, vàng nhẫn SJC giảm 1,7 triệu đồng/lượng, DOJI giảm 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

So với chiều 8/9, vàng nhẫn SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng, DOJI giảm 1,3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đáng chú ý, DOJI đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 147,7 triệu đồng/lượng, cao hơn 100.000 đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu và 2,8 triệu đồng/lượng so với SJC.

Giá vàng thế giới hôm nay giảm mạnh

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 9/9 giao dịch ở mức 4.347 USD/ounce, giảm 76 USD/ounce so với mức 4.423 USD/ounce của phiên sáng 8/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.160 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 137,1 triệu đồng/lượng. So với mức 139,8 triệu đồng/lượng của sáng 8/9, giá vàng thế giới quy đổi giảm 2,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 9/9. Ảnh: London Gold Centre.

So với tuần trước, khi giá vàng ở vùng 4.370 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 23 USD/ounce, tương đương 0,5%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng 31 USD/ounce, tương đương 0,7%.

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau khi không duy trì được đà phục hồi quanh vùng 4.400 USD/ounce. Diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed tiếp tục là những yếu tố được thị trường theo dõi.

Giá vàng trong nước chiều 8/9

Chiều 8/9, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với sáng 8/9, giá vàng miếng tại SJC và DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145-149 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 144,9-148,9 triệu đồng/lượng.

So với sáng 8/9, vàng nhẫn SJC giảm 500.000 đồng/lượng, DOJI giảm 200.000 đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đáng chú ý, DOJI đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 149 triệu đồng/lượng, cao hơn 100.000 đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu và 2,9 triệu đồng/lượng so với SJC.